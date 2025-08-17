Видео
Жилье для защитников — кому из военных государство даст квартиру

Дата публикации 17 августа 2025 03:57
Кто из военных получит квартиру от государства и при каких условиях
В Украине действует система социальных гарантий для военнослужащих, которая включает право на бесплатное жилье. Закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" определяет, что каждый, кто нуждается в улучшении жилищных условий, может претендовать на квартиру или другой вид жилья за счет государства.

Однако это право реализуется только при определенных условиях и для определенных категорий военных и их семей. Государство предусмотрело четкие критерии, чтобы жилье получали именно те, кто в этом нуждается больше всего, отмечают специалисты Подольского юридического центра.

Категории военных имеющих право на жилье

Право на бесплатное жилье имеют:

  • военнослужащие Вооруженных Сил Украины, кроме срочной службы;
  • люди, уволенные в запас или отставку;
  • члены семей военных, погибших или пропавших без вести во время службы;
  • люди с инвалидностью вследствие войны и их семьи;
  • семьи погибших в результате боевых действий;
  • военные, которые потеряли жилье на временно оккупированных территориях.

Также право получить жилье имеют те, кто:

  • проживает в тесных условиях, где в одной квартире живут две и более семей;
  • вынужден делить жилье с лицами разного пола старше 9 лет (кроме супругов).

Условия получения бесплатного жилья

Чтобы получить квартиру от государства, нужно:

  1. Иметь выслугу не менее 20 лет — это основной критерий для военнослужащих, которые продолжают службу.
  2. Находиться на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий — для этого необходимо официально подать заявление и подтвердить обстоятельства.
  3. Использовать право впервые — если военнослужащий или его семья уже получали бесплатное жилье или приватизировали его, повторно такое право не предоставляется.
  4. Иметь регистрацию по месту службы — военный должен быть прописан в населенном пункте, где дислоцируется его часть.

Какое жилье предоставляет государство военным

Государство может предоставить несколько вариантов обеспечения жильем:

  1. Квартиру или дом, соответствующий нормам жилищного законодательства (не более 13,65 кв. м на человека).
  2. Общежитие — для офицерского состава.
  3. Казарму — для рядового, сержантского и старшинского состава, не состоящих в браке.
  4. Арендованное жилье, если собственных квартир нет.
  5. Денежную компенсацию за наем жилья — по желанию военнослужащего.

Источником могут быть новостройки, освободившееся жилье, приобретенные квартиры или переоборудованные нежилые помещения.

Как действовать если отказали в предоставлении жилья

Отказ в обеспечении жильем можно обжаловать в судебном порядке. Для этого военнослужащий имеет право обратиться к адвокату и подготовить иск.

Юристы советуют действовать быстро, чтобы не пропустить сроки подачи документов.

"Грамотное сопровождение дела от первого обращения до судебного заседания значительно повышает шансы на успех", — отмечают специалисты Подольского юридического центра.

Почему важно становиться на учет заранее

Ждать завершения службы, чтобы оформить документы, — стратегическая ошибка. Становясь на учет заблаговременно, военнослужащий повышает свои шансы на получение жилья в ближайшей очереди. Это особенно важно в крупных городах, где очередь на квартиру может достигать десятков лет.

Как сообщалось, в Украине военнослужащие, ветераны и их семьи могут бесплатно получить путевки в санатории. Прежде всего это касается тех, кто имеет статус участника боевых действий.

Также в соответствии с Земельным кодексом Украины, участники боевых действий и приравненные к ним лица имеют приоритетное право на бесплатное получение земельных участков. Они могут получить землю, находящуюся в государственной или коммунальной собственности, для различных нужд, включая строительство жилья, ведение личного крестьянского хозяйства, садоводство или дачное строительство.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
