Какой земельный участок могут получить УБД в Украине в 2025 году

Мужчина в военной форме в поле. Фото: Freepik

Участники боевых действий имеют право на первоочередное получение земельных участков. Это право закреплено в законодательстве и позволяет бесплатно получить землю государственной или коммунальной собственности под личные нужды, строительство или сельское хозяйство. Но сегодня это право частично ограничено из-за войны.

Закон определяет четкие максимальные площади участков, которые могут быть переданы в собственность участникам боевых действий, отмечает юрист Лариса Величко в комментарии "24 Каналу".

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Размеры земельного участка для УБД:

для садоводства — до 0,12 га;

для строительства жилья — до 0,25 га в селе, 0,15 га в поселке, 0,10 га в городе;

для дачного строительства — до 0,10 га;

для личного крестьянского хозяйства — до 2 га.

Порядок подачи ходатайства на землю для УБД

Чтобы воспользоваться правом, УБД должен обратиться с письменным ходатайством в орган исполнительной власти или местного самоуправления. В ходатайстве указывается целевое назначение и ориентировочная площадь желаемого участка.

К заявлению прилагаются:

графические материалы с указанием желаемого места;

документы, удостоверяющие личность и подтверждающие статус УБД;

согласие землепользователя (если земля уже в пользовании);

документы об аграрном образовании или опыт (для фермерских участков).

Орган имеет 30 дней на рассмотрение заявления. По словам юриста Ларисы Величко, если ответа нет — заявитель может обращаться в суд.

Как разрабатывается проект землеустройства

После положительного ответа заказывается проект землеустройства. Его выполняет лицензированный землеустроитель. Срок выполнения — до 6 месяцев.

"Инженер-землеустроитель фиксирует границы участка, составляет кадастровый план и формирует техническую документацию для внесения данных в кадастр", — объясняет Величко.

Проект согласовывается с:

территориальным органом Госгеокадастра;

управлением градостроительства и архитектуры;

другими организациями — в случае специфики участка (например, экология или охрана наследия).

Регистрация участка и право собственности

Готовую документацию подают в Государственный земельный кадастр. В течение 14 дней вносятся данные, после чего заявитель получает выписку из кадастра с номером и планом участка.

Затем нужно обратиться в местный совет, администрацию или ЦПАУ с заявлением на утверждение проекта землеустройства. Это решение автоматически передает участок в собственность или пользование.

Завершающий шаг — регистрация права собственности через органы местного самоуправления или нотариуса.

"Результат — выписка из Государственного реестра прав с зарегистрированным правом собственности", — уточняет юрист.

Почему действует запрет на бесплатную передачу земли во время войны

Во время военного положения действие этого права частично ограничено. Согласно изменениям в Земельный кодекс, на время действия военного положения запрещено:

бесплатная передача земель государственной и коммунальной собственности;

предоставление разрешений на изготовление документации для такой передачи;

оформление проектов землеустройства с этой целью.

"Эти ограничения действуют даже для УБД", — отмечает Величко.

Кто может получить землю во время военного положения

Несмотря на запрет, закон делает исключения. Бесплатно оформить в собственность землю могут те граждане, которые уже имеют на ней недвижимость — например, жилой дом, садовый дом или гараж. Право собственности на эту недвижимость должно быть зарегистрировано в государственном реестре.

Также право остается у тех, кому земельный участок был передан в пользование еще до 1 января 2002 года. Для них доступна процедура изготовления технической документации без дополнительного разрешения, что ускоряет процесс. Как уточняет Величко, те, кто не воспользовался правом на бесплатное получение земли ранее, могут подать ходатайство в соответствующий совет даже в нынешних условиях.

Стоит ли ждать изменений

Несмотря на сложную ситуацию, право УБД на землю остается в силе и не отменено. Закон лишь приостанавливает некоторые механизмы его реализации. После отмены военного положения система бесплатной передачи снова заработает в полном объеме.

"Получение земельного участка для участников боевых действий — это не льгота, а гарантированное законом право. Сегодня оно ограничено, но не отменено", — заключает Величко.

Как сообщалось, украинский рынок сельскохозяйственных земель несколько изменился: средняя стоимость гектара снизилась до 60 713 грн, что на 600 грн меньше. Это незначительное уменьшение является частью общей динамики, обусловленной как региональными особенностями, так и внешними факторами.

Также мы рассказывали, что рынок земли является важной частью аграрной реформы в Украине 2025 года, что влияет на экономику и продовольственную безопасность. Хотя рынок открыли еще в 2021 году, правила купли-продажи земли остаются строго регламентированными.