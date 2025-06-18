Подъемные для военных — кто может получить дополнительные 100% денежного обеспечения

Мужчина достает деньги из кошелька. Фото: УНИАН

Украинские защитники имеют право не только на денежное обеспечение, но и на дополнительные надбавки и доплаты. Например, военнослужащие, которые меняют место службы или учатся, могут получить подъемную помощь — денежную выплату для компенсации расходов на переезд.

О том, что такое подъемная помощь и кто может ее получить в 2025 году, объяснили в Министерстве обороны Украины.

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Кто может получить подъемные выплаты

Финансовую поддержку окажут тем военным, которых переведут в новый гарнизон или подразделение в другом населенном пункте и назначат на новую должность. Предусмотрены доплаты для таких категорий:

контрактников;

военнослужащих кадрового состава;

офицеров, призванных на срочную службу;

сотрудников Государственной специальной службы транспорта.

На денежную помощь могут рассчитывать также те, кого зачислят на обучение в военные вузы, колледжи или учебные центры ВСУ, при условии, что обучение продлится более 6 месяцев и при этом не сохраняется предыдущая должность.

Какие суммы выплачивают военным

Так называемая "подъемная помощь" в связи с переездом назначается как самим военным, так и их семьям (при наличии):

Военнослужащие, которые подпадают под условия, получат 100% от своего денежного обеспечения в качестве единовременного пособия. Каждому члену семьи, переезжающему вместе с военным, предусмотрено 50% от его денежного обеспечения.

Кроме того, военным, которые в июле отправятся в командировку, а также членам их семей, будут начислены суточные за каждый день пребывания в пути.

Военные, призванные во время мобилизации, особого периода или из резерва — не получают подъемной. Но если после этого они заключили контракт и сменили место службы — помощь могут назначить.

Ранее мы писали, что в 2025 году государство и в дальнейшем оказывает поддержку участникам боевых действий и их семьям. Они имеют не только льготы на оплату коммунальных услуг и бесплатный проезд в общественном транспорте, а также могут воспользоваться правом на отдых.

Также мы рассказывали, что военнослужащие ВСУ и других силовых структур ежемесячно получают денежное вознаграждение. Размер выплат формируется из оклада по должности и доплат за воинское звание, продолжительность службы и особенности выполнения служебных задач.