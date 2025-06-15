Пільги для УБД — де військові можуть відпочити за державний кошт у 2025

Військовий гладить коня. Фото: УНІАН

У 2025 році Україна продовжує підтримувати учасників бойових дій (УБД) та членів їх родини. Це не лише право на безплатний проїзд у громадському транспорті чи комунальні пільги, а й можливість відпочити за кошт держави.

Про те, як УБД можуть безплатно оздоровитись у 2025 році, пояснили в Міністерстві у справах ветеранів України.

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Для учасників бойових дій держава гарантує ряд пільг у сфері охорони здоров’я. Однією з таких є право на санаторно-курортне лікування, яке надається відповідно до медичних показань. Усі витрати, пов’язані з перебуванням у санаторії повністю покриваються державою, включно з:

лікуванням;

відпочинком;

проживанням.

Також замість поїздки до санаторію учасник бойових дій має право отримати грошову виплату за невикористану путівку. Як зазначили у відомстві, порядок отримання путівок, а також умови та розмір компенсації за самостійно організоване санаторне лікування визначає Кабінет Міністрів України.

Які додаткові медичні послуги УБД можуть отримати безплатно

Згідно з рішенням Кабінету Міністрів України, ветерани можуть безплатно користуватися низкою важливих медичних послуг. Серед них:

психологічна допомога;

повне медичне обстеження;

реабілітація після поранень і хвороб;

лікування хронічних хвороб і травм, отриманих під час служби;

лікування проблем із суглобами та опорно-руховим апаратом (артрит, артроз тощо);

створення персонального плану медичної допомоги з урахуванням бойових поранень і їхніх наслідків.

Ці послуги надаються безплатно для ветеранів, які завершили службу і мають статус учасника бойових дій, а також для осіб з інвалідністю внаслідок війни. Щоб отримати допомогу, потрібно звернутися до свого сімейного лікаря або укласти декларацію з лікарем первинної медичної допомоги.

Раніше ми писали, що українці зі статусом учасника бойових дій мають право на державні пільги, зокрема знижки на комуналку. При зміні особистих даних вони повинні повідомити про це Пенсійний фонд.

Також ми розповідали, що для людей похилого віку в Україні передбачено різні соціальні пільги — грошова допомога, безплатний транспорт і програми підтримки. Та багато хто з пенсіонерів про це не знає й переплачує за послуги.