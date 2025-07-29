Українці скуповують нерухомість у Болгарії — що обирають та чого уникають

Болгарське місто Несебр. Фото: SkyBooking

Останні два роки Болгарія перетворилася на нову точку тяжіння для українців, які шукають доступне, тепле й перспективне житло. Попит зростає, ціни підтягуються, а українська мова на курортах дедалі частіше звучить навіть у кав’ярнях і перукарнях.

Серед українських покупців нерухомості — не лише біженці чи переселенці, а й інвестори, пише видання DailyLviv.com.

Реклама

Читайте також:

За словами рієлтора Романа Андрусяка, українці відкривають тут власні бізнеси: від магазинів до ресторанів.

"Найбільшою популярністю користуються апартаменти вартістю до 60 000 євро. Розлітаються, як гарячі пиріжки", — коментує він.

Ціни на нерухомість у Болгарії продовжують зростати

Як зазначає рієлтор, вартість нерухомості в Болгарії за рік зросла на 15-20%. Причин кілька: по-перше, країна увійшла до Шенгенської зони. По-друге, з 1 січня 2026 року Болгарія переходить на євро. Цей перехід уже зараз формує очікування зростання цін.

"Інвестиції у болгарську нерухомість вважаю одними з найкращих. Два роки вивчав цю тему", — підкреслює Андрусяк.

Тим, хто планує вкладати гроші, варто поквапитися: ринок нерухомості Болгарії входить у нову фазу зростання, і вартість апартаментів на морі більше не буде "дешевою екзотикою".

Що купують українці в Болгарії найчастіше

Популярністю користуються невеликі апартаменти — студії або однокімнатні квартири площею 30-45 кв. м. Середній чек — до 60 000 євро. Локації — здебільшого Сонячний Берег, Несебр, Бургас, Поморіє, Варна. Українці купують і в новобудовах, і на вторинному ринку.

"Росіян майже нема. Їм заборонили в’їзд транспортом, візові обмеження. Їхнє місце зайняли українці", — каже Андрусяк.

Цікаво, що попит з боку українців частково сформував і культурне середовище — українська мова тут не рідкість, і це стало додатковим аргументом на користь покупки.

Як українцю купити нерухомість у Болгарії

Процес купівлі виглядає простим лише на перший погляд. Як пояснює Андрусяк, ключова роль у цій процедурі належить не нотаріусу, а адвокату.

"Практично всю роботу веде адвокат. Нотаріус — символічно", — зазначає він.

Для купівлі потрібно:

мати статус тимчасового захисту,

відкрити рахунок у болгарському банку,

показати джерело походження коштів,

переказати гроші на рахунок адвоката,

пройти реєстрацію в усіх установах.

Документи на право власності зазвичай видають протягом тижня після реєстрації.

Де не варто купувати житло в Болгарії

Попри привабливі ціни, не вся болгарська нерухомість підходить для інвестицій. Сумнівними Андрусяк вважає:

курортні комплекси, де багато закинутих апартаментів і високі комунальні платежі;

об’єкти без Акту 16 (дозволу на експлуатацію);

житло далеко від узбережжя, яке складно здати в оренду.

Також фахівець радить остерігатися забудовників, які працюють без перевіреного адвоката.

Чи варто дивитися на інші країни

Андрусяк порівнює Болгарію з іншими напрямками і доходить висновку: Болгарія має найкраще співвідношення "ціна-якість". Так, Чорногорія і Хорватія цікаві, але набагато дорожчі. А країни Азії мають зовсім інші обмеження.

"Балі, Таїланд не дають українцям права власності на житло. Оренда земельної ділянки. І все", — каже рієлтор.

Щодо Єгипту — після політичних демонстрацій у Москві та підтримки РФ інвестиції туди стали занадто ризикованими, вважає експерт.

Болгарія стала не лише курортом, а новим домом

Болгарія для багатьох українців — це вже не просто море, а місце, де можна жити, розвивати бізнес, виховувати дітей і почуватися безпечно. І хоча умови для купівлі ускладнюються, інтерес не зменшується.

"Болгари добре ставляться до українців, ми не маємо з ними давніх історичних непорозумінь, на відміну від поляків чи угорців", — підкреслює Андрусяк.

Як повідомлялось, багато українців обирають Болгарію для відпочинку через привабливі ціни на курорти "все включено". Однак низька вартість може позначатися на якості сервісу, тому варто заздалегідь ознайомитися з відгуками туристів про їхній літній відпочинок.

Також ми розповідали, що українці й надалі лідирують серед іноземних покупців житла в Польщі, придбавши майже 9 тисяч квартир у 2024 році, що на 25% більше, ніж минулого року. Це значне зростання свідчить не просто про зростання інтересу, а про стійку тенденцію до довгострокового переїзду та адаптації українців у Польщі.