Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Нерухомість Житло від держави — як безплатно отримати квартиру у 2025

Житло від держави — як безплатно отримати квартиру у 2025

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 04:20
Безплатні квартири від держави — хто отримає і які умови у 2025 році
Жінка тримає ключі від квартири. Фото: Freepik

У 2025 році в Україні діють кілька державних програм, які дозволяють певним категоріям громадян отримати безкоштовне житло або компенсацію за нього. Ці ініціативи спрямовані на підтримку тих, хто втратив домівку через війну, а також на соціальний захист вразливих груп населення.

Редакція Новини.LIVE розповідає, хто має право на безплатне житло, які умови потрібно виконати та як подати заявку.

Реклама
Читайте також:

Державна політика: кому обіцяють дах над головою

В Україні вже не перший рік існують програми забезпечення житлом пільгових категорій населення. Закон України "Про житловий фонд соціального призначення" є ключовим документом, що регулює механізм надання соціального житла. Саме цей закон визначає, хто має право на таку підтримку від держави та за яких умов вона може бути надана. 

У 2025 році основний акцент зроблено на:

  • військовослужбовців;
  • внутрішньо переміщених осіб (ВПО);
  • осіб з інвалідністю;
  • сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;
  • родини загиблих військових;
  • громадян, чиє житло було зруйноване через війну.

Однак отримати житло одразу — не означає наступного дня після звернення. Це тривалий процес, який передбачає чергу, документи та бюджетні ресурси.

ВПО: обіцяли — виконують

За офіційними даними, в Україні налічується понад 4 млн внутрішньо переміщених осіб. Більшість із них досі не мають власного житла.

Що пропонує держава:

  • нове житло в тилових областях — часто за рахунок іноземної допомоги;
  • службові квартири на тимчасовій основі;
  • право на участь у житлових програмах без першочергових внесків.

Як зазначають у Мінсоцполітики, пріоритет віддається родинам з дітьми, людям похилого віку та особам з інвалідністю.

Військові та їхні родини: обіцяне — вручають

Житло для військових — питання і соціальної справедливості, і мотивації. Програми для військовослужбовців діють уже давно, однак повномасштабна війна загострила необхідність у нових підходах.

У 2025 році житло надають:

  • пораненим або демобілізованим учасникам бойових дій;
  • родинам загиблих захисників;
  • особам з інвалідністю внаслідок війни.

У більшості випадків ідеться не про звичайні квартири, а про новобудови або відновлене житло — за бюджетні кошти або кошти донорів.

Сироти, діти війни, інваліди — хто ще у списку

Крім ВПО та військових, житлом безкоштовно забезпечують:

  • дітей-сиріт та осіб із числа сиріт після досягнення 18-річного віку;
  • людей з інвалідністю І та ІІ групи, які стоять у черзі на житло;
  • родини, які виховують дітей з інвалідністю;
  • мешканців аварійного або непридатного житла.

За законодавством, місцева влада зобов’язана надати їм житло — однак на практиці це залежить від наявності вільного житлового фонду.

Як отримати: порядок дій у 2025 році

  1. Подати заяву до органу місцевого самоврядування або ЦНАПу.
  2. Зібрати пакет документів — паспорт, ІПН, документи, що підтверджують статус (довідка ВПО, посвідчення УБД тощо).
  3. Очікувати включення в чергу на житло.
  4. Слідкувати за рішеннями місцевої ради чи спеціальної житлової комісії.

У деяких випадках житло надається тимчасово або умовно, наприклад, до завершення війни або покращення житлових умов родини.

Програми підтримки у 2025 році

єВідновлення

Ця програма допомагає ВПО та іншим громадянам, чиє житло зруйноване. Компенсація надається у вигляді сертифікатів на нове житло або грошей на будівництво. У 2025 році програма прискорює бронювання сертифікатів для ВПО.

єОселя

Доступна іпотека під 3% для військових, медиків, педагогів і науковців, а з 2023 року — під 7% для всіх громадян. Максимальна площа житла — 52,5 кв. м на одну особу + 21 кв. м на кожного члена сім’ї.

Програма "Доступне житло"

Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву відшкодовує до 30% вартості житла для тих, хто потребує поліпшення умов. Решту можна покрити власними коштами або кредитом.

Чи вистачить житла для всіх

Це ключове запитання. За оцінками уряду, потреба у безкоштовному житлі становить щонайменше 300 тис. одиниць. Однак реальні обсяги будівництва йдуть повільніше.

Що стримує:

  • обмежене фінансування;
  • проблеми з землею під будівництво;
  • відсутність прозорих реєстрів потреб.

У відповідь на це держава планує залучати донорські кошти, кредити ЄБРР, гранти від ЄС, а також створити єдиний цифровий реєстр потреб у житлі.

Що ще варто знати українцям

Програма "єОселя" зазнала значних змін у 2024-2025 роках, перетворившись з інструменту доступної іпотеки на механізм підтримки первинного ринку житла. Ця трансформація означає, що програма все більше фокусується на стимулюванні будівництва, а не лише на наданні пільгових кредитів для купівлі готового житла.

Також ми повідомляли, що у 2025 році український ринок нерухомості зазнав значних змін. Тепер на ухвалення рішення про купівлю квартири йде втричі більше часу — в середньому 67 днів замість 21. Це свідчить про глибоку трансформацію споживчої поведінки та зростання обережності покупців.

нерухомість житло пільги квартира безплатно
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації