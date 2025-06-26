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Главная Недвижимость Освободят от налогов — кто может купить квартиру без сборов

Освободят от налогов — кто может купить квартиру без сборов

Ua en ru
Дата публикации 26 июня 2025 04:20
Кто не платит налог при покупке квартиры в 2025 году — полный перечень лиц
Женщина считает на калькуляторе. Фото: Freepik
Ключові моменти Обязательные платежи при покупке жилья Кому разрешили не платить: освобождение от обязательных сборов Как вернуть уплаченный пенсионный взнос Не платите, если оформляете впервые Хитрости с ценой: что будет, если занизить стоимость Можно ли купить квартиру и ничего не платить Что еще стоит знать украинцам

Покупка квартиры — это не только мечта о собственном жилье, но и сложный процесс, требующий понимания налоговых и юридических нюансов. Кроме стоимости самой недвижимости, покупатель сталкивается с дополнительными расходами: налогами, сборами и нотариальными услугами. Однако есть категории граждан, которые могут быть освобождены от определенных платежей, что значительно уменьшает финансовую нагрузку.

Приобретение недвижимости — событие не из дешевых. И дело не только в стоимости самой недвижимости. К ней добавляются ряд платежей — пенсионный сбор, государственная пошлина, услуги нотариуса, отмечают специалисты АН "Метраж".

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Обязательные платежи при покупке жилья

Даже если продавец согласен снизить цену, покупатель не избежит государственных сборов. В 2025 году в стандартный пакет расходов при оформлении квартиры входят:

  1. Сбор в Пенсионный фонд — 1% от стоимости объекта. Оплачивает покупатель, обязательно до внесения данных в госреестр.
  2. Государственная пошлина — 1% от кадастровой стоимости жилья. Это еще один обязательный платеж, который покупатель перечисляет государству.
  3. Услуги нотариуса — обычно составляют 1,5-3% от суммы сделки.
  4. Административный сбор за регистрацию права собственности — зависит от выбранного срока (от 300 до 12 000 грн).

После заключения сделки налоги необходимо оплатить в течение 14 дней. В случае задержки — возможны штрафные санкции.

Кому разрешили не платить: освобождение от обязательных сборов

В 2025 году законодательство Украины позволяет отдельным гражданам не платить некоторые из вышеперечисленных платежей. Речь идет о льготных категориях населения.

Кто не платит государственную пошлину

Согласно действующим нормам, от госпошлины освобождаются:

  • участники АТО и боевых действий;
  • лица с инвалидностью вследствие войны;
  • дети-сироты;
  • жители общежитий, которые приватизируют жилье;
  • многодетные семьи (от 5 детей);
  • граждане, проживающие в зоне отчуждения или на территориях обязательного переселения;
  • пострадавшие от Чернобыльской катастрофы (I-II категория);
  • религиозные организации, если приобретают недвижимость по целевому назначению.

Эти льготы действуют только при наличии официального подтверждения статуса. Если документы не представлены — налог уплачивается в полном объеме.

Кто не платит пенсионный сбор

От 1% взноса в Пенсионный фонд могут освободить граждан, которые покупают жилье впервые. Но есть условия:

  • это должна быть первая операция по приобретению недвижимости (не дарение, не наследство, не приватизация);
  • лицо не должно находиться в статусе совладельца другой жилой площади;
  • у человека должно быть официальное подтверждение отсутствия предыдущих прав на жилье.

Эти условия нужно доказать письменно. Если нотариус не имеет технической возможности проверить информацию, сбор все равно уплачивается, а возврат оформляется через суд.

Как вернуть уплаченный пенсионный взнос

Одна из самых распространенных ситуаций — когда человек уплатил 1% пенсионному фонду, но имел право на освобождение. В таком случае деньги можно вернуть, но только в судебном порядке.

Что нужно:

  • собрать документы, подтверждающие отсутствие прав на другую недвижимость;
  • оформить заявление в административный суд;
  • ждать решения и, в случае положительного вердикта, обращаться за возвратом средств.

Процедура занимает несколько месяцев, однако успешная практика существует.

Не платите, если оформляете впервые

Первая покупка квартиры — это не только этап новых расходов, но и возможность сэкономить. Вот в каких случаях можно не платить 1% Пенсионному фонду:

  • если квартира покупается впервые;
  • если жилье не было получено в дар, по наследству или через приватизацию;
  • если вы находитесь в очереди на жилье и еще не реализовали право на него.

Подтверждение подается нотариусу или же сохраняется для судебной защиты права на возврат сбора.

Хитрости с ценой: что будет, если занизить стоимость

Некоторые покупатели пытаются уменьшить сумму налогов, искусственно занижая цену в договоре. Но в 2025 году это рискованно.

Налоговая служба активно проверяет рыночные цены и автоматически сравнивает данные с кадастром. Если обнаружена разница в более 33%, могут потребовать обоснования цены, или начислить налоги, исходя из рыночной, а не указанной в договоре суммы.

Можно ли купить квартиру и ничего не платить

Формально — да, но только при условии, что вы:

  • покупаете жилье впервые;
  • относитесь к льготной категории;
  • подали все документы, подтверждающие право на освобождение от сборов.

На практике же большинство покупателей платят все налоги сразу, чтобы избежать задержек в регистрации прав и лишних проблем.

Что еще стоит знать украинцам

Иностранные граждане все активнее покупают недвижимость в Украине, демонстрируя значительный рост интереса к жилью в Киеве, Львове, Одессе и курортных регионах после нескольких лет спада спроса. Однако, вместе с этим ростом интереса, увеличивается и внимание ко всем налоговым нюансам, связанным с такими сделками.

В то же время украинский рынок недвижимости переживает непростые времена. Количество сделок покупки жилья существенно уменьшилось, а спрос остается низким. Эта ситуация наблюдается даже несмотря на рост доходов граждан и относительно доступные цены на недвижимость. Главной причиной является война, которая порождает неопределенность и заставляет украинцев откладывать значительные покупки.

налоги Налоговая служба недвижимость льготы купить квартиру квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
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