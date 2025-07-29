Украинцы скупают недвижимость в Болгарии — что выбирают и чего избегают

Недвижимость в Болгарии — какое жилье скупают украинцы
Последние два года Болгария превратилась в новую точку притяжения для украинцев, которые ищут доступное, теплое и перспективное жилье. Спрос растет, цены подтягиваются, а украинский язык на курортах все чаще звучит даже в кафе и парикмахерских.
Среди украинских покупателей недвижимости — не только беженцы или переселенцы, но и инвесторы, пишет издание DailyLviv.com.
По словам риелтора Романа Андрусяка, украинцы открывают здесь собственные бизнесы: от магазинов до ресторанов.
"Наибольшей популярностью пользуются апартаменты стоимостью до 60 000 евро. Разлетаются, как горячие пирожки", — комментирует он.
Цены на недвижимость в Болгарии продолжают расти
Как отмечает риелтор, стоимость недвижимости в Болгарии за год выросла на 15-20%. Причин несколько: во-первых, страна вошла в Шенгенскую зону. Во-вторых, с 1 января 2026 года Болгария переходит на евро. Этот переход уже сейчас формирует ожидания роста цен.
"Инвестиции в болгарскую недвижимость считаю одними из лучших. Два года изучал эту тему", — подчеркивает Андрусяк.
Тем, кто планирует вкладывать деньги, стоит поторопиться: рынок недвижимости Болгарии входит в новую фазу роста, и стоимость апартаментов на море больше не будет "дешевой экзотикой".
Что покупают украинцы в Болгарии чаще всего
Популярностью пользуются небольшие апартаменты — студии или однокомнатные квартиры площадью 30-45 кв. м. Средний чек — до 60 000 евро. Локации — в основном Солнечный Берег, Несебр, Бургас, Поморие, Варна. Украинцы покупают и в новостройках, и на вторичном рынке.
"Россиян почти нет. Им запретили въезд транспортом, визовые ограничения. Их место заняли украинцы", — говорит Андрусяк.
Интересно, что спрос со стороны украинцев частично сформировала и культурная среда — украинский язык здесь не редкость, и это стало дополнительным аргументом в пользу покупки.
Как украинцу купить недвижимость в Болгарии
Процесс покупки выглядит простым только на первый взгляд. Как объясняет Андрусяк, ключевая роль в этой процедуре принадлежит не нотариусу, а адвокату.
"Практически всю работу ведет адвокат. Нотариус — символически", — отмечает он.
Для покупки нужно:
- иметь статус временной защиты,
- открыть счет в болгарском банке,
- показать источник происхождения средств,
- перевести деньги на счет адвоката,
- пройти регистрацию во всех учреждениях.
Документы на право собственности обычно выдают в течение недели после регистрации.
Где не стоит покупать жилье в Болгарии
Несмотря на привлекательные цены, не вся болгарская недвижимость подходит для инвестиций. Сомнительными Андрусяк считает:
- курортные комплексы, где много заброшенных апартаментов и высокие коммунальные платежи;
- объекты без Акта 16 (разрешения на эксплуатацию);
- жилье вдали от побережья, которое сложно сдать в аренду.
Также специалист советует остерегаться застройщиков, которые работают без проверенного адвоката.
Стоит ли смотреть на другие страны
Андрусяк сравнивает Болгарию с другими направлениями и приходит к выводу: Болгария имеет лучшее соотношение "цена-качество". Черногория и Хорватия интересны, но гораздо дороже. А страны Азии имеют совсем другие ограничения.
"Бали, Таиланд не дают украинцам права собственности на жилье. Аренда земельного участка. И все", — говорит риелтор.
Что касается Египта — после политических демонстраций в Москве и поддержки РФ, инвестиции туда стали слишком рискованными, считает эксперт.
Болгария стала не только курортом, а новым домом
Болгария для многих украинцев — это уже не просто море, а место, где можно жить, развивать бизнес, воспитывать детей и чувствовать себя безопасно. И хотя условия для покупки усложняются, интерес не уменьшается.
"Болгары хорошо относятся к украинцам, мы не имеем с ними давних исторических недоразумений, в отличие от поляков или венгров", — подчеркивает Андрусяк.
Как сообщалось, многие украинцы выбирают Болгарию для отдыха из-за привлекательных цен на курорты "все включено". Однако, низкая стоимость может сказываться на качестве сервиса, поэтому стоит заранее ознакомиться с отзывами туристов об их летнем отдыхе.
Также мы рассказывали, что украинцы продолжают лидировать среди иностранных покупателей жилья в Польше, приобретя почти 9 тысяч квартир в 2024 году, что на 25% больше, чем в прошлом году. Этот значительный рост свидетельствует не просто о росте интереса, а об устойчивой тенденции к долгосрочному переезду и адаптации украинцев в Польше.
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