Какова стоимость присвоения кадастрового номера в августе 2025 года и как сэкономить

Кадастровый номер — это уникальный цифровой код, который привязывается к конкретному земельному участку во время его государственной регистрации. Он действует в течение всего времени существования земли, независимо от того, как будут меняться ее владельцы. Без этого номера владелец не сможет ни полноценно продать, ни официально сдать землю в аренду.

Кадастровые номера присваиваются при первичном формировании земельных участков из массивов государственной и коммунальной собственности, чтобы индивидуализировать часть земной поверхности, отметил юрист Артем Рипенко в комментарии "24 каналу".

Также они нужны в случаях, когда на руках есть старые документы, но сведения об участке отсутствуют в Государственном земельном кадастре".

Для чего нужен кадастровый номер земли

Присвоение кадастрового номера имеет ряд важных функций. Он:

подтверждает индивидуальность участка и его границы;

позволяет владельцу зарегистрировать права в реестре;

дает возможность заключать сделки купли-продажи или аренды;

обеспечивает правильный учет и начисление платы за землю.

По словам Рипенко, эта операция вместе с внесением информации в Государственный земельный кадастр является базовым условием для любых правовых действий с землей.

Стоимость присвоения кадастрового номера в августе 2025 года

Формально сама процедура внесения данных в кадастр является бесплатной. Это определяет статья 41 Закона Украины "О Государственном земельном кадастре". Однако есть важная деталь: сведения вносятся только на основании документации по землеустройству.

"Конкретный вид документации — проект землеустройства или техническая документация — зависит от обстоятельств. Цена подготовки этих документов вместе с геодезическими работами может составлять от нескольких тысяч гривен до десятков или даже сотен тысяч", — отмечает Рипенко.

В среднем для граждан в наиболее распространенных случаях стоимость будет колебаться в пределах 2-30 тысяч гривен.

От чего зависит стоимость кадастрового номера

Финальная сумма зависит от ряда факторов:

площадь участка — чем она больше, тем дороже будут геодезические и проектные работы;

регион расположения — в крупных городах и туристических зонах услуги стоят больше;

категория земли — для сельскохозяйственных участков стоимость документации часто ниже, чем для коммерческих;

выбранный землеустроитель — цена зависит от конкретной организации или специалиста, который выполняет работы.

"Окончательная стоимость всегда индивидуальна, поскольку зависит от комплекса факторов. В некоторых случаях она может ограничиться несколькими тысячами гривен, а иногда достигать десятков тысяч", — подчеркивает Рипенко.

Сколько времени занимает присвоение кадастрового номера

Сроки выполнения работ также не являются постоянными. Если участок небольшой, нет сложных обстоятельств и межевания, процесс может занять 1-2 месяца. В более сложных случаях, особенно когда нужно согласовывать проект землеустройства с различными органами, сроки могут удлиняться.

Лучше заранее планировать время на оформление, особенно если владелец намерен продавать землю или передавать ее по наследству.

Можно ли сэкономить на присвоении кадастрового номера

Экономия возможна только в пределах выбора исполнителя работ. Стоит сравнивать цены нескольких землеустроительных компаний и проверять их репутацию. В то же время чрезмерно низкая цена может свидетельствовать о риске некачественного выполнения документации.

"Кадастровый номер — это юридическая основа существования земельного участка. Экономить на этом вопросе опасно, ведь ошибки в документации могут в будущем привести к серьезным проблемам с правами собственности", — подчеркивает Рипенко.

