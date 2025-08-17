Хто з військових отримає квартиру від держави та за яких умов

Українські військові. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні діє система соціальних гарантій для військовослужбовців, яка включає право на безоплатне житло. Закон "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" визначає, що кожен, хто потребує поліпшення житлових умов, може претендувати на квартиру або інший вид житла за рахунок держави.

Проте це право реалізується лише за певних умов і для визначених категорій військових та їхніх сімей. Держава передбачила чіткі критерії, щоб житло отримували саме ті, хто цього потребує найбільше, зазначають фахівці Подільського юридичного центру.

Реклама

Читайте також:

Категорії військових які мають право на житло

Право на безоплатне житло мають:

військовослужбовці Збройних Сил України, крім строкової служби;

особи, звільнені в запас або відставку;

члени сімей військових, які загинули чи зникли безвісти під час служби;

особи з інвалідністю внаслідок війни та їхні сім’ї;

сім’ї загиблих внаслідок бойових дій;

військові, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях.

Також право отримати житло мають ті, хто:

проживає у тісних умовах, де в одній квартирі мешкають дві й більше сімей;

змушений ділити житло з особами різної статі старше 9 років (крім подружжя).

Умови отримання безоплатного житла

Щоб отримати квартиру від держави, потрібно:

Мати вислугу не менше 20 років — це основний критерій для військовослужбовців, які продовжують службу. Перебувати на обліку тих, хто потребує поліпшення житлових умов — для цього необхідно офіційно подати заяву та підтвердити обставини. Використовувати право вперше — якщо військовослужбовець або його сім’я вже отримували безоплатне житло чи приватизували його, повторно таке право не надається. Мати реєстрацію за місцем служби — військовий повинен бути прописаний у населеному пункті, де дислокується його частина.

Яке житло надає держава військовим

Держава може надати кілька варіантів забезпечення житлом:

Квартиру або будинок, що відповідає нормам житлового законодавства (не більше 13,65 кв. м на особу). Гуртожиток — для офіцерського складу. Казарму — для рядового, сержантського та старшинського складу, які не перебувають у шлюбі. Орендоване житло, якщо власних квартир немає. Грошову компенсацію за найм житла — за бажанням військовослужбовця.

Джерелом можуть бути новобудови, вивільнене житло, придбані квартири або переобладнані нежитлові приміщення.

Як діяти якщо відмовили у наданні житла

Відмову у забезпеченні житлом можна оскаржити у судовому порядку. Для цього військовослужбовець має право звернутися до адвоката та підготувати позов.

Юристи радять діяти швидко, щоб не пропустити строки подання документів.

"Грамотний супровід справи від першого звернення до судового засідання значно підвищує шанси на успіх", — наголошують фахівці Подільського юридичного центру.

Чому важливо ставати на облік заздалегідь

Чекати завершення служби, щоб оформити документи, — стратегічна помилка. Стаючи на облік завчасно, військовослужбовець підвищує свої шанси на отримання житла у найближчій черзі. Це особливо важливо у великих містах, де черга на квартиру може сягати десятків років.

Як повідомлялось, в Україні військовослужбовці, ветерани та їхні сім'ї можуть безплатно отримати путівки до санаторіїв. Насамперед це стосується тих, хто має статус учасника бойових дій.

Також відповідно до Земельного кодексу України, учасники бойових дій та прирівняні до них особи мають пріоритетне право на безкоштовне отримання земельних ділянок. Вони можуть отримати землю, що перебуває в державній або комунальній власності, для різних потреб, включаючи будівництво житла, ведення особистого селянського господарства, садівництво або дачне будівництво.