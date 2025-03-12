Новые цены на квартиры в Украине — сколько денег надо отдать застройщикам

Новостройка в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Рынок недвижимости в Украине продемонстрировал значительный рост цен. Общий индекс цен на жилье (ИЦЖ) в 2024 году достиг 112,7%, что свидетельствует о среднем подорожании жилья на 12,7% по сравнению с предыдущим годом.

Соответствующие данные об индексах цен на жилье от Госстата проанализировали эксперты портала по недвижимости ЛУН.

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Индекс цен на жилье — это показатель, который демонстрирует, как меняются цены на жилую недвижимость. Он отражает, насколько выросла или упала стоимость квартир по сравнению с прошлым годом. ИЦЖ рассчитывается для всей страны, а также отдельно для новых квартир (первичный рынок) и для квартир, которые уже были в использовании (вторичный рынок).

Проще говоря, ИЦЖ — это своеобразный "индикатор инфляции" на рынке жилья, который Госстат вычисляет как для рынка в целом, так и для первичного и вторичного рынков отдельно.

Первичный рынок: рекордный рост

Цены на новое жилье (первичный рынок) выросли на 15%, что является самым высоким показателем за последние восемь лет. Для сравнения, в 2023 году рост составил 12,8%, в 2022 году — 14,6%, а в 2021 году — 13,5%.

Больше всего подорожали двухкомнатные квартиры — на 15,3%. Однокомнатные и трехкомнатные квартиры подорожали на 14,9% и 14,8% соответственно.

Вторичный рынок: замедление роста цен

На вторичном рынке жилья наблюдалось замедление темпов роста цен. В 2024 году "вторичка" подорожала в среднем на 11,6%, что на 4 процентных пункта меньше, чем в 2023 году. Однокомнатные и трехкомнатные квартиры подорожали на 11,5%, а двухкомнатные — на 11,9%.

Анализ тенденций и возможные причины

Анализируя динамику цен на жилье в Украине, можно выделить несколько ключевых тенденций.

Преимущество первичного рынка над вторичным. Значительный рост цен на новое жилье может свидетельствовать о повышенном спросе на современные жилые комплексы с улучшенной инфраструктурой и условиями проживания.

Значительный рост цен на новое жилье может свидетельствовать о повышенном спросе на современные жилые комплексы с улучшенной инфраструктурой и условиями проживания. Популярность двухкомнатных квартир. Наибольший рост цен именно на двухкомнатные квартиры может указывать на то, что этот формат жилья является наиболее востребованным среди покупателей, особенно среди молодых семей или тех, кто планирует расширение семьи.

Наибольший рост цен именно на двухкомнатные квартиры может указывать на то, что этот формат жилья является наиболее востребованным среди покупателей, особенно среди молодых семей или тех, кто планирует расширение семьи. Влияние экономических и социальных факторов. Общий рост цен на жилье может быть связан с инфляционными процессами, увеличением стоимости строительных материалов, повышением спроса на жилье в определенных регионах из-за внутренней миграции или урбанизации.

Что будет с ценами на квартиры в ближайшее время

Учитывая текущие тенденции, можно ожидать, что цены на жилье в Украине продолжат расти, хотя темпы этого роста могут варьироваться в зависимости от экономической ситуации, государственной политики в сфере строительства и ипотечного кредитования, а также изменений в спросе и предложении на рынке недвижимости.

Отметим, война в Украине продолжает влиять на рынок недвижимости, создавая контраст между западными регионами с высокими ценами и городами, страдающими от обстрелов, где цены падают. Исследования показывают, что военные атаки оказывают прямое влияние на стоимость жилья.

Также мы сообщали, что приобретение квартиры в новостройке — это важный шаг, который требует внимательного планирования. На рынке недвижимости можно найти возможности для экономии, например получить скидку от застройщика.