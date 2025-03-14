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Житловий колапс — чи є шанс у молоді на власну квартиру

14 березня 2025 09:38
Катерина Балаєва - редактор
Чи зможе молодь купити житло: фінансові реалії 2025 року в Україні
Молоді люди тримають ключи. Фото: Freepik
Катерина Балаєва - редактор

Мрія про власне житло залишається однією з найбільш бажаних для молодих українців. Але реальність доволі сувора: низькі доходи, високі ціни та економічна нестабільність роблять цю мету складною. Водночас багато хто шукає альтернативні варіанти: іпотеку, інвестування чи навіть купівлю квартири за кордоном.

Результати дослідження OLX Нерухомість показують, що лише 21% молоді живе у власному окремому житлі, тоді як більшість змушена орендувати або жити з батьками. 

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Фінансові реалії: скільки заробляють молоді українці

За даними опитування, третина респондентів (36%) заробляє не більше 15 000 грн на місяць. Ще 33% мають дохід від 15 000 до 30 000 грн. Заробітки понад 30 000 грн мають лише 31% молодих українців, причому тільки 15% можуть похвалитися доходом вище 50 000 грн.

Також є значна частка молоді, яка поки не працює: 22% — студенти, 30% — домогосподарки або жінки в декреті, а 41% перебувають у пошуку роботи. Це ще більше зменшує фінансову спроможність молодих людей у питанні купівлі власного житла.

Плани щодо житла: купувати чи орендувати

Лише 21% опитаних впевнені, що куплять житло у найближчі 5 років, ще 19% допускають таку можливість. Однак більшість, 37%, не мають таких планів або сумніваються у їхній реалізації.

Найпопулярніший вибір серед тих, хто планує покупку, — це квартира (55%). Приватний будинок цікавить 37% молодих людей, а ще 6% розглядають варіант котеджу або таунхаусу.

 

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Драйвери для купівлі нерухомості. Графіка: OLX

Скільки готові витратити на нерухомість

Основний фінансовий бар'єр — це висока ціна. Більшість молоді не готова витратити понад 60 000 доларів на купівлю житла. Зокрема:

  • 45% розраховують на суму до 30 000 дол.;
  • 34% — на суму від 30 000 до 60 000 дол.;
  • лише 21% розглядають варіанти дорожчі за 60 000 дол.

Чи допоможуть кредити

Одним із варіантів придбання житла для молоді є програма "єОселя". Скористатися нею планують 30% респондентів, ще 34% поки не визначилися, а 32% категорично не хочуть брати кредити.

Найменше прихильників єОселі серед молоді 18-24 років — лише 23%, тоді як у цій групі найбільше тих, хто хоче купувати без кредитів (38%).

Чому молодь хоче купити житло

Головними мотивами для придбання житла є:

  • бажання мати власний простір і незалежність — 76%;
  • створення сім’ї або покращення умов для неї — 53%;
  • інвестиційна привабливість — 28%.

Головні перепони на шляху до власного житла

Попри бажання мати власне житло, молодь стикається з низкою перешкод:

  • високі ціни на нерухомість — 68%;
  • низький рівень доходів та відсутність заощаджень — 66%;
  • війна та пов'язані з нею ризики — третій за важливістю фактор.

Чим молодша людина, тим більше вона зважає на високі ціни та недостатній рівень доходу як головні бар'єри для купівлі.

 

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Перешкоди для купівлі житла. Графіка: OLX

Молодь та нерухомість в майбутньому

Більшість (56%) української молоді переконана, що ціни на нерухомість у найближчі 5 років лише зростатимуть, а купівля стане ще менш доступною. Водночас 31% респондентів вважають, що оренда житла ставатиме популярнішою, як це відбувається у країнах Західної Європи.

Лише 12% опитаних серйозно розглядають варіант купівлі житла за кордоном, тоді як 59% не мають таких планів.

 

Житловий колапс — чи є шанс у молоді на власну квартиру - фото 3
Очікування молоді від ринку нерухомості. Графіка: OLX

Раніше ми розповідали, які документи має отримати покупець після укладення угоди купівлі-продажу квартири. Воєнний стан, посилені заходи безпеки та цифровізація зробили процедуру прозорішою, але й більш регульованою. Тепер кожен папір має особливе значення, тому важливо бути уважним до деталей.

Зазначимо також, у 2025 році ринок нерухомості України зазнає значних змін через війну та економічну нестабільність. Зміни в попиті та нові тренди відкривають унікальні можливості для отримання прибутку. Власники нерухомості можуть заробляти на оренді, перепродажі або суборенді комерційних приміщень.

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