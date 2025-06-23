Яку площу землі отримають УБД у 2025 році — розміри та умови

Земельні ділянки. Фото: Freepik

Учасники бойових дій (УБД) в Україні мають право на безоплатне отримання земельних ділянок, однак у 2025 році ця процедура залишається складною через дію воєнного стану та законодавчі обмеження. Розміри ділянок чітко визначені, а процедура передбачає подачу клопотання та очікування рішення. Попри обмеження, УБД варто готуватися до змін, адже після завершення воєнного стану шанси на отримання землі зростуть.

Згідно з українським законодавством, учасники бойових дій мають позачергове право на отримання земельних ділянок із земель державної або комунальної власності. Для отримання земельної ділянки УБД має подати клопотання до органу виконавчої влади або місцевого самоврядування, вказавши цільове призначення ділянки та її орієнтовні розміри, пояснює юристка Лариса Величко у коментарі "24 Каналу".

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Розміри ділянок, які можуть отримати УБД, чітко визначені законом:

для садівництва: до 0,12 га;

для ведення особистого селянського господарства: до 2,0 га;

для будівництва житлового будинку: до 0,25 га в селах, 0,15 га в селищах, 0,10 га в містах;

для дачного будівництва: до 0,10 га.

Ці норми залишаються актуальними у 2025 році, але їх реалізація ускладнена через тимчасові обмеження, введені воєнним станом.

Процедура отримання землі: покроковий алгоритм

Для оформлення земельної ділянки УБД необхідно виконати кілька кроків. Величко деталізує цей процес:

Подача клопотання

У документі вказується цільове призначення ділянки та її розміри. До клопотання додаються:

графічні матеріали з бажаним місцем розташування ділянки;

погодження землекористувача (якщо ділянка перебуває в користуванні іншої особи);

документи, що підтверджують особу та статус УБД;

для фермерського господарства — документи про досвід у сільському господарстві або аграрну освіту.

Розгляд клопотання

Органи влади мають 30 днів на прийняття рішення. У разі відмови вона має бути мотивованою. Якщо відповідь не надійшла, УБД може звернутися до суду.

Отримання дозволу

У разі позитивного рішення заявник розробляє документацію із землеустрою та реєструє право власності.

"Орган влади розглядає клопотання протягом 30 днів, після чого видає дозвіл або мотивовану відмову", — зазначає Величко.

Обмеження воєнного стану: що заборонено

З 19 листопада 2022 року, відповідно до змін у Земельному кодексі України, безоплатна передача земель державної та комунальної власності у приватну власність заборонена на період воєнного стану. Це стосується й УБД.

"Накладено заборону на безоплатну передачу земель, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої передачі та розроблення такої документації", — підкреслює Величко.

Винятки стосуються лише:

власників нерухомості, розташованої на земельній ділянці;

громадян, які отримали землю в користування до 1 січня 2002 року.

Ці обмеження діють у 2025 році, якщо воєнний стан не буде скасовано. Це означає, що УБД можуть подавати клопотання, але їх розгляд і виділення землі відкладені до закінчення воєнного стану.

Що варто зробити УБД вже зараз

Підготувати документи заздалегідь. Подати клопотання та фіксувати факт звернення. Зберігати копії всіх матеріалів. У разі бездіяльності — звертатися до суду. Слідкувати за оновленням земельного законодавства після завершення воєнного стану.

"Ситуація складна, але не безнадійна. Рух у правовому полі — це найкраща стратегія для УБД у 2025 році", — підсумовує Величко.

Як повідомлялось, українські військовослужбовці мають право не лише на грошове забезпечення, а й на додаткові виплати. Зокрема, передбачена підйомна допомога — це кошти для компенсації витрат, пов'язаних зі зміною місця служби або навчанням. Ця виплата допомагає покрити витрати на переїзд.

Також ми розповідали, що держава продовжує підтримувати учасників бойових дій та їхні родини. Це не обмежується лише безоплатним проїздом у громадському транспорті чи комунальними пільгами, а охоплює й можливість відпочинку за державний кошт.

