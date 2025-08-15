Де подивитися межі земельної ділянки в Україні та які документи потрібні

Без спорів із сусідами — як перевірити межі ділянки
Питання визначення меж земельної ділянки в Україні часто стає причиною суперечок між власниками, сусідами чи орендарями. Щоб уникнути конфліктів і помилок у документах, варто почати з перевірки меж у публічних реєстрах.
Як пояснює адвокатка Тетяна Догонова, кадастровий номер — це унікальний ідентифікатор земельної ділянки, який дозволяє знайти офіційні дані про її межі, площу та розташування. Він є ключем до будь-якої перевірки.
Дані можна отримати кількома способами:
- Публічна кадастрова карта України — офіційний онлайн-ресурс, де потрібно ввести кадастровий номер і переглянути актуальні відомості.
- Кадастровий план у паперовому вигляді — видається у Центрі надання адміністративних послуг або в управлінні земельних ресурсів.
- Геоінформаційні сервіси — приватні онлайн-платформи та мобільні додатки, які відображають межі ділянок і сусідніх територій.
Експертка радить не обмежуватися лише одним джерелом, адже технічні помилки або затримка з оновленням даних можуть вплинути на точність інформації.
Документи для уточнення меж земельної ділянки
Щоб переконатися у правильності меж і виправити можливі розбіжності, необхідно підготувати пакет документів:
- кадастровий паспорт — містить детальну інформацію про межі та площу;
- правовстановлюючі документи — договір купівлі-продажу, дарування, оренди тощо;
- технічний паспорт — відображає фізичні параметри ділянки, отримується в БТІ;
- акт межування — фіксує раніше проведені роботи з визначення меж.
"Уточнення меж — це не лише формальність, а й гарантія того, що ваші права на землю не будуть оскаржені", — підкреслює Догонова.
Відновлення меж земельної ділянки
Якщо межі виявилися зміщеними або частково накладеними на сусідню територію, проводиться процедура їх відновлення.
Вона складається з кількох етапів:
- Межові роботи — професійні геодезисти виконують заміри та складають новий план ділянки.
- Внесення змін до кадастру — подається заява разом із результатами вимірювань до органів кадастру.
- Оновлення правовстановлюючих документів — за потреби реєструються зміни у праві власності.
Якщо згоди з сусідами досягти не вдалося, вирішення спору можливе через суд.
Перевірка меж земельної ділянки через судову практику
В Україні існують випадки, коли офіційні кадастрові дані не збігаються з реальним розташуванням меж. Тоді власники звертаються до суду з вимогою встановити або уточнити межі.
Суд, як правило, призначає земельно-технічну експертизу, результати якої стають підставою для внесення змін до кадастру.
"Своєчасна перевірка меж — це спосіб запобігти судовим витратам і довгим конфліктам. Чим раніше ви отримаєте актуальні дані, тим менше ризиків у майбутньому", — наголошує Догонова.
Чому варто регулярно перевіряти межі земельної ділянки
Межі ділянки можуть змінюватися через:
- технічні помилки під час первинної реєстрації;
- збої або оновлення кадастрової системи;
- природні зміни рельєфу;
- неправомірні дії сусідів.
Регулярна перевірка допоможе вчасно виявити зміни й вжити заходів. Особливо це актуально перед продажем, даруванням або передачею ділянки в оренду, додає юристка.
