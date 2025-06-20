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Головна Нерухомість Купівля житла в Україні — які податки треба сплачувати іноземцям

Купівля житла в Україні — які податки треба сплачувати іноземцям

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 08:15
Податки при купівлі нерухомості в Україні для іноземців у 2025 — ставки та правила
Будівництво у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Деталі, про які забувають Чи можна оптимізувати податки З чого почати: алгоритм для іноземця Скільки платить іноземець при купівлі житла в Україні А хто платить ще? Обов’язки продавця

Купівля нерухомості в Україні іноземними громадянами — поширена практика, яка у 2025 році набуває нових контурів. Після кількох років зниження попиту, інтерес до житла в Києві, Львові, Одесі та в курортних зонах відчутно зріс. Але поряд із цим зростає й увага до податкових нюансів.

Законодавство України не обмежує іноземних громадян у купівлі житлової чи комерційної нерухомості — квартир, будинків, офісів, складів тощо. Заборонено лише купівлю сільськогосподарської землі, наголошують фахівці АН "Маяк".

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Іноземець може:

  • купити квартиру на первинному чи вторинному ринку;
  • придбати будинок з ділянкою (не сільськогосподарського призначення);
  • інвестувати в комерційну нерухомість.

Але щоб укласти угоду — потрібно дотриматись низки вимог.

З чого почати: алгоритм для іноземця

  1. Отримати ідентифікаційний код (ІПН). Без нього — жодних правочинів. Кілька днів — і ви в системі податкової.
  2. Відкрити рахунок у банку. Переказ коштів із-за кордону — складна частина. Банки вимагають підтвердження легальності походження коштів.
  3. Обрати об’єкт та перевірити його "чистоту". Тут краще залучити юриста: перевірка прав власності, відсутності арештів і боргів — обов’язкова.
  4. Підготувати договір та підписати його у нотаріуса. Договір українською, переклад — на вимогу покупця. Реєстрація — того ж дня.

Скільки платить іноземець при купівлі житла в Україні

Покупець-нерезидент, який хоче придбати квартиру, будинок або комерційне приміщення в Україні, зобов’язаний сплатити кілька обов’язкових платежів. Їх потрібно внести до або в день укладення договору купівлі-продажу, оскільки нотаріус не посвідчить угоду без підтвердження сплати.

До переліку основних витрат належать:

  • збір до Пенсійного фонду України — 1%. Цей платіж стягується з покупця під час придбання об’єкта нерухомості. Сума розраховується від повної вартості житла, зазначеної в договорі. Наприклад, якщо квартира коштує 100 000 доларів у гривневому еквіваленті — доведеться сплатити 1 000 доларів;
  • послуги нотаріуса — орієнтовно 100–200 доларів США. До нотаріальних витрат входить:
  1. підготовка та посвідчення договору купівлі-продажу;
  2. перевірка прав власності;
  3. внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
  4. оформлення витягу з Реєстру (свідоцтва про право власності);
  • державне мито — символічна сума (приблизно 0,01% від вартості). Цей платіж встановлений на рівні кількох сотень гривень і оплачується одноразово. Його розмір залежить від точної вартості об'єкта і фіксується у відповідних нормативних актах.

Усі ці платежі має внести саме покупець. Якщо нерезидент не підготується завчасно або не перерахує кошти у гривнях, укладання угоди буде неможливим.

А хто платить ще? Обов’язки продавця

Водночас продавець — незалежно від громадянства — має власні податкові зобов’язання. Вони залежать від:

  • кількості угод на рік;
  • тривалості володіння нерухомістю;
  • типу майна (житлова, нежитлова).

Наприклад, якщо продавець володіє житлом менше трьох років — доведеться сплатити:

  1. ПДФО — 5% від вартості об’єкта;
  2. Військовий збір — 5%.

Якщо житло перебуває у власності понад три роки й це перший продаж у році — податки не сплачуються.

Деталі, про які забувають

  1. Іноземець не може розрахуватись іноземною валютою готівкою. Усі оплати — у гривні, через банк або в межах ліміту готівкою.
  2. Оформити право власності без ІПН — неможливо. Навіть за наявності паспорта та нотаріального договору.
  3. У випадку інвестування через юрособу (наприклад, іноземна компанія купує комерційне приміщення) — податкові правила інші й потребують окремого аналізу.

Чи можна оптимізувати податки

Закон дозволяє легальні інструменти зменшення податкового навантаження. Наприклад:

  • проводити угоди через юридичну особу;
  • використовувати оцінку ринкової вартості (а не декларативну);
  • реєструвати кілька об’єктів нерухомості протягом року лише на окремих осіб (наприклад, членів сім'ї).

Усе це потрібно заздалегідь обговорити з юристом або податковим консультантом, адже порушення правил може обернутися штрафами або втратою права власності.

Як повідомлялось, продаж житла — це не тільки передача ключів та оформлення документів, а й значні податкові зобов'язання. У 2025 році розмір цих податків може суттєво зменшити вашу кінцеву суму, адже в окремих випадках доведеться сплатити державі до чверті від вартості угоди. 

Також ми розповідали, що українці продовжують активно інвестувати в закордонну нерухомість. Це зумовлено пошуком стабільності, прагненням зберегти капітал та відкрити для себе нові можливості для життя чи заробітку. Багато хто з мільйонів українців, які виїхали з країни після 2022 року, вже перейшли від оренди до купівлі власного житла за кордоном, розглядаючи це як вигідну інвестицію та шлях до отримання посвідки на проживання.

податки іноземець нерухомість іноземці купити квартиру
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
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