Бесплатные квартиры от государства — кто получит и какие условия в 2025 году

Женщина держит ключи от квартиры. Фото: Freepik

В 2025 году в Украине действуют несколько государственных программ, которые позволяют определенным категориям граждан получить бесплатное жилье или компенсацию за него. Эти инициативы направлены на поддержку тех, кто потерял дом из-за войны, а также на социальную защиту уязвимых групп населения.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, кто имеет право на бесплатное жилье, какие условия нужно выполнить и как подать заявку.

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В Украине уже не первый год существуют программы обеспечения жильем льготных категорий населения. Закон Украины "О жилищном фонде социального назначения" является ключевым документом, регулирующим механизм предоставления социального жилья. Именно этот закон определяет, кто имеет право на такую поддержку от государства и при каких условиях она может быть предоставлена.

В 2025 году основной акцент сделан на:

военнослужащих;

внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

лиц с инвалидностью;

сирот и детей, лишенных родительской опеки;

семьи погибших военных;

граждан, чье жилье было разрушено из-за войны.

Однако получить жилье сразу — не означает на следующий день после обращения. Это длительный процесс, который предусматривает очередь, документы и бюджетные ресурсы.

ВПЛ: обещали — выполняют

По официальным данным, в Украине насчитывается более 4 млн внутренне перемещенных лиц. Большинство из них до сих пор не имеют собственного жилья.

Что предлагает государство:

новое жилье в тыловых областях - часто за счет иностранной помощи;

служебные квартиры на временной основе;

право на участие в жилищных программах без первоочередных взносов.

Как отмечают в Минсоцполитики, приоритет отдается семьям с детьми, пожилым людям и лицам с инвалидностью.

Военные и их семьи: обещанное — вручают

Жилье для военных — вопрос и социальной справедливости, и мотивации. Программы для военнослужащих действуют уже давно, однако полномасштабная война обострила необходимость в новых подходах.

В 2025 году жилье предоставляют:

раненым или демобилизованным участникам боевых действий;

семьям погибших защитников;

лицам с инвалидностью вследствие войны.

В большинстве случаев речь идет не об обычных квартирах, а о новостройках или восстановленном жилье — за бюджетные средства или средства доноров.

Сироты, дети войны, инвалиды — кто еще в списке

Кроме ВПЛ и военных, жильем бесплатно обеспечивают:

детей-сирот и лиц из числа сирот по достижении 18-летнего возраста;

людей с инвалидностью I и II группы, которые стоят в очереди на жилье;

семьи, воспитывающие детей с инвалидностью;

жителей аварийного или непригодного жилья.

По законодательству, местные власти обязаны предоставить им жилье — однако на практике это зависит от наличия свободного жилого фонда.

Как получить: порядок действий в 2025 году

Подать заявление в орган местного самоуправления или ЦПАУ. Собрать пакет документов — паспорт, ИНН, документы, подтверждающие статус (справка ВПЛ, удостоверение УБД и т.д.). Ожидать включения в очередь на жилье. Следить за решениями местного совета или специальной жилищной комиссии.

В некоторых случаях жилье предоставляется временно или условно, например, до завершения войны или улучшения жилищных условий семьи.

Программы поддержки в 2025 году

єВідновлення

Эта программа помогает ВПЛ и другим гражданам, чье жилье разрушено. Компенсация предоставляется в виде сертификатов на новое жилье или денег на строительство. В 2025 году программа ускоряет бронирование сертификатов для ВПЛ.

єОселя

Доступная ипотека под 3% для военных, медиков, педагогов и ученых, а с 2023 года — под 7% для всех граждан. Максимальная площадь жилья — 52,5 кв. м на одного человека + 21 кв. м на каждого члена семьи.

Программа "Доступное жилье"

Фонд содействия молодежному жилищному строительству возмещает до 30% стоимости жилья для тех, кто нуждается в улучшении условий. Остальное можно покрыть собственными средствами или кредитом.

Хватит ли жилья для всех

Это ключевой вопрос. По оценкам правительства, потребность в бесплатном жилье составляет не менее 300 тыс. единиц. Однако реальные объемы строительства идут медленнее.

Что сдерживает:

ограниченное финансирование;

проблемы с землей под строительство;

отсутствие прозрачных реестров потребностей.

В ответ на это государство планирует привлекать донорские средства, кредиты ЕБРР, гранты от ЕС, а также создать единый цифровой реестр потребностей в жилье.

Что еще стоит знать украинцам

Программа "єОселя" претерпела значительные изменения в 2024-2025 годах, превратившись из инструмента доступной ипотеки в механизм поддержки первичного рынка жилья. Эта трансформация означает, что программа все больше фокусируется на стимулировании строительства, а не только на предоставлении льготных кредитов для покупки готового жилья.

Также мы сообщали, что в 2025 году украинский рынок недвижимости претерпел значительные изменения. Теперь на принятие решения о покупке квартиры уходит втрое больше времени — в среднем 67 дней вместо 21. Это свидетельствует о глубокой трансформации потребительского поведения и рост осторожности покупателей.