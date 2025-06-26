Хто не платить податок при купівлі квартири у 2025 році — повний перелік осіб

Жінка рахує на калькуляторі. Фото: Freepik

Купівля квартири — це не лише мрія про власне житло, а й складний процес, що вимагає розуміння податкових і юридичних нюансів. Окрім вартості самої нерухомості, покупець стикається з додатковими витратами: податками, зборами та нотаріальними послугами. Однак є категорії громадян, які можуть бути звільнені від певних платежів, що значно зменшує фінансове навантаження.

Придбання нерухомості — подія не з дешевих. І справа не лише у вартості самої нерухомості. До неї додаються низка платежів — пенсійний збір, державне мито, послуги нотаріуса, наголошують фахівці АН "Метраж".

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Обов’язкові платежі при купівлі житла

Навіть якщо продавець згоден знизити ціну, покупець не уникне державних зборів. У 2025 році до стандартного пакета витрат при оформленні квартири входять:

Збір до Пенсійного фонду — 1% від вартості об’єкта. Сплачує покупець, обов’язково до внесення даних до держреєстру. Державне мито — 1% від кадастрової вартості житла. Це ще один обов’язковий платіж, який покупець перераховує державі. Послуги нотаріуса — зазвичай становлять 1,5–3% від суми угоди. Адміністративний збір за реєстрацію права власності — залежить від обраного терміну (від 300 до 12 000 грн).

Після укладання угоди податки необхідно сплатити протягом 14 днів. У разі затримки — можливі штрафні санкції.

Кому дозволили не платити: звільнення від обов’язкових зборів

У 2025 році законодавство України дозволяє окремим громадянам не сплачувати деякі з перелічених вище платежів. Йдеться про пільгові категорії населення.

Хто не сплачує державне мито

Згідно з чинними нормами, від держмита звільняються:

учасники АТО та бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

діти-сироти;

мешканці гуртожитків, які приватизують житло;

багатодітні сім’ї (від 5 дітей);

громадяни, які проживають у зоні відчуження або на територіях обов’язкового переселення;

потерпілі від Чорнобильської катастрофи (I–II категорія);

релігійні організації, якщо набувають нерухомість з цільовим призначенням.

Ці пільги діють лише за наявності офіційного підтвердження статусу. Якщо документи не подано — податок сплачується в повному обсязі.

Хто не сплачує пенсійний збір

Від 1% внеску до Пенсійного фонду можуть звільнити громадян, які купують житло вперше. Але є умови:

це має бути перша операція з придбання нерухомості (не дарування, не спадщина, не приватизація);

особа не повинна перебувати у статусі співвласника іншої житлової площі;

у людини має бути офіційне підтвердження відсутності попередніх прав на житло.

Ці умови потрібно довести письмово. Якщо нотаріус не має технічної можливості перевірити інформацію, збір все одно сплачується, а повернення оформлюється через суд.

Як повернути сплачений пенсійний внесок

Одна з найпоширеніших ситуацій — коли людина сплатила 1% пенсійному фонду, але мала право на звільнення. У такому випадку гроші можна повернути, але лише в судовому порядку.

Що потрібно:

зібрати документи, що підтверджують відсутність прав на іншу нерухомість;

оформити заяву до адміністративного суду;

чекати на рішення і, у разі позитивного вердикту, звертатися за поверненням коштів.

Процедура займає кілька місяців, однак успішна практика існує.

Не платіть, якщо оформлюєте вперше

Перша покупка квартири — це не лише етап нових витрат, але й можливість зекономити. Ось у яких випадках можна не платити 1% Пенсійному фонду:

якщо квартира купується вперше;

якщо житло не було отримане в дар, у спадок або через приватизацію;

якщо ви перебуваєте у черзі на житло та ще не реалізували право на нього.

Підтвердження подається нотаріусу або ж зберігається для судового захисту права на повернення збору.

Хитрощі з ціною: що буде, якщо занизити вартість

Деякі покупці намагаються зменшити суму податків, штучно занижуючи ціну у договорі. Але у 2025 році це ризиковано.

Податкова служба активно перевіряє ринкові ціни і автоматично порівнює дані з кадастром. Якщо виявлена різниця у понад 33%, можуть вимагати обґрунтування ціни, або нарахувати податки, виходячи з ринкової, а не зазначеної у договорі суми.

Чи можна купити квартиру і нічого не платити

Формально — так, але лише за умови, що ви:

купуєте житло вперше;

належите до пільгової категорії;

подали всі документи, що підтверджують право на звільнення від зборів.

На практиці ж більшість покупців сплачують усі податки одразу, аби уникнути затримок у реєстрації прав та зайвих проблем.

Що ще варто знати українцям

Іноземні громадяни все активніше купують нерухомість в Україні, демонструючи значне зростання інтересу до житла в Києві, Львові, Одесі та курортних регіонах після кількох років спаду попиту. Однак, разом із цим зростанням інтересу, збільшується й увага до всіх податкових нюансів, пов'язаних з такими угодами.

Водночас український ринок нерухомості переживає непрості часи. Кількість угод купівлі житла суттєво зменшилася, а попит залишається низьким. Ця ситуація спостерігається навіть попри зростання доходів громадян та відносно доступні ціни на нерухомість. Головною причиною є війна, що породжує невизначеність і змушує українців відкладати значні покупки.