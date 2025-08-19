Как участникам боевых действий получить бесплатное жилье и землю от государства в 2025 году

Украинские военные. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Военнослужащие, получившие статус участника боевых действий, имеют законное право на льготы, включающие жилье и землю. Это касается как тех, кто воевал на территории Украины, так и тех, кто участвовал в международных миротворческих или военных миссиях.

Согласно закону "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей", жилье может предоставляться государством, местными властями или предприятием, на котором работает УБД.

Как УБД может получить квартиру

Чтобы стать в очередь на получение жилья, необходимо подать заявление на квартирный учет. Это можно сделать:

в исполнительном комитете местного совета;

через ЦПАУ;

по месту работы, если предприятие имеет жилой фонд.

В пакет документов входят:

справка о составе семьи и регистрации;

копия удостоверения УБД или справка об инвалидности;

копии паспорта и кода;

справки о пребывании или не пребывании членов семьи на квартирном учете.

Согласно нормам, минимальный стандарт жилой площади на одного человека составляет 13,65 кв. метра, а на детей предусмотрено еще от 5 до 8 квадратных метров.

Жилищная комиссия рассматривает поданные документы в течение месяца. В случае положительного решения заявителя ставят на учет, а информацию об очереди можно узнать лично. Если в населенном пункте нет доступного жилья, УБД может получить финансовую компенсацию для покупки квартиры в другом регионе.

Земля для УБД от государства

Кроме квартир, участникам боевых действий предоставляется первоочередное право на землю для индивидуального жилищного строительства, садоводства или огородничества, указано на портале "Дія".

Размеры участков определены законом:

до 2 гектаров для личного крестьянского хозяйства;

12 соток для садоводства;

до 10 соток для дачного строительства.

Чтобы получить землю, необходимо обратиться с ходатайством в орган местного самоуправления. В заявлении нужно указать целевое назначение участка, его ориентировочные размеры и приложить:

копию паспорта;

удостоверение УБД;

графические материалы с указанным местом расположения участка.

Органы власти рассматривают ходатайство в течение месяца. В случае отказа причины должны быть четко указаны. Если решение положительное, следующий шаг — изготовление проекта землеустройства.

Ограничения во время военного положения

Несмотря на законодательные гарантии, сейчас существуют ограничения.

"На период действия военного положения бесплатная передача земель государственной и коммунальной собственности запрещена. Исключения составляют случаи, когда на земле уже расположены объекты недвижимости или участок был в пользовании до 2002 года", — подчеркивает эксперт Сергей Коновалов.

Это означает, что право на землю фактически сохраняется, но его реализация возможна только после завершения военного положения. Участники боевых действий будут иметь первоочередное право на получение земельных участков.

Какие перспективы после войны

Государство гарантирует, что после завершения военного положения процедуры оформления земельных участков будут восстановлены. УБД будут иметь приоритетное право, что позволит быстрее получить землю в собственность.

Система социальных гарантий для ветеранов постепенно совершенствуется. Главное — правильно оформить документы и стать на учет, чтобы в будущем воспользоваться льготами.

Как сообщалось, военнослужащие, имеющие статус участника боевых действий, вместе со своими семьями могут воспользоваться широким спектром льгот, гарантируемых государством. Эти преимущества охватывают скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, бесплатный проезд в общественном транспорте и бесплатное медицинское обслуживание.

Также правительство разрабатывает новую инициативу, предусматривающую компенсацию акцизного налога на автомобили. Эта программа имеет целью оказать финансовую поддержку военнослужащим, которые планируют ввезти транспортное средство на таможенную территорию страны.