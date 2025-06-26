Что будет с ценами на квартиры в Украине в июле 2025 года — прогнозы экспертов

Покупать или ждать — что будет с ценами на квартиры в июле
Несмотря на сложные реалии, украинский рынок недвижимости демонстрирует признаки постепенного восстановления. Сейчас наблюдается заметный рост спроса на квартиры. Это подтверждают как статистика продаж, так и заявления застройщиков. Игроки рынка единодушно признают: в июле стоит ожидать не резкого, но все же стабильного роста цен на жилье.
В то же время большинство девелоперов признают, что нынешнее оживление все еще остается уязвимым. Ведь все зависит не только от экономики, но и от событий на фронте, пишет РБК-Украина. Однако общая тенденция — оптимистичная.
Оживление спроса: почему украинцы снова покупают жилье
По данным застройщиков, спрос на квартиры в 2025 году растет, в частности в крупных городах, таких как Киев, Львов и Одесса. Это связано с несколькими факторами:
- Стабилизация экономики. Несмотря на вызовы войны, украинцы адаптируются к новым реалиям, а бизнес возвращается к активной работе.
- Миграция в западные регионы. Многие люди переезжают в более безопасные города, такие как Львов, что стимулирует спрос на жилье.
- Инвестиционная привлекательность. Недвижимость остается одним из самых надежных способов сохранения капитала в условиях нестабильности.
Однако рост спроса не является равномерным. В то время как бизнес- и премиум-классы демонстрируют стабильный рост, сегмент комфорт-класса остается более чувствительным к экономическим колебаниям.
Прогнозы цен
Большинство девелоперов настроены на постепенный рост цен в 2025 году, хотя темпы и масштабы повышения варьируются в зависимости от региона и класса жилья.
Группа компаний DIM прогнозирует умеренный рост стоимости квадратного метра. В 2024 году цены на бизнес- и премиум-класс выросли на 10-15%, а на комфорт-класс — до 10%. В 2025 году эксперты DIM ожидают похожей динамики.
"В 2025 году следует ожидать постепенный рост стоимости еще на 10-15%, в зависимости от класса", — отмечают в группе компаний DIM.
Компания РИЕЛ также говорит о повышении цен, но без резких скачков. По их оценкам, рост будет в пределах 15-20%, причем самое динамичное подорожание прогнозируется в западных регионах:
"Самое динамичное подорожание ожидается в западных регионах, в частности во Львове, где стоимость квадратного метра может приблизиться к киевскому уровню. Вместе с тем, мы ожидаем, что рынок новостроек летом 2025-го будет оставаться нестабильным, потому что мы зависим не только от ситуации на фронте, но и от общего геополитического контекста", — объясняет Ростислав Мельник из РИЕЛ.
В то же время не все застройщики готовы повышать цены уже сейчас. В компании ENSO отмечают, что рынок еще не готов к резкому росту стоимости:
"С точки зрения экономической логики, мы уже должны были бы повысить цены. Но вопрос в том, готов ли рынок? Скорее всего, рынок отложит подорожание, и будем повышать цены уже при оживлении спроса. Мы не сможем избежать подорожания, просто это будет позже", — заявляют в ENSO.
Таким образом, даже летом 2025-го новостройки продолжат дорожать, особенно если застройщики заметят стабильный спрос.
Региональные особенности: где цены будут расти быстрее
Рынок недвижимости в Украине неоднороден. В июле 2025 года цены на квартиры будут зависеть от региона и специфики местных рынков:
- Львов. Западные регионы, в частности Львов, демонстрируют самую высокую динамику роста цен. Стоимость квадратного метра здесь может приблизиться к киевским показателям из-за высокого спроса и ограниченного предложения;
- Киев. Столица остается лидером по стоимости жилья, но рост цен здесь будет более сдержанным — в пределах 10-15%;
- Одесса и Днепр. В этих городах спрос также растет, но из-за экономических вызовов темпы подорожания будут ниже — до 10%;
- Восточные регионы. Из-за близости к зоне боевых действий рынок остается нестабильным, а цены растут медленнее.
Замороженные проекты и доверие инвесторов
Эксперты предупреждают, что не все застройщики смогут справиться с экономическими трудностями. Рост количества замороженных объектов может стать серьезной проблемой для рынка. По оценкам РИЕЛ, после изменений в законодательстве с января 2024 года получить земельные участки под жилищное строительство стало значительно сложнее:
"Застройщики, которые уже имеют земельные активы с целевым назначением, смогут продолжать работу, но таких объектов критически мало. А после завершения войны потребность в жилье существенно возрастет", — добавляют в РИЕЛ.
Это может привести к дефициту предложения, что, в свою очередь, подтолкнет цены вверх. В то же время ограниченное количество новых проектов может снизить доверие покупателей, которые опасаются вкладывать средства в недостроенные объекты.
Что ждать покупателям в июле 2025 года
Сейчас июль выглядит как переходный месяц: застройщики постепенно готовятся к росту стоимости, но покупатели еще имеют шанс приобрести жилье по условно "старым" ценам. Также важно учитывать несколько ключевых моментов:
- Постепенный рост цен. Большинство экспертов сходятся на том, что цены будут расти, но без резких скачков. Это дает возможность покупателям еще успеть инвестировать по текущим ценам.
- Региональные различия. Если вы рассматриваете западные регионы, готовьтесь к более быстрому росту цен. В центральных и восточных областях темпы будут более медленными.
- Риски нестабильности. Война и геополитический контекст остаются ключевыми факторами неопределенности. Рынок может быстро измениться из-за внешних обстоятельств.
- Выбор надежного застройщика. Избегайте компаний с сомнительной репутацией или замороженными проектами. Проверяйте документы и отзывы перед покупкой.
Как сообщалось, война в корне изменила приоритеты украинцев по приобретению жилья. В 2025 году наблюдается рост спроса на "страховое" жилье — недвижимость в относительно безопасных тыловых регионах. Такое жилье покупается не для постоянного проживания или аренды, а как стратегический запасной вариант на случай эскалации военных действий.
Также мы рассказывали, что приобретение квартиры — это значительный шаг, сопровождающийся не только радостью от желанного жилья, но и необходимостью учитывать налоговые и юридические аспекты. Кроме основной цены недвижимости, вас ждут дополнительные расходы, такие как налоги, государственные сборы и оплата нотариальных услуг. Однако существуют определенные категории граждан, которые имеют льготы и могут быть освобождены от некоторых из этих платежей, что существенно уменьшает общую финансовую нагрузку.
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