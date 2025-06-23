Какую площадь земли получат УБД в 2025 году — размеры и условия

Земельные участки. Фото: Freepik

Участники боевых действий (УБД) в Украине имеют право на бесплатное получение земельных участков, однако в 2025 году эта процедура остается сложной из-за действия военного положения и законодательных ограничений. Размеры участков четко определены, а процедура предусматривает подачу ходатайства и ожидание решения. Несмотря на ограничения, УБД стоит готовиться к изменениям, ведь после завершения военного положения шансы на получение земли возрастут.

Согласно украинскому законодательству, участники боевых действий имеют внеочередное право на получение земельных участков из земель государственной или коммунальной собственности. Для получения земельного участка УБД должен подать ходатайство в орган исполнительной власти или местного самоуправления, указав целевое назначение участка и его ориентировочные размеры, объясняет юрист Лариса Величко в комментарии "24 Каналу".

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Размеры участков, которые могут получить УБД, четко определены законом:

для садоводства: до 0,12 га;

для ведения личного крестьянского хозяйства: до 2,0 га;

для строительства жилого дома: до 0,25 га в селах, 0,15 га в поселках, 0,10 га в городах;

для дачного строительства: до 0,10 га.

Эти нормы остаются актуальными в 2025 году, но их реализация затруднена из-за временных ограничений, введенных военным положением.

Процедура получения земли: пошаговый алгоритм

Для оформления земельного участка УБД необходимо выполнить несколько шагов. Величко детализирует этот процесс:

Подача ходатайства

В документе указывается целевое назначение участка и его размеры. К ходатайству прилагаются:

графические материалы с желаемым местом расположения участка;

согласование землепользователя (если участок находится в пользовании другого лица);

документы, подтверждающие личность и статус УБД;

для фермерского хозяйства — документы об опыте в сельском хозяйстве или аграрное образование.

Рассмотрение ходатайства

Органы власти имеют 30 дней на принятие решения. В случае отказа оно должно быть мотивированным. Если ответ не поступил, УБД может обратиться в суд.

Получение разрешения

В случае положительного решения заявитель разрабатывает документацию по землеустройству и регистрирует право собственности.

"Орган власти рассматривает ходатайство в течение 30 дней, после чего выдает разрешение или мотивированный отказ", — отмечает Величко.

Ограничения военного положения: что запрещено

С 19 ноября 2022 года, согласно изменениям в Земельном кодексе Украины, бесплатная передача земель государственной и коммунальной собственности в частную собственность запрещена на период военного положения. Это касается и УБД.

"Наложен запрет на бесплатную передачу земель, предоставление разрешений на разработку документации по землеустройству с целью такой передачи и разработки такой документации", — подчеркивает Величко.

Исключения касаются только:

владельцев недвижимости, расположенной на земельном участке;

граждан, которые получили землю в пользование до 1 января 2002 года.

Эти ограничения действуют в 2025 году, если военное положение не будет отменено. Это означает, что УБД могут подавать ходатайства, но их рассмотрение и выделение земли отложены до окончания военного положения.

Что стоит сделать УБД уже сейчас

Подготовить документы заранее. Подать ходатайство и фиксировать факт обращения. Хранить копии всех материалов. В случае бездействия — обращаться в суд. Следить за обновлением земельного законодательства после завершения военного положения.

"Ситуация сложная, но не безнадежная. Движение в правовом поле - это лучшая стратегия для УБД в 2025 году", — заключает Величко.

Как сообщалось, украинские военнослужащие имеют право не только на денежное обеспечение, но и на дополнительные выплаты. В частности, предусмотрена подъемная помощь — это средства для компенсации расходов, связанных с изменением места службы или учебы. Эта выплата помогает покрыть расходы на переезд.

Также мы рассказывали, что государство продолжает поддерживать участников боевых действий и их семьи. Это не ограничивается только бесплатным проездом в общественном транспорте или коммунальными льготами, а охватывает и возможность отдыха за государственный счет.