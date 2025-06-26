Що буде з цінами на квартири в Україні в липні 2025 року — прогнози експертів

Новобудови у Києві. Фото: КМДА

Попри складні реалії, український ринок нерухомості демонструє ознаки поступового відновлення. Зараз спостерігається помітне зростання попиту на квартири. Це підтверджують як статистика продажів, так і заяви забудовників. Гравці ринку одностайно визнають: у липні варто очікувати не різкого, але все ж стабільного зростання цін на житло.

Водночас більшість девелоперів визнають, що нинішнє пожвавлення все ще залишається вразливим. Адже все залежить не лише від економіки, а й від подій на фронті, пише РБК-Україна. Проте загальна тенденція — оптимістична.

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Пожвавлення попиту: чому українці знову купують житло

За даними забудовників, попит на квартири у 2025 році зростає, зокрема у великих містах, таких як Київ, Львів та Одеса. Це пов’язано з кількома факторами:

Стабілізація економіки. Попри виклики війни, українці адаптуються до нових реалій, а бізнес повертається до активної роботи. Міграція у західні регіони. Багато людей переїжджають до більш безпечних міст, таких як Львів, що стимулює попит на житло. Інвестиційна привабливість. Нерухомість залишається одним із найнадійніших способів збереження капіталу в умовах нестабільності.

Однак зростання попиту не є рівномірним. У той час як бізнес- і преміум-класи демонструють стабільний ріст, сегмент комфорт-класу залишається більш чутливим до економічних коливань.

Прогнози цін

Більшість девелоперів налаштовані на поступове зростання цін у 2025 році, хоча темпи та масштаби підвищення варіюються залежно від регіону та класу житла.

Група компаній DIM прогнозує помірне зростання вартості квадратного метра. У 2024 році ціни на бізнес- і преміум-клас зросли на 10-15%, а на комфорт-клас — до 10%. У 2025 році експерти DIM очікують схожої динаміки:

"У 2025 році слід очікувати поступове зростання вартості ще на 10-15%, залежно від класу", — зазначають у групі компаній DIM.

Компанія РІЕЛ також говорить про підвищення цін, але без різких стрибків. За їхніми оцінками, зростання буде в межах 15-20%, причому найдинамічніше подорожчання прогнозується у західних регіонах:

"Найдинамічніше подорожчання очікується у західних регіонах, зокрема у Львові, де вартість квадратного метра може наблизитися до київського рівня. Разом із тим, ми очікуємо, що ринок новобудов влітку 2025-го залишатиметься нестабільним, бо ми залежимо не лише від ситуації на фронті, а й від загального геополітичного контексту", — пояснює Ростислав Мельник із РІЕЛ.

Водночас не всі забудовники готові підвищувати ціни вже зараз. У компанії ENSO зазначають, що ринок ще не готовий до різкого зростання вартості:

"З точки зору економічної логіки, ми вже мали б підвищити ціни. Але питання в тому, чи готовий ринок? Скоріш за все, ринок відкладе подорожчання, і підвищуватимемо ціни вже при пожвавленні попиту. Ми не зможемо уникнути подорожчання, просто це буде пізніше", — заявляють в ENSO.

Таким чином, навіть улітку 2025-го новобудови продовжать дорожчати, особливо якщо забудовники помітять стабільний попит.

Регіональні особливості: де ціни зростатимуть швидше

Ринок нерухомості в Україні неоднорідний. У липні 2025 року ціни на квартири залежатимуть від регіону та специфіки місцевих ринків:

Львів. Західні регіони, зокрема Львів, демонструють найвищу динаміку зростання цін. Вартість квадратного метра тут може наблизитися до київських показників через високий попит і обмежену пропозицію;

Київ. Столиця залишається лідером за вартістю житла, але зростання цін тут буде більш стриманим — у межах 10-15%;

Одеса та Дніпро. У цих містах попит також зростає, але через економічні виклики темпи подорожчання будуть нижчими — до 10%;

Східні регіони. Через близькість до зони бойових дій ринок залишається нестабільним, а ціни зростають повільніше.

Заморожені проєкти й довіра інвесторів

Експерти попереджають, що не всі забудовники зможуть впоратися з економічними труднощами. Зростання кількості заморожених об’єктів може стати серйозною проблемою для ринку. За оцінками РІЕЛ, після змін у законодавстві з січня 2024 року отримати земельні ділянки під житлове будівництво стало значно складніше:

"Забудовники, які вже мають земельні активи з цільовим призначенням, зможуть продовжувати роботу, але таких об’єктів критично мало. А після завершення війни потреба в житлі суттєво зросте", — додають у РІЕЛ.

Це може призвести до дефіциту пропозиції, що, своєю чергою, підштовхне ціни вгору. Водночас обмежена кількість нових проєктів може знизити довіру покупців, які побоюються вкладати кошти в недобудовані об’єкти.

Що чекати покупцям у липні 2025 року

Наразі липень виглядає як перехідний місяць: забудовники поступово готуються до зростання вартості, але покупці ще мають шанс придбати житло за умовно "старими" цінами. Також важливо враховувати кілька ключових моментів:

Поступове зростання цін. Більшість експертів сходяться на тому, що ціни зростатимуть, але без різких стрибків. Це дає можливість покупцям ще встигнути інвестувати за поточними цінами. Регіональні відмінності. Якщо ви розглядаєте західні регіони, готуйтеся до швидшого зростання цін. У центральних і східних областях темпи будуть повільнішими. Ризики нестабільності. Війна та геополітичний контекст залишаються ключовими факторами невизначеності. Ринок може швидко змінитися через зовнішні обставини. Вибір надійного забудовника. Уникайте компаній із сумнівною репутацією чи замороженими проєктами. Перевіряйте документи та відгуки перед купівлею.

Як повідомлялось, війна докорінно змінила пріоритети українців щодо придбання житла. У 2025 році спостерігається зростання попиту на "страхове" житло — нерухомість у відносно безпечних тилових регіонах. Таке житло купується не для постійного проживання чи оренди, а як стратегічний запасний варіант на випадок ескалації воєнних дій.

Також ми розповідали, що придбання квартири — це значний крок, що супроводжується не лише радістю від омріяного житла, а й необхідністю враховувати податкові та юридичні аспекти. Окрім основної ціни нерухомості, на вас чекають додаткові витрати, такі як податки, державні збори та оплата нотаріальних послуг. Проте існують певні категорії громадян, які мають пільги та можуть бути звільнені від деяких із цих платежів, що суттєво зменшує загальне фінансове навантаження.

