Ціни на квартири у Львові та Івано-Франківську — де краще купити на вторинному ринку у липні

Історичний центр Львова. Фото: Freepik

Вторинний ринок нерухомості у Львові та Івано-Франківську залишається активним, приваблюючи як місцевих покупців, так і інвесторів. Ці два міста на заході України славляться своєю атмосферою, розвиненою інфраструктурою та стабільним попитом на житло.

Редакція Новини.LIVE розповідає, які ціни зараз на квартири у цих двох містах, де найдорожче та найдешевше житло, і як змінилася ситуація за останні пів року.

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Львів: попит тримається — ціни зростають

Львів, як культурна столиця України, пропонує широкий діапазон цін на вторинному ринку залежно від району, стану будинку та близькості до центру. За даними порталу ЛУН, середня ціна на вторинному ринку Львова становить близько 1 480 доларів за квадратний метр. Проте ціни значно варіюються залежно від розташування та типу житла.

Найдорожчі райони Львова

Найвищі ціни традиційно фіксуються в Галицькому районі (історичний центр). Наприклад, квартира на вул. Огієнка чи Лесі Українки може коштувати від 120 000 до 200 000 дол. за 2-3-кімнатне житло площею 70-100 кв. м. Такі об’єкти часто розташовані в австрійських або польських будинках із високими стелями, автентичною плиткою та якісним ремонтом.

Ще один преміальний район — Личаківський, де ціни на квартири біля парків, таких як Високий Замок чи Личаківський сад, стартують від 100 000 дол. за 1-кімнатну квартиру (45-50 кв. м) і можуть сягати 180 000 дол. за просторі 3-кімнатні апартаменти з ремонтом.

Найдешевші райони Львова

Найдоступніші пропозиції можна знайти в Сихівському та Залізничному районах. Наприклад, 1-кімнатна квартира на вул. Угорській у Сихівському районі коштує близько 40 000-50 000 дол. за 40-45 кв. м. У Залізничному районі, наприклад, на вул. Миколайчука, 2-кімнатна квартира площею 49 кв. м із ремонтом продається за 68 000 дол. Такі райони приваблюють молодих сімей та інвесторів завдяки розвиненій інфраструктурі та нижчим цінам.

Як змінились ціни

За останні пів року (січень-липень 2025) ціни на вторинному ринку Львова зросли на 1-7% у доларах, але тільки на одно- та трикімнатні, до 65 тис. дол. та 119 тис. дол. відповідно. Середня вартість двокімнатних квартир не змінилась і становить 92 тис. дол.

Ціни на квартири у Львові. Графіка: ЛУН

Причини подорожчання:

Високий попит на житло у тиловому місті з розвиненою інфраструктурою. Обмежена пропозиція якісних об'єктів на вторинному ринку. Повернення частини внутрішньо переміщених осіб з-за кордону, які шукають житло.

Івано-Франківськ: комфорт за доступною ціною

Івано-Франківськ залишається більш бюджетним містом для купівлі житла порівняно зі Львовом. Середня ціна квадратного метру на вторинному ринку в липні 2025 року становить 877 дол.

Найдорожчі райони Івано-Франківська

Центральна частина міста, зокрема райони вулиць Княгинин, Василіянок чи Хриплинської, є найдорожчою. Просторі 3-4-кімнатні квартири в центрі, як-от дворівневе житло площею 103-166 кв. м із видом на річку, оцінюються в 99 900-120 000 дол.

Бюджетні райони Івано-Франківська

Найдоступніші пропозиції — у районах Пасічна та Опришівці. Наприклад, у віддалених мікрорайонах, таких як Майзлі, ціни на 2-кімнатні квартири стартують від 45 000 дол. за 50-60 кв. м.

Динаміка цін в Івано-Франківську

За останні пів року ціни на вторинному ринку Івано-Франківська зросли на 4-8%. Однокімнатні квартири подорожчали на 4%, до 38 000 дол., а 2- та 3-кімнатні — на 8%, до 56 000 дол. та 73 000 дол.

Ціни на квартири в Івано-Франківську. Графіка: ЛУН

Чому зростають ціни

Скорочення пропозиції. Якісні квартири швидко розкуповують, особливо в центрі. Інвестиційний попит. 27% квартир в Івано-Франківську покупаються для оренди. Інфляція та економічні фактори. Зростання вартості будматеріалів і ремонтів впливає на ціни вторинного ринку. Міграція та попит. Івано-Франківськ залишається привабливим для переселенців, що підтримує попит на житло.

Що ще варто знати українцям

Незважаючи на складні умови, український ринок нерухомості поступово відновлюється, про що свідчить помітне зростання попиту на квартири. Статистика продажів і заяви забудовників підтверджують цю тенденцію. Очікується, що в липні ціни на житло зростатимуть стабільно, хоч і не різко.

Також м розповідали, що від початку повномасштабної війни українці кардинально змінили своє ставлення до нерухомості. Тепер, окрім традиційних мотивів купівлі житла для проживання чи здачі в оренду, з'явився новий — пошук безпечного прихистку. Цей підхід сформував поняття "страхового житла" як резервного варіанта на випадок загрози життю.