В одній з країн ЄС ціни на квартири сягнули історичного максимуму

У липні 2025 року Іспанія продемонструвала найбільше зростання цін на житло серед країн Європейського Союзу. Середня вартість квадратного метра на вторинному ринку досягла 2 471 євро — це найвищий показник за всю історію спостережень у країні.

За даними аналітичного порталу Idealista, таке подорожчання не стало несподіванкою для ринку: за останній рік ціни зросли на 14,7%, за три місяці — на 5,1%, а в червні — ще на 1,4%.

"Показник демонструє не тимчасову хвилю, а системне зростання попиту на нерухомість", — наголошують експерти Idealista у своєму щомісячному індексі цін.

Ціни на житло в Іспанії зросли в усіх регіонах

Жоден регіон Іспанії не уникнув подорожчання. Найбільший річний приріст зафіксували в Мадридській автономії — плюс 24,4%. Також суттєво зросли ціни в Мурсії (+19,3%), Валенсії (+18%), на Канарських островах (+17,2%) та в Кантабрії (+17%).

Примітно, що не лише зростання вразило ринок, а й загальні рівні вартості. Абсолютним рекордсменом стали Балеарські острови — 5 025 євро за квадратний метр. Це майже вдвічі більше за національну середню. У Мадриді середня ціна становить 4 359 євро, у Страні Басків — 3 263 євро.

Де житло ще залишається доступним

Попри загальний тренд подорожчання, в Іспанії залишилися регіони з відносно низькими цінами. Найдешевші квадратні метри — в Естремадурі (979 євро), Кастилії-Ла-Манча (982 євро) та Кастилії і Леоні (1 233 євро). Це все ще значно нижче за європейський середній рівень, тож ці регіони можуть стати привабливими для тих, хто шукає бюджетні варіанти.

Серед провінцій найдешевшим регіоном стала Сьюдад-Реаль — 738 євро за кв. м. На її фоні Балеарські острови виглядають як окрема економічна реальність.

Рекордне подорожчання в столиці та туристичних зонах

Столичні міста Іспанії також показали активне зростання. У Санта-Крус-де-Тенеріфе ціни на житло злетіли на 25,1%, у Мадриді — на 23,7%, у Сантандері — на 20%.

Єдиним містом, де вартість впала, стала Жирона — тут зафіксували зниження на 2,6%. Тим часом, найдорожчим містом країни залишається Сан-Себастьян, де квадратний метр коштує 6 230 євро. Найдоступнішим — Самора з показником 1 227 євро.

"Така різниця між регіонами зумовлена переважно туристичною привабливістю, рівнем інфраструктури та попитом з боку іноземних покупців", — вказують аналітики.

Уряд Іспанії обмежив короткострокову оренду

На тлі буму цін на житло уряд Іспанії вирішив діяти. З 1 липня 2025 року набули чинності нові правила щодо короткострокової оренди. Всі оголошення на платформах Airbnb, Booking та подібних мають містити офіційний реєстраційний номер.

Відсутність такого номера автоматично призводить до видалення оголошення. Більше того, власникам, які порушують правила, загрожують штрафи до 90 000 євро. Такі санкції особливо жорстко застосовуються в туристичних регіонах — Каталонії, Балеарських островах, Андалусії.

Мета — обмежити спекуляції на ринку житла, повернути частину об'єктів на довгострокову оренду та стримати зростання цін.

Що вплинуло на стрибок вартості житла

Аналітики Idealista пояснюють подорожчання декількома чинниками:

Високий попит. Зростання зацікавленості з боку інвесторів та покупців із-за кордону. Обмежена пропозиція. Нове будівництво не встигає за темпами попиту. Туристичний бум. Повернення туристів після пандемії та зростання популярності Іспанії як напряму для релокації. Фінансова політика. Помірні ставки за іпотекою в деяких регіонах та стабільна макроекономічна ситуація.

У комплексі ці чинники створили ідеальне середовище для швидкого зростання цін.

