Льготы для УБД — где военные могут отдохнуть за государственный счет в 2025 году

Военный гладит лошадь. Фото: УНИАН

В 2025 году Украина продолжает поддерживать участников боевых действий (УБД) и членов их семьи. Это не только право на бесплатный проезд в общественном транспорте или коммунальные льготы, но и возможность отдохнуть за счет государства.

О том, как УБД могут бесплатно оздоровиться в 2025 году, объяснили в Министерстве по делам ветеранов Украины.

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Для участников боевых действий государство гарантирует ряд льгот в сфере здравоохранения. Одной из таких является право на санаторно-курортное лечение, которое предоставляется в соответствии с медицинскими показаниями. Все расходы, связанные с пребыванием в санатории полностью покрываются государством, включительно с:

лечением;

отдыхом;

проживанием.

Также вместо поездки в санаторий участник боевых действий имеет право получить денежную выплату за неиспользованную путевку. Как отметили в ведомстве, порядок получения путевок, а также условия и размер компенсации за самостоятельно организованное санаторное лечение определяет Кабинет Министров Украины.

Какие дополнительные медицинские услуги УБД могут получить бесплатно

Согласно решению Кабинета Министров Украины, ветераны могут бесплатно пользоваться рядом важных медицинских услуг. Среди них:

психологическая помощь;

полное медицинское обследование;

реабилитация после ранений и болезней;

лечение хронических болезней и травм, полученных во время службы;

лечение проблем с суставами и опорно-двигательным аппаратом (артрит, артроз и т.д.);

создание персонального плана медицинской помощи с учетом боевых ранений и их последствий.

Эти услуги предоставляются бесплатно для ветеранов, которые завершили службу и имеют статус участника боевых действий, а также для лиц с инвалидностью вследствие войны. Чтобы получить помощь, нужно обратиться к своему семейному врачу или заключить декларацию с врачом первичной медицинской помощи.

Ранее мы писали, что украинцы со статусом участника боевых действий имеют право на государственные льготы, в частности скидки на коммуналку. При изменении личных данных они должны уведомить об этом Пенсионный фонд.

Также мы рассказывали, что для пожилых людей в Украине предусмотрены различные социальные льготы — денежная помощь, бесплатный транспорт и программы поддержки. Но многие пенсионеры об этом не знают и переплачивают за услуги.