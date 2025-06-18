Підйомні для військових — хто може отримати додаткові 100% грошового забезпечення

Чоловік дістає гроші з гаманця. Фото: УНІАН

Українські захисники мають право не лише на грошове забезпечення, а й на додаткові надбавки та доплати. Наприклад військовослужбовці, які змінюють місце служби або навчаються, можуть отримати підйомну допомогу — грошову виплату для компенсації витрат на переїзд.

Про те, що таке підйомна допомога та хто може її отримати у 2025 році, пояснили в Міністерстві оборони України.

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Хто може отримати підйомні виплати

Фінансову підтримку нададуть тим військовим, яких переведуть до нового гарнізону чи підрозділу в іншому населеному пункті та призначать на нову посаду. Передбачені доплати для таких категорій:

контрактників;

військовослужбовців кадрового складу;

офіцерів, призваних на строкову службу;

співробітників Державної спеціальної служби транспорту.

На грошову допомогу можуть розраховувати також ті, кого зарахують на навчання до військових вишів, коледжів або навчальних центрів ЗСУ, за умови, що навчання триватиме понад 6 місяців і при цьому не зберігається попередня посада.

Які суми виплачують військовим

Так звана "підйомна допомога" у зв’язку з переїздом призначається як самим військовим, так і їхнім сім’ям (за наявності):

Військовослужбовці, які підпадають під умови, отримають 100% від свого грошового забезпечення як одноразову допомогу. Кожному члену сім’ї, що переїжджає разом з військовим, передбачено 50% від його грошового забезпечення.

Крім того, військовим, які у липні вирушать у відрядження, а також членам їхніх родин, буде нараховано добові за кожен день перебування в дорозі.

Військові, призвані під час мобілізації, особливого періоду чи з резерву — не отримують підйомної. Але якщо після цього вони уклали контракт і змінили місце служби — допомогу можуть призначити.

Раніше ми писали, що у 2025 році держава й надалі надає підтримку учасникам бойових дій та їхнім родинам. Вони мають не лише пільги на оплату комунальних послуг і безоплатний проїзд у громадському транспорті, а також можуть скористатися правом на відпочинок.

Також ми розповідали, що військовослужбовці ЗСУ та інших силових структур щомісяця отримують грошову винагороду. Розмір виплат формується з окладу за посадою та доплат за військове звання, тривалість служби й особливості виконання службових завдань.