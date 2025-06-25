Земельний податок у 2025 році — хто звільнений від плати під час воєнного стану

Земельні ділянки. Фото: Freepik

Під час війни в Україні, коли багато земель опинилися в зоні бойових дій, тимчасово окуповані або зазнали руйнувань, держава запровадила низку податкових пільг для власників і користувачів земельних ділянок. Ці заходи покликані підтримати громадян і бізнес у складний період.

Одна з ключових пільг стосується земель, розташованих на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих Росією. За такі ділянки не нараховується і не сплачується земельний податок та орендна плата (для державних і комунальних земель), зазначають у Державній податковій службі України.

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Пільга діє з моменту, коли територію внесено до відповідного переліку, до завершення бойових дій чи окупації. Цей список ведеться Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. А з травня 2024 року прирівняно до таких територій і ті, де функціонують державні електронні ресурси.

Консервація землі: податок зупиняється

Ще одна підстава для пільги — консервація ділянки. Якщо земля не використовується через небезпеку або інші причини, й це зафіксовано у Державному земельному кадастрі, податок тимчасово не нараховується.

Для земель державної та комунальної власності звільнення діє з дати затвердження проєкту консервації, а для приватної — з моменту внесення даних до кадастру.

Після завершення заходів з охорони земель, нарахування відновлюється автоматично.

Забруднення вибухонебезпечними предметами

Ділянки, які обстежуються або вже визнані забрудненими мінами чи боєприпасами, також звільняються від сплати. Податок не нараховується:

з першого числа місяця початку обстеження;

до кінця місяця, коли ділянка визнається безпечною.

Для звільнення від оплати потрібне рішення Ради (сільська, міська, військова адміністрація) та наявність відповідних даних у кадастрі.

Потенційно небезпечні ділянки: теж без податку

Якщо є обґрунтована підозра щодо можливого забруднення землі, власник може подати заяву до Ради та отримати пільгу. Пільговий період триває з моменту ухвалення рішення до одного з таких моментів:

завершення строку пільги;

скасування рішення;

початок обстеження протимінними операторами.

Після втрати чинності пільги нарахування податку поновлюється.

Зруйнована нерухомість — підстава для звільнення

Окрема категорія пільг — для ділянок, на яких знищено об'єкти житлової або нежитлової нерухомості внаслідок війни. Умова — факт знищення має бути підтверджений і внесений до Реєстру пошкодженого майна.

Обсяг звільнення залежить від:

типу об'єкта (житловий/нежитловий);

його площі щодо ділянки;

категорії власника (фізична чи юридична особа).

Для фізичних осіб:

у селах – до 0,25 га;

у селищах – до 0,15 га;

у містах – до 0,1 га.

Для юросіб звільняється від сплати 100% площі, якщо знищений об'єкт займав понад третину ділянки і 50% — якщо менше третини.

Як отримати пільгу: покроковий порядок

Підготуйте заяву. Її слід подати до Ради за місцем розташування ділянки. Додайте документи. Наприклад, кадастрові номери, довідки, витяги. Очікуйте рішення. Рада має ухвалити його щорічно. Слідкуйте за строками. Пільга діє лише до кінця календарного року.

У випадках, коли в контролюючого органу немає необхідної інформації про консервацію, забруднення чи руйнування, плата за землю нараховується за даними платника. У разі розбіжностей податковий орган зобов’язаний перерахувати суму протягом 10 робочих днів.

Що ще варто знати українцям

Земельний податок є обов'язковим платежем для всіх власників ділянок в Україні. Однак, багато пенсіонерів не знають, що для них існують значні пільги, які дозволяють зменшити або повністю скасувати цей податок.

Також ми розповідали, що багато українців роками користуються земельними ділянками, не маючи на них офіційних документів. Часто такі землі вважаються "дідовими" або використовуються як присадибні чи городи. Проте, без належного оформлення ці ділянки є "тіньовими", що створює ризик їх втрати та інші юридичні проблеми.