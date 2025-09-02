Кто имеет право на льготы по уплате земельного налога — Гетманцев напомнил нюансы

Председатель финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Земельный налог - это обязательный платеж, который касается владельцев земельных участков. Но в Украине действуют льготы, позволяющие определенным категориям граждан уменьшить или полностью избежать этого налога.

Как отметил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале, право на освобождение от земельного налога определено в Налоговом кодексе.

К категориям граждан, которые могут воспользоваться льготой, относятся:

лица с инвалидностью 1 и 2 группы;

ветераны войны;

пенсионеры по возрасту;

граждане, воспитывающие трех и более детей до 18 лет;

другие лица, предусмотренные пунктом 281.1 статьи 281 Налогового кодекса.

"Льгота предоставляется законом автоматически для тех, кто имеет только один земельный участок", — отмечает Гетманцев. Это означает, что в таком случае плательщику даже не направляется уведомление-решение о налоге.

Как воспользоваться льготой по уплате земельного налога

Если в собственности есть несколько земельных участков одного вида использования, то налоговые органы не применяют льготу автоматически. В такой ситуации владельцу нужно позаботиться об оформлении льготы самостоятельно.

Алгоритм действий выглядит так:

Проверить, относитесь ли вы к категориям граждан, которые имеют право на льготу. Подготовить подтверждающие документы. Подать заявление в налоговую службу.

Важно успеть сделать это до 1 мая текущего года. Только тогда льгота начнет действовать сразу.

Что будет если не подать заявление до 1 мая

Многие граждане пренебрегают сроками подачи заявления, и это становится распространенной ошибкой. Если документы подать после 1 мая, то льгота начнет действовать только со следующего года.

Однако есть исключение. Если новый земельный участок приобретен в течение года, тогда заявление подается в течение 30 дней. В таком случае льгота начнет работать уже в этом году.

Какие земельные участки освобождаются от налога

В условиях войны Налоговый кодекс учитывает территориальные особенности. Земельные участки и недвижимость, расположенные на территориях активных боевых действий или временно оккупированных районах, полностью освобождаются от уплаты налога.

"Эти земли не могут облагаться налогом, ведь люди там не имеют возможности вести хозяйственную деятельность или пользоваться имуществом", — подчеркнул Гетманцев.

Как сообщалось, кадастровый номер — это уникальный идентификатор земельного участка, который закрепляется за ним при государственной регистрации и остается неизменным, даже при смене собственников. Этот номер является обязательным для любых операций с землей, в частности ее продажи или аренды.

Также мы рассказывали, что право собственности на землю является ключевым элементом правовой системы Украины, что позволяет лицам владеть, пользоваться и распоряжаться земельными участками. Однако, реализация этого права возможна только при условии соблюдения установленных законом требований и ограничений.