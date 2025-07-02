Цены на квартиры во Львове и Ивано-Франковске — где лучше купить на вторичном рынке в июле

Исторический центр Львова. Фото: Freepik

Вторичный рынок недвижимости во Львове и Ивано-Франковске остается активным, привлекая как местных покупателей, так и инвесторов. Эти два города на западе Украины славятся своей атмосферой, развитой инфраструктурой и стабильным спросом на жилье.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, какие цены сейчас на квартиры в этих двух городах, где самое дорогое и самое дешевое жилье, и как изменилась ситуация за последние полгода.

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Львов: спрос держится — цены растут

Львов, как культурная столица Украины, предлагает широкий диапазон цен на вторичном рынке в зависимости от района, состояния дома и близости к центру. По данным портала ЛУН, средняя цена на вторичном рынке Львова составляет около 1 480 долларов за квадратный метр. Однако цены значительно варьируются в зависимости от расположения и типа жилья.

Самые дорогие районы Львова

Самые высокие цены традиционно фиксируются в Галицком районе (исторический центр). Например, квартира на ул. Огиенко или Леси Украинки может стоить от 120 000 до 200 000 долл. за 2-3-комнатное жилье площадью 70-100 кв. м. Такие объекты часто расположены в австрийских или польских домах с высокими потолками, аутентичной плиткой и качественным ремонтом.

Еще один премиальный район — Лычаковский, где цены на квартиры возле парков, таких как Высокий Замок или Лычаковский сад, стартуют от 100 000 долл. за 1-комнатную квартиру (45-50 кв. м) и могут достигать 180 000 долл. за просторные 3-комнатные апартаменты с ремонтом.

Самые дешевые районы Львова

Самые доступные предложения можно найти в Сиховском и Железнодорожном районах. Например, 1-комнатная квартира на ул. Венгерской в Сиховском районе стоит около 40 000-50 000 долл. за 40-45 кв. м.

В Железнодорожном районе, например, на ул. Миколайчука, 2-комнатная квартира площадью 49 кв. м с ремонтом продается за 68 000 долл. Такие районы привлекают молодых семей и инвесторов благодаря развитой инфраструктуре и низким ценам.

Как изменились цены

За последние полгода (январь-июль 2025) цены на вторичном рынке Львова выросли на 1-7% в долларах, но только на одно- и трехкомнатные, до 65 тыс. долл. и 119 тыс. долл. соответственно.

Средняя стоимость двухкомнатных квартир не изменилась и составляет 92 тыс. долл.

Цены на квартиры во Львове. Графика: ЛУН

Причины подорожания:

Высокий спрос на жилье в тыловом городе с развитой инфраструктурой. Ограниченное предложение качественных объектов на вторичном рынке. Возвращение части внутренне перемещенных лиц из-за рубежа, которые ищут жилье.

Ивано-Франковск: комфорт по доступной цене

Ивано-Франковск остается более бюджетным городом для покупки жилья по сравнению со Львовом. Средняя цена квадратного метра на вторичном рынке в июле 2025 года составляет 877 долл.

Самые дорогие районы Ивано-Франковска

Центральная часть города, в частности районы улиц Княгинин, Василиянок или Хриплинской, является самой дорогой. Просторные 3-4-комнатные квартиры в центре, например двухуровневое жилье площадью 103-166 кв. м с видом на реку, оцениваются в 99 900-120 000 долл.

Бюджетные районы Ивано-Франковска

Самые доступные предложения — в районах Пасечная и Опришивцы. Например, в отдаленных микрорайонах, таких как Майзли, цены на 2-комнатные квартиры стартуют от 45 000 долл. за 50-60 кв. м.

Динамика цен в Ивано-Франковске

За последние полгода цены на вторичном рынке Ивано-Франковска выросли на 4-8%. Однокомнатные квартиры подорожали на 4%, до 38 000 долл., а 2- и 3-комнатные — на 8%, до 56 000 долл. и 73 000 долл.

Цены на квартиры в Ивано-Франковске. Графика: ЛУН

Почему растут цены на квартиры

Сокращение предложения. Качественные квартиры быстро раскупают, особенно в центре. Инвестиционный спрос. 27% квартир в Ивано-Франковске покупаются для аренды. Инфляция и экономические факторы. Рост стоимости стройматериалов и ремонтов влияет на цены вторичного рынка. Миграция и спрос. Ивано-Франковск остается привлекательным для переселенцев, что поддерживает спрос на жилье.

Что еще стоит знать украинцам

Несмотря на сложные условия, украинский рынок недвижимости постепенно восстанавливается, о чем свидетельствует заметный рост спроса на квартиры. Статистика продаж и заявления застройщиков подтверждают эту тенденцию. Ожидается, что в июле цены на жилье будут расти стабильно, хоть и не резко.

Также мы рассказывали, что с начала полномасштабной войны украинцы кардинально изменили свое отношение к недвижимости. Теперь, кроме традиционных мотивов покупки жилья для проживания или сдачи в аренду, появился новый - поиск безопасного убежища. Этот подход сформировал понятие "страхового жилья" как резервного варианта на случай угрозы жизни.