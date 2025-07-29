Украинцы скупают недвижимость в Болгарии — что выбирают и чего избегают

Болгарский город Несебр. Фото: SkyBooking

Последние два года Болгария превратилась в новую точку притяжения для украинцев, которые ищут доступное, теплое и перспективное жилье. Спрос растет, цены подтягиваются, а украинский язык на курортах все чаще звучит даже в кафе и парикмахерских.

Среди украинских покупателей недвижимости — не только беженцы или переселенцы, но и инвесторы, пишет издание DailyLviv.com.

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По словам риелтора Романа Андрусяка, украинцы открывают здесь собственные бизнесы: от магазинов до ресторанов.

"Наибольшей популярностью пользуются апартаменты стоимостью до 60 000 евро. Разлетаются, как горячие пирожки", — комментирует он.

Цены на недвижимость в Болгарии продолжают расти

Как отмечает риелтор, стоимость недвижимости в Болгарии за год выросла на 15-20%. Причин несколько: во-первых, страна вошла в Шенгенскую зону. Во-вторых, с 1 января 2026 года Болгария переходит на евро. Этот переход уже сейчас формирует ожидания роста цен.

"Инвестиции в болгарскую недвижимость считаю одними из лучших. Два года изучал эту тему", — подчеркивает Андрусяк.

Тем, кто планирует вкладывать деньги, стоит поторопиться: рынок недвижимости Болгарии входит в новую фазу роста, и стоимость апартаментов на море больше не будет "дешевой экзотикой".

Что покупают украинцы в Болгарии чаще всего

Популярностью пользуются небольшие апартаменты — студии или однокомнатные квартиры площадью 30-45 кв. м. Средний чек — до 60 000 евро. Локации — в основном Солнечный Берег, Несебр, Бургас, Поморие, Варна. Украинцы покупают и в новостройках, и на вторичном рынке.

"Россиян почти нет. Им запретили въезд транспортом, визовые ограничения. Их место заняли украинцы", — говорит Андрусяк.

Интересно, что спрос со стороны украинцев частично сформировала и культурная среда — украинский язык здесь не редкость, и это стало дополнительным аргументом в пользу покупки.

Как украинцу купить недвижимость в Болгарии

Процесс покупки выглядит простым только на первый взгляд. Как объясняет Андрусяк, ключевая роль в этой процедуре принадлежит не нотариусу, а адвокату.

"Практически всю работу ведет адвокат. Нотариус — символически", — отмечает он.

Для покупки нужно:

иметь статус временной защиты,

открыть счет в болгарском банке,

показать источник происхождения средств,

перевести деньги на счет адвоката,

пройти регистрацию во всех учреждениях.

Документы на право собственности обычно выдают в течение недели после регистрации.

Где не стоит покупать жилье в Болгарии

Несмотря на привлекательные цены, не вся болгарская недвижимость подходит для инвестиций. Сомнительными Андрусяк считает:

курортные комплексы, где много заброшенных апартаментов и высокие коммунальные платежи;

объекты без Акта 16 (разрешения на эксплуатацию);

жилье вдали от побережья, которое сложно сдать в аренду.

Также специалист советует остерегаться застройщиков, которые работают без проверенного адвоката.

Стоит ли смотреть на другие страны

Андрусяк сравнивает Болгарию с другими направлениями и приходит к выводу: Болгария имеет лучшее соотношение "цена-качество". Черногория и Хорватия интересны, но гораздо дороже. А страны Азии имеют совсем другие ограничения.

"Бали, Таиланд не дают украинцам права собственности на жилье. Аренда земельного участка. И все", — говорит риелтор.

Что касается Египта — после политических демонстраций в Москве и поддержки РФ, инвестиции туда стали слишком рискованными, считает эксперт.

Болгария стала не только курортом, а новым домом

Болгария для многих украинцев — это уже не просто море, а место, где можно жить, развивать бизнес, воспитывать детей и чувствовать себя безопасно. И хотя условия для покупки усложняются, интерес не уменьшается.

"Болгары хорошо относятся к украинцам, мы не имеем с ними давних исторических недоразумений, в отличие от поляков или венгров", — подчеркивает Андрусяк.

Как сообщалось, многие украинцы выбирают Болгарию для отдыха из-за привлекательных цен на курорты "все включено". Однако, низкая стоимость может сказываться на качестве сервиса, поэтому стоит заранее ознакомиться с отзывами туристов об их летнем отдыхе.

Также мы рассказывали, что украинцы продолжают лидировать среди иностранных покупателей жилья в Польше, приобретя почти 9 тысяч квартир в 2024 году, что на 25% больше, чем в прошлом году. Этот значительный рост свидетельствует не просто о росте интереса, а об устойчивой тенденции к долгосрочному переезду и адаптации украинцев в Польше.