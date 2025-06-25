Земельный налог в 2025 году — кто освобожден от платы во время военного положения

Земельные участки. Фото: Freepik

Во время войны в Украине, когда многие земли оказались в зоне боевых действий, временно оккупированы или подверглись разрушениям, государство ввело ряд налоговых льгот для владельцев и пользователей земельных участков. Эти меры призваны поддержать граждан и бизнес в сложный период.

Одна из ключевых льгот касается земель, расположенных на территориях активных боевых действий или временно оккупированных Россией. За такие участки не начисляется и не уплачивается земельный налог и арендная плата (для государственных и коммунальных земель), отмечают в Государственной налоговой службе Украины.

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Льгота действует с момента, когда территория внесена в соответствующий перечень, до завершения боевых действий или оккупации. Этот список ведется Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. А с мая 2024 года приравнены к таким территориям и те, где функционируют государственные электронные ресурсы.

Консервация земли: налог останавливается

Еще одно основание для льготы — консервация участка. Если земля не используется из-за опасности или других причин, и это зафиксировано в Государственном земельном кадастре, налог временно не начисляется.

Для земель государственной и коммунальной собственности освобождение действует с даты утверждения проекта консервации, а для частной — с момента внесения данных в кадастр.

После завершения мероприятий по охране земель, начисление восстанавливается автоматически.

Загрязнение взрывоопасными предметами

Участки, которые обследуются или уже признаны загрязненными минами или боеприпасами, также освобождаются от уплаты. Налог не начисляется:

с первого числа месяца начала обследования;

до конца месяца, когда участок признается безопасным.

Для освобождения от оплаты требуется решение Совета (сельская, городская, военная администрация) и наличие соответствующих данных в кадастре.

Потенциально опасные участки: тоже без налога

Если есть обоснованное подозрение относительно возможного загрязнения земли, владелец может подать заявление в Совет и получить льготу. Льготный период длится с момента принятия решения до одного из следующих моментов:

завершение срока льготы;

отмены решения;

начало обследования противоминными операторами.

После утраты действия льготы начисление налога возобновляется.

Разрушенная недвижимость — основание для освобождения

Отдельная категория льгот — для участков, на которых уничтожены объекты жилой или нежилой недвижимости в результате войны. Условие — факт уничтожения должен быть подтвержден и внесен в Реестр поврежденного имущества.

Объем освобождения зависит от:

типа объекта (жилой/нежилой);

его площади относительно участка;

категории собственника (физическое или юридическое лицо).

Для физических лиц:

в селах — до 0,25 га;

в поселках — до 0,15 га;

в городах — до 0,1 га.

Для юрлиц освобождается от уплаты 100% площади, если уничтоженный объект занимал более трети участка и 50% — если менее трети.

Как получить льготу: пошаговый порядок

Подготовьте заявление. Его следует подать в Совет по месту расположения участка. Приложите документы. Например, кадастровые номера, справки, выписки. Ожидайте решения. Совет должен принять его ежегодно. Следите за сроками. Льгота действует только до конца календарного года.

В случаях, когда у контролирующего органа нет необходимой информации о консервации, загрязнении или разрушении, плата за землю начисляется по данным плательщика. В случае разногласий налоговый орган обязан перечислить сумму в течение 10 рабочих дней.

Что еще стоит знать украинцам

Земельный налог является обязательным платежом для всех владельцев участков в Украине. Однако, многие пенсионеры не знают, что для них существуют значительные льготы, которые позволяют уменьшить или полностью отменить этот налог.

Также мы рассказывали, что многие украинцы годами пользуются земельными участками, не имея на них официальных документов. Часто такие земли считаются "дедовыми" или используются как приусадебные или огороды. Однако, без надлежащего оформления эти участки являются "теневыми", что создает риск их потери и другие юридические проблемы.