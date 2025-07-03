Безплатні квартири від держави — хто отримає і які умови у 2025 році

Жінка тримає ключі від квартири. Фото: Freepik

У 2025 році в Україні діють кілька державних програм, які дозволяють певним категоріям громадян отримати безкоштовне житло або компенсацію за нього. Ці ініціативи спрямовані на підтримку тих, хто втратив домівку через війну, а також на соціальний захист вразливих груп населення.

Редакція Новини.LIVE розповідає, хто має право на безплатне житло, які умови потрібно виконати та як подати заявку.

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В Україні вже не перший рік існують програми забезпечення житлом пільгових категорій населення. Закон України "Про житловий фонд соціального призначення" є ключовим документом, що регулює механізм надання соціального житла. Саме цей закон визначає, хто має право на таку підтримку від держави та за яких умов вона може бути надана.

У 2025 році основний акцент зроблено на:

військовослужбовців;

внутрішньо переміщених осіб (ВПО);

осіб з інвалідністю;

сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

родини загиблих військових;

громадян, чиє житло було зруйноване через війну.

Однак отримати житло одразу — не означає наступного дня після звернення. Це тривалий процес, який передбачає чергу, документи та бюджетні ресурси.

ВПО: обіцяли — виконують

За офіційними даними, в Україні налічується понад 4 млн внутрішньо переміщених осіб. Більшість із них досі не мають власного житла.

Що пропонує держава:

нове житло в тилових областях — часто за рахунок іноземної допомоги;

службові квартири на тимчасовій основі;

право на участь у житлових програмах без першочергових внесків.

Як зазначають у Мінсоцполітики, пріоритет віддається родинам з дітьми, людям похилого віку та особам з інвалідністю.

Військові та їхні родини: обіцяне — вручають

Житло для військових — питання і соціальної справедливості, і мотивації. Програми для військовослужбовців діють уже давно, однак повномасштабна війна загострила необхідність у нових підходах.

У 2025 році житло надають:

пораненим або демобілізованим учасникам бойових дій;

родинам загиблих захисників;

особам з інвалідністю внаслідок війни.

У більшості випадків ідеться не про звичайні квартири, а про новобудови або відновлене житло — за бюджетні кошти або кошти донорів.

Сироти, діти війни, інваліди — хто ще у списку

Крім ВПО та військових, житлом безкоштовно забезпечують:

дітей-сиріт та осіб із числа сиріт після досягнення 18-річного віку;

людей з інвалідністю І та ІІ групи, які стоять у черзі на житло;

родини, які виховують дітей з інвалідністю;

мешканців аварійного або непридатного житла.

За законодавством, місцева влада зобов’язана надати їм житло — однак на практиці це залежить від наявності вільного житлового фонду.

Як отримати: порядок дій у 2025 році

Подати заяву до органу місцевого самоврядування або ЦНАПу. Зібрати пакет документів — паспорт, ІПН, документи, що підтверджують статус (довідка ВПО, посвідчення УБД тощо). Очікувати включення в чергу на житло. Слідкувати за рішеннями місцевої ради чи спеціальної житлової комісії.

У деяких випадках житло надається тимчасово або умовно, наприклад, до завершення війни або покращення житлових умов родини.

Програми підтримки у 2025 році

єВідновлення

Ця програма допомагає ВПО та іншим громадянам, чиє житло зруйноване. Компенсація надається у вигляді сертифікатів на нове житло або грошей на будівництво. У 2025 році програма прискорює бронювання сертифікатів для ВПО.

єОселя

Доступна іпотека під 3% для військових, медиків, педагогів і науковців, а з 2023 року — під 7% для всіх громадян. Максимальна площа житла — 52,5 кв. м на одну особу + 21 кв. м на кожного члена сім’ї.

Програма "Доступне житло"

Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву відшкодовує до 30% вартості житла для тих, хто потребує поліпшення умов. Решту можна покрити власними коштами або кредитом.

Чи вистачить житла для всіх

Це ключове запитання. За оцінками уряду, потреба у безкоштовному житлі становить щонайменше 300 тис. одиниць. Однак реальні обсяги будівництва йдуть повільніше.

Що стримує:

обмежене фінансування;

проблеми з землею під будівництво;

відсутність прозорих реєстрів потреб.

У відповідь на це держава планує залучати донорські кошти, кредити ЄБРР, гранти від ЄС, а також створити єдиний цифровий реєстр потреб у житлі.

Що ще варто знати українцям

Програма "єОселя" зазнала значних змін у 2024-2025 роках, перетворившись з інструменту доступної іпотеки на механізм підтримки первинного ринку житла. Ця трансформація означає, що програма все більше фокусується на стимулюванні будівництва, а не лише на наданні пільгових кредитів для купівлі готового житла.

Також ми повідомляли, що у 2025 році український ринок нерухомості зазнав значних змін. Тепер на ухвалення рішення про купівлю квартири йде втричі більше часу — в середньому 67 днів замість 21. Це свідчить про глибоку трансформацію споживчої поведінки та зростання обережності покупців.