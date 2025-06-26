Что будет с ценами на квартиры в Украине в июле 2025 года — прогнозы экспертов

Новостройки в Киеве. Фото: КГГА

Несмотря на сложные реалии, украинский рынок недвижимости демонстрирует признаки постепенного восстановления. Сейчас наблюдается заметный рост спроса на квартиры. Это подтверждают как статистика продаж, так и заявления застройщиков. Игроки рынка единодушно признают: в июле стоит ожидать не резкого, но все же стабильного роста цен на жилье.

В то же время большинство девелоперов признают, что нынешнее оживление все еще остается уязвимым. Ведь все зависит не только от экономики, но и от событий на фронте, пишет РБК-Украина. Однако общая тенденция — оптимистичная.

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Оживление спроса: почему украинцы снова покупают жилье

По данным застройщиков, спрос на квартиры в 2025 году растет, в частности в крупных городах, таких как Киев, Львов и Одесса. Это связано с несколькими факторами:

Стабилизация экономики. Несмотря на вызовы войны, украинцы адаптируются к новым реалиям, а бизнес возвращается к активной работе. Миграция в западные регионы. Многие люди переезжают в более безопасные города, такие как Львов, что стимулирует спрос на жилье. Инвестиционная привлекательность. Недвижимость остается одним из самых надежных способов сохранения капитала в условиях нестабильности.

Однако рост спроса не является равномерным. В то время как бизнес- и премиум-классы демонстрируют стабильный рост, сегмент комфорт-класса остается более чувствительным к экономическим колебаниям.

Прогнозы цен

Большинство девелоперов настроены на постепенный рост цен в 2025 году, хотя темпы и масштабы повышения варьируются в зависимости от региона и класса жилья.

Группа компаний DIM прогнозирует умеренный рост стоимости квадратного метра. В 2024 году цены на бизнес- и премиум-класс выросли на 10-15%, а на комфорт-класс — до 10%. В 2025 году эксперты DIM ожидают похожей динамики.

"В 2025 году следует ожидать постепенный рост стоимости еще на 10-15%, в зависимости от класса", — отмечают в группе компаний DIM.

Компания РИЕЛ также говорит о повышении цен, но без резких скачков. По их оценкам, рост будет в пределах 15-20%, причем самое динамичное подорожание прогнозируется в западных регионах:

"Самое динамичное подорожание ожидается в западных регионах, в частности во Львове, где стоимость квадратного метра может приблизиться к киевскому уровню. Вместе с тем, мы ожидаем, что рынок новостроек летом 2025-го будет оставаться нестабильным, потому что мы зависим не только от ситуации на фронте, но и от общего геополитического контекста", — объясняет Ростислав Мельник из РИЕЛ.

В то же время не все застройщики готовы повышать цены уже сейчас. В компании ENSO отмечают, что рынок еще не готов к резкому росту стоимости:

"С точки зрения экономической логики, мы уже должны были бы повысить цены. Но вопрос в том, готов ли рынок? Скорее всего, рынок отложит подорожание, и будем повышать цены уже при оживлении спроса. Мы не сможем избежать подорожания, просто это будет позже", — заявляют в ENSO.

Таким образом, даже летом 2025-го новостройки продолжат дорожать, особенно если застройщики заметят стабильный спрос.

Региональные особенности: где цены будут расти быстрее

Рынок недвижимости в Украине неоднороден. В июле 2025 года цены на квартиры будут зависеть от региона и специфики местных рынков:

Львов. Западные регионы, в частности Львов, демонстрируют самую высокую динамику роста цен. Стоимость квадратного метра здесь может приблизиться к киевским показателям из-за высокого спроса и ограниченного предложения;

Киев. Столица остается лидером по стоимости жилья, но рост цен здесь будет более сдержанным — в пределах 10-15%;

Одесса и Днепр. В этих городах спрос также растет, но из-за экономических вызовов темпы подорожания будут ниже — до 10%;

Восточные регионы. Из-за близости к зоне боевых действий рынок остается нестабильным, а цены растут медленнее.

Замороженные проекты и доверие инвесторов

Эксперты предупреждают, что не все застройщики смогут справиться с экономическими трудностями. Рост количества замороженных объектов может стать серьезной проблемой для рынка. По оценкам РИЕЛ, после изменений в законодательстве с января 2024 года получить земельные участки под жилищное строительство стало значительно сложнее:

"Застройщики, которые уже имеют земельные активы с целевым назначением, смогут продолжать работу, но таких объектов критически мало. А после завершения войны потребность в жилье существенно возрастет", — добавляют в РИЕЛ.

Это может привести к дефициту предложения, что, в свою очередь, подтолкнет цены вверх. В то же время ограниченное количество новых проектов может снизить доверие покупателей, которые опасаются вкладывать средства в недостроенные объекты.

Что ждать покупателям в июле 2025 года

Сейчас июль выглядит как переходный месяц: застройщики постепенно готовятся к росту стоимости, но покупатели еще имеют шанс приобрести жилье по условно "старым" ценам. Также важно учитывать несколько ключевых моментов:

Постепенный рост цен. Большинство экспертов сходятся на том, что цены будут расти, но без резких скачков. Это дает возможность покупателям еще успеть инвестировать по текущим ценам. Региональные различия. Если вы рассматриваете западные регионы, готовьтесь к более быстрому росту цен. В центральных и восточных областях темпы будут более медленными. Риски нестабильности. Война и геополитический контекст остаются ключевыми факторами неопределенности. Рынок может быстро измениться из-за внешних обстоятельств. Выбор надежного застройщика. Избегайте компаний с сомнительной репутацией или замороженными проектами. Проверяйте документы и отзывы перед покупкой.

Как сообщалось, война в корне изменила приоритеты украинцев по приобретению жилья. В 2025 году наблюдается рост спроса на "страховое" жилье — недвижимость в относительно безопасных тыловых регионах. Такое жилье покупается не для постоянного проживания или аренды, а как стратегический запасной вариант на случай эскалации военных действий.

Также мы рассказывали, что приобретение квартиры — это значительный шаг, сопровождающийся не только радостью от желанного жилья, но и необходимостью учитывать налоговые и юридические аспекты. Кроме основной цены недвижимости, вас ждут дополнительные расходы, такие как налоги, государственные сборы и оплата нотариальных услуг. Однако существуют определенные категории граждан, которые имеют льготы и могут быть освобождены от некоторых из этих платежей, что существенно уменьшает общую финансовую нагрузку.