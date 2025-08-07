В одной из стран ЕС цены на квартиры достигли исторического максимума

Дома в Барселоне. Фото: Freepik

В июле 2025 года Испания продемонстрировала наибольший рост цен на жилье среди стран Европейского Союза. Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке достигла 2 471 евро — это самый высокий показатель за всю историю наблюдений в стране.

По данным аналитического портала Idealista, такое подорожание не стало неожиданностью для рынка: за последний год цены выросли на 14,7%, за три месяца — на 5,1%, а в июне — еще на 1,4%.

"Показатель демонстрирует не временную волну, а системный рост спроса на недвижимость", — отмечают эксперты Idealista в своем ежемесячном индексе цен.

Цены на жилье в Испании выросли во всех регионах

Ни один регион Испании не избежал подорожания. Наибольший годовой прирост зафиксировали в Мадридской автономии — плюс 24,4%. Также существенно выросли цены в Мурсии (+19,3%), Валенсии (+18%), на Канарских островах (+17,2%) и в Кантабрии (+17%).

Примечательно, что не только рост поразил рынок, но и общие уровни стоимости. Абсолютным рекордсменом стали Балеарские острова — 5 025 евро за квадратный метр. Это почти вдвое больше национальной средней. В Мадриде средняя цена составляет 4 359 евро, в Стране Басков — 3 263 евро.

Где жилье еще остается доступным

Несмотря на общий тренд подорожания, в Испании остались регионы с относительно низкими ценами. Самые дешевые квадратные метры — в Эстремадуре (979 евро), Кастилии-Ла-Манча (982 евро) и Кастилии и Леоне (1 233 евро). Это все еще значительно ниже европейского среднего уровня, поэтому эти регионы могут стать привлекательными для тех, кто ищет бюджетные варианты.

Среди провинций самым дешевым регионом стала Сьюдад-Реаль — 738 евро за кв. м. На ее фоне Балеарские острова выглядят как отдельная экономическая реальность.

Рекордное подорожание в столице и туристических зонах

Столичные города Испании также показали активный рост. В Санта-Крус-де-Тенерифе цены на жилье взлетели на 25,1%, в Мадриде — на 23,7%, в Сантандере — на 20%.

Единственным городом, где стоимость упала, стала Жирона — здесь зафиксировали снижение на 2,6%. Между тем, самым дорогим городом страны остается Сан-Себастьян, где квадратный метр стоит 6 230 евро. Самым доступным — Самора с показателем 1 227 евро.

"Такая разница между регионами обусловлена преимущественно туристической привлекательностью, уровнем инфраструктуры и спросом со стороны иностранных покупателей", — указывают аналитики.

Правительство Испании ограничило краткосрочную аренду

На фоне бума цен на жилье правительство Испании решило действовать. С 1 июля 2025 года вступили в силу новые правила краткосрочной аренды. Все объявления на платформах Airbnb, Booking и подобных должны содержать официальный регистрационный номер.

Отсутствие такого номера автоматически приводит к удалению объявления. Более того, владельцам, которые нарушают правила, грозят штрафы до 90 000 евро. Такие санкции особенно жестко применяются в туристических регионах — Каталонии, Балеарских островах, Андалусии.

Цель — ограничить спекуляции на рынке жилья, вернуть часть объектов в долгосрочную аренду и сдержать рост цен.

Что повлияло на скачок стоимости жилья

Аналитики Idealista объясняют подорожание несколькими факторами:

Высокий спрос. Рост заинтересованности со стороны инвесторов и покупателей из-за рубежа. Ограниченное предложение. Новое строительство не успевает за темпами спроса. Туристический бум. Возвращение туристов после пандемии и рост популярности Испании как направления для релокации. Финансовая политика. Умеренные ставки по ипотеке в некоторых регионах и стабильная макроэкономическая ситуация.

В комплексе эти факторы создали идеальную среду для быстрого роста цен.

