Хто може безплатно отримати земельну ділянку — умови у 2025 році

Право на безоплатне отримання земельної ділянки в Україні гарантується кожному громадянину, але цей процес має свої особливості, обмеження та нюанси, особливо в умовах воєнного стану. Земельний кодекс чітко визначає, хто, як і за яких умов може скористатися цією можливістю.

Редакція Новини.LIVE розповідає про основні аспекти безоплатної приватизації землі, актуальні обмеження та поради, як підготуватися до цього процесу.

Хто може отримати земельну ділянку безплатно

В Україні кожен громадянин має право безоплатно отримати земельну ділянку для різних потреб. Це передбачено Земельним кодексом, зокрема статтею 121, де встановлено розміри ділянок залежно від їхнього цільового призначення. Таке право можна використати лише один раз по кожному виду призначення, обираючи місце ділянки у будь-якому регіоні країни.

Проте зараз, у період воєнного стану, механізм безоплатної приватизації фактично призупинено. Як пояснюють фахівці, це не означає втрату права — просто скористатися ним можна буде після скасування обмежень.

Хто має першочергове право на отримання землі

Закон передбачає, що першими можливість безоплатно отримати землю матимуть громадяни, які зазнали втрат чи поранень через війну. До цієї категорії належать військовослужбовці та члени родин загиблих захисників.

"Якщо громадянин уже використав своє право на конкретний тип ділянки, повторно отримати землю за цим призначенням він не зможе", — наголошує юристка Любов Полішкевич.

Як отримати земельну ділянку від держави

Процедура передбачає подання заяви до органу місцевої влади або територіального управління Держгеокадастру. Перед цим потрібно обрати ділянку на кадастровій карті, щоб підготувати графічні матеріали для подання.

"Такої опції, як подати заяву наперед, щоб мати перевагу після скасування воєнного стану, не існує. Навіть якщо людина звернеться зараз, органи влади не зможуть розглянути документи", — зазначає Полішкевич.

Це означає, що подані під час воєнного стану заяви отримають відмову з рекомендацією звернутися повторно після зняття обмежень.

Які ділянки можна отримати під час воєнного стану

Єдині земельні ділянки, які можна безплатно оформити зараз, — це ті, що вже перебувають у користуванні громадянина та розташовані під наявним нерухомим майном. Вільні масиви державної та комунальної власності поки що не передаються.

"До війни знайти вільну земельну ділянку було складно через обмежену кількість і корупційні ризики. Особливо цінною була інформація, де саме є доступні масиви", — додає Полішкевич.

Як шукали вільні земельні ділянки до війни

До введення воєнного стану люди могли користуватися Публічною кадастровою картою. Це дозволяло самостійно знаходити вільні ділянки та перевіряти їх конфігурацію і площу.

Проте у багатьох випадках першими про такі ділянки дізнавалися ті, хто мав доступ до службової інформації. Якщо, наприклад, ставало відомо, що є масив у 20 гектарів, який не надано у власність чи користування, "свої" люди подавали клопотання першими та мали значно вищі шанси на отримання.

Які розміри земель можна отримати безоплатно

Розмір ділянки залежить від її цільового призначення. Для ведення особистого селянського господарства можна отримати до 2 гектарів, для будівництва житлового будинку — менші площі залежно від населеного пункту. Максимальний розмір, передбачений для індивідуального користування, становить 2,28 гектара.

Зараз офіційна кадастрова карта закрита, тому орієнтуватися можна лише на неофіційні ресурси, які не оновлюються з початку воєнного стану.

Що зміниться після завершення воєнного стану

Після його скасування процедура безоплатної приватизації відновиться. У пріоритеті будуть військовослужбовці та сім’ї загиблих, але своє право зможе реалізувати кожен громадянин, який раніше його не використав.

Щоб підготуватися, варто заздалегідь визначитися з бажаним регіоном і типом ділянки, а також ознайомитися з вимогами до документів. Це дозволить швидше подати клопотання, коли процес знову запрацює.

Як повідомлялось, суперечки щодо меж земельних ділянок в Україні — поширене явище, що виникає між сусідами, власниками та орендарями. Щоб запобігти таким конфліктам і неточностям у документації, слід ретельно перевіряти межі в публічних реєстрах ще до початку будь-яких дій.

Також зазначимо, що право власності на землю є ключовим інститутом, що надає повноваження користуватися, володіти та вільно розпоряджатися своєю ділянкою. Проте, реалізація цього права можлива лише за умови дотримання встановлених законом вимог та обмежень.