Налоги при покупке недвижимости в Украине для иностранцев в 2025 — ставки и правила

Покупка жилья в Украине — какие налоги надо платить иностранцам
Покупка недвижимости в Украине иностранными гражданами — распространенная практика, которая в 2025 году приобретает новые очертания. После нескольких лет снижения спроса, интерес к жилью в Киеве, Львове, Одессе и в курортных зонах ощутимо вырос. Но наряду с этим растет и внимание к налоговым нюансам.
Законодательство Украины не ограничивает иностранных граждан в покупке жилой или коммерческой недвижимости — квартир, домов, офисов, складов и т.д. Запрещено только покупку сельскохозяйственной земли, отмечают специалисты АН "Маяк".
Иностранец может:
- купить квартиру на первичном или вторичном рынке;
- приобрести дом с участком (не сельскохозяйственного назначения);
- инвестировать в коммерческую недвижимость.
Но чтобы заключить сделку — нужно соблюсти ряд требований.
С чего начать: алгоритм для иностранца
- Получить идентификационный код (ИНН). Без него — никаких сделок. Несколько дней — и вы в системе налоговой.
- Открыть счет в банке. Перевод средств из-за границы — сложная часть. Банки требуют подтверждения легальности происхождения средств.
- Выбрать объект и проверить его "чистоту". Здесь лучше привлечь юриста: проверка прав собственности, отсутствия арестов и долгов — обязательна.
- Подготовить договор и подписать его у нотариуса. Договор на украинском, перевод — по требованию покупателя. Регистрация — в тот же день.
Сколько платит иностранец при покупке жилья в Украине
Покупатель-нерезидент, который хочет приобрести квартиру, дом или коммерческое помещение в Украине, обязан уплатить несколько обязательных платежей. Их нужно внести до или в день заключения договора купли-продажи, поскольку нотариус не удостоверит сделку без подтверждения уплаты.
К перечню основных расходов относятся:
- сбор в Пенсионный фонд Украины — 1%. Этот платеж взимается с покупателя при приобретении объекта недвижимости. Сумма рассчитывается от полной стоимости жилья, указанной в договоре. Например, если квартира стоит 100 000 долларов в гривневом эквиваленте — придется заплатить 1 000 долларов;
- услуги нотариуса — ориентировочно 100-200 долларов США. В нотариальные расходы входит:
- подготовка и удостоверение договора купли-продажи;
- проверка прав собственности;
- внесение изменений в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество;
- оформление выписки из Реестра (свидетельства о праве собственности);
- государственная пошлина — символическая сумма (примерно 0,01% от стоимости). Этот платеж установлен на уровне нескольких сотен гривен и оплачивается единоразово. Его размер зависит от точной стоимости объекта и фиксируется в соответствующих нормативных актах.
Все эти платежи должен внести именно покупатель. Если нерезидент не подготовится заранее или не перечислит средства в гривнах, заключение сделки будет невозможным.
А кто платит еще? Обязанности продавца
В то же время продавец — независимо от гражданства — имеет собственные налоговые обязательства. Они зависят от:
- количества сделок в год;
- продолжительности владения недвижимостью;
- типа имущества (жилая, нежилая).
Например, если продавец владеет жильем менее трех лет — придется уплатить:
- НДФЛ — 5% от стоимости объекта;
- Военный сбор — 5%.
Если жилье находится в собственности более трех лет и это первая продажа в году — налоги не уплачиваются.
Детали, о которых забывают
- Иностранец не может рассчитаться иностранной валютой наличными. Все оплаты — в гривне, через банк или в пределах лимита наличными.
- Оформить право собственности без ИНН — невозможно. Даже при наличии паспорта и нотариального договора.
- В случае инвестирования через юрлицо (например, иностранная компания покупает коммерческое помещение) — налоговые правила другие и требуют отдельного анализа.
Можно ли оптимизировать налоги
Закон позволяет легальные инструменты уменьшения налоговой нагрузки. Например:
- проводить сделки через юридическое лицо;
- использовать оценку рыночной стоимости (а не декларативную);
- регистрировать несколько объектов недвижимости в течение года только на отдельных лиц (например, членов семьи).
Все это нужно заранее обсудить с юристом или налоговым консультантом, ведь нарушение правил может обернуться штрафами или потерей права собственности.
Как сообщалось, продажа жилья — это не только передача ключей и оформление документов, но и значительные налоговые обязательства. В 2025 году размер этих налогов может существенно уменьшить вашу конечную сумму, ведь в отдельных случаях придется заплатить государству до четверти от стоимости сделки.
Также мы рассказывали, что украинцы продолжают активно инвестировать в зарубежную недвижимость. Это обусловлено поиском стабильности, стремлением сохранить капитал и открыть для себя новые возможности для жизни или заработка. Многие из миллионов украинцев, которые выехали из страны после 2022 года, уже перешли от аренды к покупке собственного жилья за рубежом, рассматривая это как выгодную инвестицию и путь к получению вида на жительство.
Читайте Новини.LIVE!