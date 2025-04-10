Как купить квартиру в Венгрии — цены, выгоды и риски в апреле 2025 году

Будапешт. Фото: Unsplash

Венгрия давно привлекает иностранцев стабильностью, комфортом жизни и доступным рынком недвижимости. Среди стран Европейского Союза это одна из немногих, где квартиры в крупных городах можно приобрести по цене ниже, чем в Киеве или Львове. Такой тренд сохраняется и в апреле 2025 года, что делает венгерское жилье особенно привлекательным для украинцев, которые ищут новый дом или хотят оформить вид на жительство через инвестиции.

Как пишет Delo.ua, рынок жилья в Венгрии достаточно разнообразен. В небольших городках и сельской местности стоимость квартиры стартует от 20-40 тысяч евро. Это идеальный вариант для тех, кто ищет тихую жизнь без суеты, или хочет сделать первую инвестицию в ЕС с минимальными затратами.

Реклама

Читайте также:

В региональных центрах, таких как Дебрецен, Сегед или Мишкольц, цены немного выше — от 50 до 80 тысяч евро за квартиру на вторичном рынке. Здесь уже есть спрос, стабильная инфраструктура и университеты, которые также привлекают иностранцев.

Дебрецен. Фото: Unsplash



А вот Будапешт, как и подобает столице, самый дорогой. Однокомнатное жилье в центре стоит от 80 до 120 тысяч евро, трехкомнатное — от 150 тысяч евро. Однако и здесь можно найти выгодные предложения в районах, менее популярных среди туристов или в домах, которые нуждаются в ремонте.

Будапешт. Фото: Unsplash



Дополнительные расходы: не только цена квартиры

После покупки жилья в Венгрии нужно учесть и ежемесячные расходы. Коммунальные услуги в стране выше, чем в Украине. Например, за двухкомнатную квартиру придется платить около 100 евро в месяц. Это стандартная сумма с учетом отопления, водоснабжения и сборов за содержание дома.

Также не стоит забывать о единовременных расходах при оформлении сделки: налоги, нотариальные услуги и гонорары агентам могут составить дополнительно 4-6% от стоимости квартиры.

Может ли украинец купить жилье в Венгрии

Иностранцы, включая граждан Украины, имеют право покупать недвижимость в Венгрии. Но есть важный нюанс — сделка подлежит согласованию с местными органами власти. Эта процедура в основном является формальностью, однако она обязательна для граждан стран, не входящих в ЕС.

Получение разрешения обычно занимает от 1 до 3 месяцев, и в подавляющем большинстве случаев завершается положительно. Однако следует внимательно проверять, не расположено ли жилье в приграничной зоне или в регионе с особым статусом — в таких случаях разрешение могут не предоставить.

Ограничения на покупку земли

Другое дело — земельные участки сельскохозяйственного назначения. Здесь для иностранцев действуют особые правила: они не могут покупать такие участки без специального разрешения, а часто и вообще не имеют такого права. Важно не путать земельную недвижимость с жилой: даже дом в селе может стоять на земле, которая имеет статус сельскохозяйственной.

Перед заключением сделки обязательно стоит обратиться к юристу, специализирующемуся на международных сделках. Это позволит избежать ошибок и непредсказуемых юридических последствий.

Как сообщалось, Германия привлекает многих украинцев высоким уровнем жизни и стабильной экономикой, открывая прекрасные перспективы для развития. Однако, мечта о собственном жилье здесь может оказаться недешевой, ведь цены на недвижимость значительно варьируются в зависимости от локации и типа объекта.

Также сообщалось, что рынок недвижимости Польши продолжает расти, особенно в крупных городах. В марте 2025 года цены на однокомнатные квартиры продемонстрировали общую тенденцию к подорожанию. Наибольший скачок цен наблюдался в Варшаве, Кракове и Гданьске (5-8%). В меньших городах рост цен был менее значительным и составил 2-4%.