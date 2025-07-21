Непригодные жилищные условия для детей — что нужно знать в 2025 году

Девушки в квартире. Фото: Freepik

Требования к безопасности и пригодности жилья, где проживают дети, остаются жесткими, несмотря на вызовы войны и внутренней миграции. Социальные службы, прокуратура, суды и органы местного самоуправления имеют четкие ориентиры, по которым определяют, представляет ли жилье угрозу для здоровья и жизни ребенка.

Согласно украинскому законодательству, дети имеют право жить в безопасных условиях, которые соответствуют санитарным, техническим и гигиеническим нормам. Если жилье не соответствует этим критериям, органы опеки могут инициировать вывод ребенка из семьи, а полиция и прокуратура — привлечение родителей к ответственности.

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Как отмечает адвокат Галина Николаева, в 2025 году ориентиром остаются следующие документы:

Жилищный кодекс УССР (действующий с изменениями). Санитарные нормы и правила Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей. Постановление Кабмина №866 о порядке лишения родительских прав. Конвенция ООН о правах ребенка.

Отсутствие элементарных удобств может стать причиной потери ребенка

Основанием для вмешательства является не только насилие или алкоголизм в семье, но и антисанитарные или аварийные условия проживания, в частности:

грибок или плесень на стенах;

щели в полу или потолке, где проникает холод или вода;

отсутствие отопления или электричества зимой;

проживание в нежилых помещениях (гаражи, подвалы);

наличие вредителей (тараканы, крысы);

влажность более 60-70% при отсутствии вентиляции.

Как указано в аналитике Верховного Суда, жилое помещение считается непригодным, если создает непосредственную угрозу здоровью ребенка, независимо от того, имеют ли родители документы на эту недвижимость.

Социальные службы могут инициировать проверку по заявлению соседей, учителей или полиции.

"Если в ходе осмотра жилья фиксируются нарушения, работники составляют акт, который может стать основой для внесения ребенка в реестр находящихся в сложных жизненных обстоятельствах", — отмечает Николаева.

Судебная практика подтверждает строгие подходы

Суды в Украине все чаще поддерживают инициативы соцслужб по изъятию детей из опасного жилья. Например, в решении Черниговского апелляционного суда (дело №750/1234/24) указано: "Наличие грызунов и грибка в детской комнате представляет непосредственную угрозу здоровью малолетнего ребенка и свидетельствует о невыполнении родителями обязанностей".

В 2024-2025 годах учащаются случаи, когда даже временное проживание в аварийном доме признается недопустимым, в частности после массовых переселений из-за военных действий.

Что делать, если условия жилья ухудшились из-за войны

В условиях военного положения многие семьи потеряли нормальные условия для жизни. Однако и в этих случаях государство не снимает требований к безопасности детей.

Если дом был разрушен, а новое место временного проживания не соответствует нормам, социальные службы могут поставить вопрос о временном изъятии ребенка — или же предоставить семье помощь с переселением.

Семьям с детьми стоит обращаться в:

центры предоставления бесплатной правовой помощи;

службы по делам детей при ОВА или РГА;

программы "єОселя" и "Прихисток";

местные инициативы по сбору помощи.

Как сообщалось, выбор жилья, особенно для семей с детьми, часто обостряет вопрос пространства. Хотя законодательные нормы в Украине определяют минимальную жилплощадь, они не всегда соответствуют современным потребностям. Для действительно комфортной жизни детей важно не только придерживаться этих норм, но и учитывать реальные потребности каждого члена семьи.

Также мы рассказывали, что продать квартиру, где зарегистрированы малолетние или несовершеннолетние дети, возможно, но это требует соблюдения строгих юридических процедур. Из-за законодательной защиты прав ребенка, для заключения такой сделки необходимо получить соответствующие разрешения и выполнить определенные условия.