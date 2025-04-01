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Житло у Німеччині — де знайти найвигідніший варіант

1 квітня 2025 06:20
Катерина Балаєва - редактор
Скільки коштує квартира в Німеччині у 2025: ціни та прогнози
Мюнхен. Фото: Unsplash
Катерина Балаєва - редактор

Німеччина — країна з високим рівнем життя, стабільною економікою та чудовими можливостями для розвитку. Не дивно, що багато українців мріють про власне житло саме тут. Однак, ціни на нерухомість в цій країні можуть суттєво відрізнятися залежно від міста, району та типу житла.

Як свідчать дані порталу Immowelt.de, середня вартість квадратного метра житла в Німеччині становить близько 4 161 євро. З одного боку, спостерігається загальне зростання цін у великих містах, таких як Мюнхен, Франкфурт та Гамбург. З іншого боку, у деяких регіонах ціни залишаються стабільними або навіть знижуються.

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Ціни на квартири у великих містах

Мюнхен. Це місто традиційно вважається найдорожчим для купівлі житла в Німеччині. Ціни на квартири в центральних районах можуть сягати 10 000 євро за квадратний метр і більше.

 

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Мюнхен. Фото: Unsplash

Франкфурт. Фінансовий центр Німеччини також відзначається високими цінами на нерухомість. Середня ціна квадратного метра тут становить близько 7 700 євро.

 

Житло у Німеччині — де знайти найвигідніший варіант - фото 2
Франкфурт. Фото: Unsplash

Гамбург. Друге за величиною місто Німеччини пропонує різноманітні варіанти житла, але ціни тут також досить високі. Середня ціна квадратного метра — близько 9 500 євро.

 

Житло у Німеччині — де знайти найвигідніший варіант - фото 3
Гамбург. Фото: Unsplash

Берлін. Столиця Німеччини приваблює молодь та творчих людей, що також впливає на ціни. Середня ціна квадратного метра в Берліні — близько 9 000 євро.

 

Житло у Німеччині — де знайти найвигідніший варіант - фото 4
Берлін. Фото: Unsplash

Доступне житло: де шукати

Якщо ви шукаєте більш доступні варіанти, варто звернути увагу на міста меншого розміру.

Лейпциг. Це місто в Східній Німеччині пропонує відносно низькі ціни на житло. Середня ціна квадратного метра тут — близько 4 000 євро.

 

Житло у Німеччині — де знайти найвигідніший варіант - фото 5
Лейпциг. Фото: Unsplash

Дрезден. Ще одне місто в Східній Німеччині з доступними цінами на нерухомість — близько 3 500 євро за квадратний метр.

 

Житло у Німеччині — де знайти найвигідніший варіант - фото 6
Дрезден. Фото: Unsplash

Дуйсбург. Місто на заході Німеччини пропонує одні з найнижчих цін на житло в країні — близько 2 400 євро за квадрат.

 

Житло у Німеччині — де знайти найвигідніший варіант - фото 7
Дуйсбург. Фото: Unsplash

Куди рухається ринок нерухомості Німеччини

Аналітики Digital Daily News прогнозують, що в 2025 році ціни на житло в Німеччині зростуть на 3,5%, що перевищує попередній прогноз у 3,0%. Однак існує значний ризик, що зростання цін може бути слабшим через економічні та політичні фактори, такі як майбутні вибори та можливі зміни в політиці США щодо тарифів. Очікується, що зниження відсоткових ставок Європейським центральним банком сприятиме відновленню ринку нерухомості.

Фактори, що впливають на ціни

  • Економічна ситуація. Стабільна економіка Німеччини сприяє зростанню попиту на нерухомість, що, своєю чергою, впливає на ціни.
  • Демографічні зміни. Зростання населення у великих містах призводить до збільшення попиту на житло та, відповідно, до зростання цін.
  • Процентні ставки. Зниження процентних ставок на іпотечні кредити робить купівлю нерухомості більш доступною, що також стимулює зростання цін.
  • Державна політика. Державні програми підтримки молодих сімей та інші заходи можуть впливати на ринок нерухомості.

Раніше ми розповідали, що оренда житла в Німеччині для українців вимагає уважного ставлення до деталей: ретельно вивчіть умови договору, фінансові зобов'язання та вимоги орендодавців, щоб уникнути непорозумінь. Ігнорування цих аспектів може призвести до проблем у майбутньому.

Зазначимо також, перебуваючи в Німеччині, важливо ознайомитися з місцевими правилами, щоб уникнути суворих штрафів, які можуть сягати тисяч євро. Деякі звичні для українців дії можуть бути розцінені як порушення. Наприклад, годування голубів, шум у саду у вихідний день, розпалювання багаття або навіть фотографування людей на вулиці. 

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