Як купити квартиру в Угорщині — ціни, вигоди та ризики в квітні 2025 році

Будапешт. Фото: Unsplash

Угорщина давно приваблює іноземців стабільністю, комфортом життя та доступним ринком нерухомості. З-поміж країн Європейського Союзу це одна з небагатьох, де квартири у великих містах можна придбати за ціною нижчою, ніж у Києві чи Львові. Такий тренд зберігається і у квітні 2025 року, що робить угорське житло особливо привабливим для українців, які шукають новий дім або хочуть оформити посвідку на проживання через інвестиції.

Як пише Delo.ua, ринок житла в Угорщині досить різноманітний. У невеликих містечках та сільській місцевості вартість квартири стартує від 20-40 тисяч євро. Це ідеальний варіант для тих, хто шукає тихе життя без метушні, або хоче зробити першу інвестицію в ЄС із мінімальними витратами.

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У регіональних центрах, таких як Дебрецен, Сегед чи Мішкольц, ціни трохи вищі — від 50 до 80 тисяч євро за квартиру на вторинному ринку. Тут вже є попит, стабільна інфраструктура та університети, що також приваблюють іноземців.

Дебрецен. Фото: Unsplash



А от Будапешт, як і личить столиці, найдорожчий. Однокімнатне житло в центрі коштує від 80 до 120 тисяч євро, трикімнатне — від 150 тисяч євро. Проте й тут можна знайти вигідні пропозиції в районах, менш популярних серед туристів або в будинках, які потребують ремонту.

Будапешт. Фото: Unsplash



Додаткові витрати: не лише ціна квартири

Після купівлі житла в Угорщині потрібно врахувати й щомісячні витрати. Комунальні послуги у країні вищі, ніж в Україні. Наприклад, за двокімнатну квартиру доведеться платити близько 100 євро на місяць. Це стандартна сума з урахуванням опалення, водопостачання та зборів за утримання будинку.

Також не варто забувати про одноразові витрати при оформленні угоди: податки, нотаріальні послуги та гонорари агентам можуть скласти додатково 4-6% від вартості квартири.

Чи може українець купити житло в Угорщині

Іноземці, включно з громадянами України, мають право купувати нерухомість в Угорщині. Але є важливий нюанс — угода підлягає погодженню з місцевими органами влади. Ця процедура здебільшого є формальністю, однак вона обов’язкова для громадян країн, які не входять до ЄС.

Отримання дозволу зазвичай займає від 1 до 3 місяців, і у переважній більшості випадків завершується позитивно. Однак слід уважно перевіряти, чи не розташоване житло в прикордонній зоні або в регіоні з особливим статусом — у таких випадках дозвіл можуть не надати.

Обмеження на купівлю землі

Інша справа — земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Тут для іноземців діють особливі правила: вони не можуть купувати такі ділянки без спеціального дозволу, а часто й взагалі не мають такого права. Важливо не плутати земельну нерухомість із житловою: навіть будинок у селі може стояти на землі, яка має статус сільськогосподарської.

Перед укладанням угоди обов’язково варто звернутися до юриста, що спеціалізується на міжнародних угодах. Це дозволить уникнути помилок і непередбачуваних юридичних наслідків.

Як повідомлялось, Німеччина приваблює багатьох українців високим рівнем життя та стабільною економікою, відкриваючи чудові перспективи для розвитку. Однак, мрія про власне житло тут може виявитися недешевою, адже ціни на нерухомість значно варіюються залежно від локації та типу об'єкта.

Також повідомлялось, що ринок нерухомості Польщі продовжує зростати, особливо у великих містах. У березні 2025 року ціни на однокімнатні квартири продемонстрували загальну тенденцію до подорожчання. Найбільший стрибок цін спостерігався у Варшаві, Кракові та Гданську (5-8%). У менших містах зростання цін було менш значним і становило 2-4%.