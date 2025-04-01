Скільки коштує квартира в Німеччині у 2025: ціни та прогнози

Мюнхен. Фото: Unsplash

Німеччина — країна з високим рівнем життя, стабільною економікою та чудовими можливостями для розвитку. Не дивно, що багато українців мріють про власне житло саме тут. Однак, ціни на нерухомість в цій країні можуть суттєво відрізнятися залежно від міста, району та типу житла.

Як свідчать дані порталу Immowelt.de, середня вартість квадратного метра житла в Німеччині становить близько 4 161 євро. З одного боку, спостерігається загальне зростання цін у великих містах, таких як Мюнхен, Франкфурт та Гамбург. З іншого боку, у деяких регіонах ціни залишаються стабільними або навіть знижуються.

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Ціни на квартири у великих містах

Мюнхен. Це місто традиційно вважається найдорожчим для купівлі житла в Німеччині. Ціни на квартири в центральних районах можуть сягати 10 000 євро за квадратний метр і більше.

Мюнхен. Фото: Unsplash

Франкфурт. Фінансовий центр Німеччини також відзначається високими цінами на нерухомість. Середня ціна квадратного метра тут становить близько 7 700 євро.

Франкфурт. Фото: Unsplash

Гамбург. Друге за величиною місто Німеччини пропонує різноманітні варіанти житла, але ціни тут також досить високі. Середня ціна квадратного метра — близько 9 500 євро.

Гамбург. Фото: Unsplash

Берлін. Столиця Німеччини приваблює молодь та творчих людей, що також впливає на ціни. Середня ціна квадратного метра в Берліні — близько 9 000 євро.

Берлін. Фото: Unsplash

Доступне житло: де шукати

Якщо ви шукаєте більш доступні варіанти, варто звернути увагу на міста меншого розміру.

Лейпциг. Це місто в Східній Німеччині пропонує відносно низькі ціни на житло. Середня ціна квадратного метра тут — близько 4 000 євро.

Лейпциг. Фото: Unsplash

Дрезден. Ще одне місто в Східній Німеччині з доступними цінами на нерухомість — близько 3 500 євро за квадратний метр.

Дрезден. Фото: Unsplash

Дуйсбург. Місто на заході Німеччини пропонує одні з найнижчих цін на житло в країні — близько 2 400 євро за квадрат.

Дуйсбург. Фото: Unsplash

Куди рухається ринок нерухомості Німеччини

Аналітики Digital Daily News прогнозують, що в 2025 році ціни на житло в Німеччині зростуть на 3,5%, що перевищує попередній прогноз у 3,0%. Однак існує значний ризик, що зростання цін може бути слабшим через економічні та політичні фактори, такі як майбутні вибори та можливі зміни в політиці США щодо тарифів. Очікується, що зниження відсоткових ставок Європейським центральним банком сприятиме відновленню ринку нерухомості.

Фактори, що впливають на ціни

Економічна ситуація. Стабільна економіка Німеччини сприяє зростанню попиту на нерухомість, що, своєю чергою, впливає на ціни.

Демографічні зміни. Зростання населення у великих містах призводить до збільшення попиту на житло та, відповідно, до зростання цін.

Процентні ставки. Зниження процентних ставок на іпотечні кредити робить купівлю нерухомості більш доступною, що також стимулює зростання цін.

Державна політика. Державні програми підтримки молодих сімей та інші заходи можуть впливати на ринок нерухомості.

Раніше ми розповідали, що оренда житла в Німеччині для українців вимагає уважного ставлення до деталей: ретельно вивчіть умови договору, фінансові зобов'язання та вимоги орендодавців, щоб уникнути непорозумінь. Ігнорування цих аспектів може призвести до проблем у майбутньому.

Зазначимо також, перебуваючи в Німеччині, важливо ознайомитися з місцевими правилами, щоб уникнути суворих штрафів, які можуть сягати тисяч євро. Деякі звичні для українців дії можуть бути розцінені як порушення. Наприклад, годування голубів, шум у саду у вихідний день, розпалювання багаття або навіть фотографування людей на вулиці.