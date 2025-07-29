Українці скуповують нерухомість у Болгарії — що обирають та чого уникають

Нерухомість у Болгарії — яке житло скуповують українці
Останні два роки Болгарія перетворилася на нову точку тяжіння для українців, які шукають доступне, тепле й перспективне житло. Попит зростає, ціни підтягуються, а українська мова на курортах дедалі частіше звучить навіть у кав’ярнях і перукарнях.
Серед українських покупців нерухомості — не лише біженці чи переселенці, а й інвестори, пише видання DailyLviv.com.
За словами рієлтора Романа Андрусяка, українці відкривають тут власні бізнеси: від магазинів до ресторанів.
"Найбільшою популярністю користуються апартаменти вартістю до 60 000 євро. Розлітаються, як гарячі пиріжки", — коментує він.
Ціни на нерухомість у Болгарії продовжують зростати
Як зазначає рієлтор, вартість нерухомості в Болгарії за рік зросла на 15-20%. Причин кілька: по-перше, країна увійшла до Шенгенської зони. По-друге, з 1 січня 2026 року Болгарія переходить на євро. Цей перехід уже зараз формує очікування зростання цін.
"Інвестиції у болгарську нерухомість вважаю одними з найкращих. Два роки вивчав цю тему", — підкреслює Андрусяк.
Тим, хто планує вкладати гроші, варто поквапитися: ринок нерухомості Болгарії входить у нову фазу зростання, і вартість апартаментів на морі більше не буде "дешевою екзотикою".
Що купують українці в Болгарії найчастіше
Популярністю користуються невеликі апартаменти — студії або однокімнатні квартири площею 30-45 кв. м. Середній чек — до 60 000 євро. Локації — здебільшого Сонячний Берег, Несебр, Бургас, Поморіє, Варна. Українці купують і в новобудовах, і на вторинному ринку.
"Росіян майже нема. Їм заборонили в’їзд транспортом, візові обмеження. Їхнє місце зайняли українці", — каже Андрусяк.
Цікаво, що попит з боку українців частково сформував і культурне середовище — українська мова тут не рідкість, і це стало додатковим аргументом на користь покупки.
Як українцю купити нерухомість у Болгарії
Процес купівлі виглядає простим лише на перший погляд. Як пояснює Андрусяк, ключова роль у цій процедурі належить не нотаріусу, а адвокату.
"Практично всю роботу веде адвокат. Нотаріус — символічно", — зазначає він.
Для купівлі потрібно:
- мати статус тимчасового захисту,
- відкрити рахунок у болгарському банку,
- показати джерело походження коштів,
- переказати гроші на рахунок адвоката,
- пройти реєстрацію в усіх установах.
Документи на право власності зазвичай видають протягом тижня після реєстрації.
Де не варто купувати житло в Болгарії
Попри привабливі ціни, не вся болгарська нерухомість підходить для інвестицій. Сумнівними Андрусяк вважає:
- курортні комплекси, де багато закинутих апартаментів і високі комунальні платежі;
- об’єкти без Акту 16 (дозволу на експлуатацію);
- житло далеко від узбережжя, яке складно здати в оренду.
Також фахівець радить остерігатися забудовників, які працюють без перевіреного адвоката.
Чи варто дивитися на інші країни
Андрусяк порівнює Болгарію з іншими напрямками і доходить висновку: Болгарія має найкраще співвідношення "ціна-якість". Так, Чорногорія і Хорватія цікаві, але набагато дорожчі. А країни Азії мають зовсім інші обмеження.
"Балі, Таїланд не дають українцям права власності на житло. Оренда земельної ділянки. І все", — каже рієлтор.
Щодо Єгипту — після політичних демонстрацій у Москві та підтримки РФ інвестиції туди стали занадто ризикованими, вважає експерт.
Болгарія стала не лише курортом, а новим домом
Болгарія для багатьох українців — це вже не просто море, а місце, де можна жити, розвивати бізнес, виховувати дітей і почуватися безпечно. І хоча умови для купівлі ускладнюються, інтерес не зменшується.
"Болгари добре ставляться до українців, ми не маємо з ними давніх історичних непорозумінь, на відміну від поляків чи угорців", — підкреслює Андрусяк.
Як повідомлялось, багато українців обирають Болгарію для відпочинку через привабливі ціни на курорти "все включено". Однак низька вартість може позначатися на якості сервісу, тому варто заздалегідь ознайомитися з відгуками туристів про їхній літній відпочинок.
Також ми розповідали, що українці й надалі лідирують серед іноземних покупців житла в Польщі, придбавши майже 9 тисяч квартир у 2024 році, що на 25% більше, ніж минулого року. Це значне зростання свідчить не просто про зростання інтересу, а про стійку тенденцію до довгострокового переїзду та адаптації українців у Польщі.
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