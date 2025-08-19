Відео
Головна Нерухомість Земля та нерухомість по УБД — на що розраховувати у 2025 році

Земля та нерухомість по УБД — на що розраховувати у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 04:20
Як учасникам бойових дій отримати безплатне житло та землю від держави у 2025 році
Українські військові. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Військовослужбовці, які отримали статус учасника бойових дій, мають законне право на пільги, що включають житло та землю. Це стосується як тих, хто воював на території України, так і тих, хто брав участь у міжнародних миротворчих чи військових місіях.

Згідно з законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", житло може надаватися державою, місцевою владою або підприємством, на якому працює УБД.

Як УБД може отримати квартиру

Щоб стати в чергу на отримання житла, необхідно подати заяву на квартирний облік. Це можна зробити:

  • у виконавчому комітеті місцевої ради;
  • через ЦНАП;
  • за місцем роботи, якщо підприємство має житловий фонд.

До пакета документів входять:

  • довідка про склад сім’ї та реєстрацію;
  • копія посвідчення УБД або довідка про інвалідність;
  • копії паспорта та коду;
  • довідки про перебування чи неперебування членів родини на квартирному обліку.

Згідно с нормами, мінімальний стандарт житлової площі на одну людину становить 13,65 кв. метра, а на дітей передбачено ще від 5 до 8 квадратних метрів.

Житлова комісія розглядає подані документи протягом місяця. У випадку позитивного рішення заявника ставлять на облік, а інформацію про чергу можна дізнатися особисто. Якщо у населеному пункті немає доступного житла, УБД може отримати фінансову компенсацію для купівлі квартири в іншому регіоні.

Земля для УБД від держави

Окрім квартир, учасникам бойових дій надається першочергове право на землю для індивідуального житлового будівництва, садівництва чи городництва, зазначено на порталі "Дія". 

Розміри ділянок визначені законом: 

  • до 2 гектарів для особистого селянського господарства; 
  • 12 соток для садівництва;
  • до 10 соток для дачного будівництва.

Щоб отримати землю, необхідно звернутися з клопотанням до органу місцевого самоврядування. У заяві потрібно зазначити цільове призначення ділянки, її орієнтовні розміри та додати:

  • копію паспорта;
  • посвідчення УБД;
  • графічні матеріали із зазначеним місцем розташування ділянки.

Органи влади розглядають клопотання протягом місяця. У разі відмови причини мають бути чітко зазначені. Якщо рішення позитивне, наступний крок — виготовлення проєкту землеустрою.

Обмеження під час воєнного стану

Попри законодавчі гарантії, наразі існують обмеження.

"На період дії воєнного стану безоплатна передача земель державної та комунальної власності заборонена. Винятки становлять випадки, коли на землі вже розташовані об’єкти нерухомості або ділянка була у користуванні до 2002 року", — підкреслює експерт Сергій Коновалов.

Це означає, що право на землю фактично зберігається, але його реалізація можлива лише після завершення воєнного стану. Учасники бойових дій матимуть першочергове право на отримання земельних ділянок.

Які перспективи після війни

Держава гарантує, що після завершення воєнного стану процедури оформлення земельних ділянок будуть відновлені. УБД матимуть пріоритетне право, що дасть змогу швидше отримати землю у власність.

Система соціальних гарантій для ветеранів поступово удосконалюється. Головне — правильно оформити документи та стати на облік, щоб у майбутньому скористатися пільгами.

Як повідомлялось, військовослужбовці, які мають статус учасника бойових дій, разом зі своїми сім'ями можуть скористатися широким спектром пільг, що гарантуються державою. Ці переваги охоплюють знижки на оплату житлово-комунальних послуг, безкоштовний проїзд у громадському транспорті та безкоштовне медичне обслуговування.

Також уряд розробляє нову ініціативу, що передбачає компенсацію акцизного податку на автомобілі. Ця програма має на меті надати фінансову підтримку військовослужбовцям, які планують ввезти транспортний засіб на митну територію країни.

Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
