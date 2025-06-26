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Головна Нерухомість Звільнять від податків — хто може купити квартиру без зборів

Звільнять від податків — хто може купити квартиру без зборів

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 04:20
Хто не платить податок при купівлі квартири у 2025 році — повний перелік осіб
Жінка рахує на калькуляторі. Фото: Freepik
Ключові моменти Обов’язкові платежі при купівлі житла Кому дозволили не платити: звільнення від обов’язкових зборів Як повернути сплачений пенсійний внесок Не платіть, якщо оформлюєте вперше Хитрощі з ціною: що буде, якщо занизити вартість Чи можна купити квартиру і нічого не платити Що ще варто знати українцям

Купівля квартири — це не лише мрія про власне житло, а й складний процес, що вимагає розуміння податкових і юридичних нюансів. Окрім вартості самої нерухомості, покупець стикається з додатковими витратами: податками, зборами та нотаріальними послугами. Однак є категорії громадян, які можуть бути звільнені від певних платежів, що значно зменшує фінансове навантаження.

Придбання нерухомості — подія не з дешевих. І справа не лише у вартості самої нерухомості. До неї додаються низка платежів — пенсійний збір, державне мито, послуги нотаріуса, наголошують фахівці АН "Метраж".

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Обов’язкові платежі при купівлі житла

Навіть якщо продавець згоден знизити ціну, покупець не уникне державних зборів. У 2025 році до стандартного пакета витрат при оформленні квартири входять:

  1. Збір до Пенсійного фонду — 1% від вартості об’єкта. Сплачує покупець, обов’язково до внесення даних до держреєстру.
  2. Державне мито — 1% від кадастрової вартості житла. Це ще один обов’язковий платіж, який покупець перераховує державі.
  3. Послуги нотаріуса — зазвичай становлять 1,5–3% від суми угоди.
  4. Адміністративний збір за реєстрацію права власності — залежить від обраного терміну (від 300 до 12 000 грн).

Після укладання угоди податки необхідно сплатити протягом 14 днів. У разі затримки — можливі штрафні санкції. 

Кому дозволили не платити: звільнення від обов’язкових зборів

У 2025 році законодавство України дозволяє окремим громадянам не сплачувати деякі з перелічених вище платежів. Йдеться про пільгові категорії населення.

Хто не сплачує державне мито

Згідно з чинними нормами, від держмита звільняються:

  • учасники АТО та бойових дій;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • діти-сироти;
  • мешканці гуртожитків, які приватизують житло;
  • багатодітні сім’ї (від 5 дітей);
  • громадяни, які проживають у зоні відчуження або на територіях обов’язкового переселення;
  • потерпілі від Чорнобильської катастрофи (I–II категорія);
  • релігійні організації, якщо набувають нерухомість з цільовим призначенням.

Ці пільги діють лише за наявності офіційного підтвердження статусу. Якщо документи не подано — податок сплачується в повному обсязі.

Хто не сплачує пенсійний збір

Від 1% внеску до Пенсійного фонду можуть звільнити громадян, які купують житло вперше. Але є умови:

  • це має бути перша операція з придбання нерухомості (не дарування, не спадщина, не приватизація);
  • особа не повинна перебувати у статусі співвласника іншої житлової площі;
  • у людини має бути офіційне підтвердження відсутності попередніх прав на житло.

Ці умови потрібно довести письмово. Якщо нотаріус не має технічної можливості перевірити інформацію, збір все одно сплачується, а повернення оформлюється через суд.

Як повернути сплачений пенсійний внесок

Одна з найпоширеніших ситуацій — коли людина сплатила 1% пенсійному фонду, але мала право на звільнення. У такому випадку гроші можна повернути, але лише в судовому порядку.

Що потрібно:

  • зібрати документи, що підтверджують відсутність прав на іншу нерухомість;
  • оформити заяву до адміністративного суду;
  • чекати на рішення і, у разі позитивного вердикту, звертатися за поверненням коштів.

Процедура займає кілька місяців, однак успішна практика існує.

Не платіть, якщо оформлюєте вперше

Перша покупка квартири — це не лише етап нових витрат, але й можливість зекономити. Ось у яких випадках можна не платити 1% Пенсійному фонду:

  • якщо квартира купується вперше;
  • якщо житло не було отримане в дар, у спадок або через приватизацію;
  • якщо ви перебуваєте у черзі на житло та ще не реалізували право на нього.

Підтвердження подається нотаріусу або ж зберігається для судового захисту права на повернення збору.

Хитрощі з ціною: що буде, якщо занизити вартість

Деякі покупці намагаються зменшити суму податків, штучно занижуючи ціну у договорі. Але у 2025 році це ризиковано.

Податкова служба активно перевіряє ринкові ціни і автоматично порівнює дані з кадастром. Якщо виявлена різниця у понад 33%, можуть вимагати обґрунтування ціни, або нарахувати податки, виходячи з ринкової, а не зазначеної у договорі суми.

Чи можна купити квартиру і нічого не платити

Формально — так, але лише за умови, що ви:

  • купуєте житло вперше;
  • належите до пільгової категорії;
  • подали всі документи, що підтверджують право на звільнення від зборів.

На практиці ж більшість покупців сплачують усі податки одразу, аби уникнути затримок у реєстрації прав та зайвих проблем.

Що ще варто знати українцям

Іноземні громадяни все активніше купують нерухомість в Україні, демонструючи значне зростання інтересу до житла в Києві, Львові, Одесі та курортних регіонах після кількох років спаду попиту. Однак, разом із цим зростанням інтересу, збільшується й увага до всіх податкових нюансів, пов'язаних з такими угодами. 

Водночас український ринок нерухомості переживає непрості часи. Кількість угод купівлі житла суттєво зменшилася, а попит залишається низьким. Ця ситуація спостерігається навіть попри зростання доходів громадян та відносно доступні ціни на нерухомість. Головною причиною є війна, що породжує невизначеність і змушує українців відкладати значні покупки.

податки Податкова служба нерухомість пільги купити квартиру квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
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