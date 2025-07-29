Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Нерухомість Нерухомість у Болгарії — яке житло скуповують українці

Нерухомість у Болгарії — яке житло скуповують українці

Ua ru
Дата публікації: 29 липня 2025 20:08
Українці скуповують нерухомість у Болгарії — що обирають та чого уникають
Болгарське місто Несебр. Фото: SkyBooking

Останні два роки Болгарія перетворилася на нову точку тяжіння для українців, які шукають доступне, тепле й перспективне житло. Попит зростає, ціни підтягуються, а українська мова на курортах дедалі частіше звучить навіть у кав’ярнях і перукарнях.

Серед українських покупців нерухомості — не лише біженці чи переселенці, а й інвестори, пише видання DailyLviv.com

Реклама
Читайте також:

За словами рієлтора Романа Андрусяка, українці відкривають тут власні бізнеси: від магазинів до ресторанів.

"Найбільшою популярністю користуються апартаменти вартістю до 60 000 євро. Розлітаються, як гарячі пиріжки", — коментує він.

Ціни на нерухомість у Болгарії продовжують зростати

Як зазначає рієлтор, вартість нерухомості в Болгарії за рік зросла на 15-20%. Причин кілька: по-перше, країна увійшла до Шенгенської зони. По-друге, з 1 січня 2026 року Болгарія переходить на євро. Цей перехід уже зараз формує очікування зростання цін.

"Інвестиції у болгарську нерухомість вважаю одними з найкращих. Два роки вивчав цю тему", — підкреслює Андрусяк.

Тим, хто планує вкладати гроші, варто поквапитися: ринок нерухомості Болгарії входить у нову фазу зростання, і вартість апартаментів на морі більше не буде "дешевою екзотикою".

Що купують українці в Болгарії найчастіше

Популярністю користуються невеликі апартаменти — студії або однокімнатні квартири площею 30-45 кв. м. Середній чек — до 60 000 євро. Локації — здебільшого Сонячний Берег, Несебр, Бургас, Поморіє, Варна. Українці купують і в новобудовах, і на вторинному ринку.

"Росіян майже нема. Їм заборонили в’їзд транспортом, візові обмеження. Їхнє місце зайняли українці", — каже Андрусяк.

Цікаво, що попит з боку українців частково сформував і культурне середовище — українська мова тут не рідкість, і це стало додатковим аргументом на користь покупки.

Як українцю купити нерухомість у Болгарії

Процес купівлі виглядає простим лише на перший погляд. Як пояснює Андрусяк, ключова роль у цій процедурі належить не нотаріусу, а адвокату.

"Практично всю роботу веде адвокат. Нотаріус — символічно", — зазначає він.

Для купівлі потрібно:

  • мати статус тимчасового захисту,
  • відкрити рахунок у болгарському банку,
  • показати джерело походження коштів,
  • переказати гроші на рахунок адвоката,
  • пройти реєстрацію в усіх установах.

Документи на право власності зазвичай видають протягом тижня після реєстрації.

Де не варто купувати житло в Болгарії

Попри привабливі ціни, не вся болгарська нерухомість підходить для інвестицій. Сумнівними Андрусяк вважає:

  • курортні комплекси, де багато закинутих апартаментів і високі комунальні платежі;
  • об’єкти без Акту 16 (дозволу на експлуатацію);
  • житло далеко від узбережжя, яке складно здати в оренду.

Також фахівець радить остерігатися забудовників, які працюють без перевіреного адвоката.

Чи варто дивитися на інші країни

Андрусяк порівнює Болгарію з іншими напрямками і доходить висновку: Болгарія має найкраще співвідношення "ціна-якість". Так, Чорногорія і Хорватія цікаві, але набагато дорожчі. А країни Азії мають зовсім інші обмеження.

"Балі, Таїланд не дають українцям права власності на житло. Оренда земельної ділянки. І все", — каже рієлтор.

Щодо Єгипту — після політичних демонстрацій у Москві та підтримки РФ інвестиції туди стали занадто ризикованими, вважає експерт.

Болгарія стала не лише курортом, а новим домом

Болгарія для багатьох українців — це вже не просто море, а місце, де можна жити, розвивати бізнес, виховувати дітей і почуватися безпечно. І хоча умови для купівлі ускладнюються, інтерес не зменшується.

"Болгари добре ставляться до українців, ми не маємо з ними давніх історичних непорозумінь, на відміну від поляків чи угорців", — підкреслює Андрусяк.

Як повідомлялось, багато українців обирають Болгарію для відпочинку через привабливі ціни на курорти "все включено". Однак низька вартість може позначатися на якості сервісу, тому варто заздалегідь ознайомитися з відгуками туристів про їхній літній відпочинок.

Також ми розповідали, що українці й надалі лідирують серед іноземних покупців житла в Польщі, придбавши майже 9 тисяч квартир у 2024 році, що на 25% більше, ніж минулого року. Це значне зростання свідчить не просто про зростання інтересу, а про стійку тенденцію до довгострокового переїзду та адаптації українців у Польщі.

українці нерухомість інвестиції житло Болгарія квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації