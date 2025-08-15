Де подивитися межі земельної ділянки в Україні та які документи потрібні

Чоловіки у полі. Фото: Freepik

Питання визначення меж земельної ділянки в Україні часто стає причиною суперечок між власниками, сусідами чи орендарями. Щоб уникнути конфліктів і помилок у документах, варто почати з перевірки меж у публічних реєстрах.

Як пояснює адвокатка Тетяна Догонова, кадастровий номер — це унікальний ідентифікатор земельної ділянки, який дозволяє знайти офіційні дані про її межі, площу та розташування. Він є ключем до будь-якої перевірки.

Дані можна отримати кількома способами:

Публічна кадастрова карта України — офіційний онлайн-ресурс, де потрібно ввести кадастровий номер і переглянути актуальні відомості. Кадастровий план у паперовому вигляді — видається у Центрі надання адміністративних послуг або в управлінні земельних ресурсів. Геоінформаційні сервіси — приватні онлайн-платформи та мобільні додатки, які відображають межі ділянок і сусідніх територій.

Експертка радить не обмежуватися лише одним джерелом, адже технічні помилки або затримка з оновленням даних можуть вплинути на точність інформації.

Документи для уточнення меж земельної ділянки

Щоб переконатися у правильності меж і виправити можливі розбіжності, необхідно підготувати пакет документів:

кадастровий паспорт — містить детальну інформацію про межі та площу; правовстановлюючі документи — договір купівлі-продажу, дарування, оренди тощо; технічний паспорт — відображає фізичні параметри ділянки, отримується в БТІ; акт межування — фіксує раніше проведені роботи з визначення меж.

"Уточнення меж — це не лише формальність, а й гарантія того, що ваші права на землю не будуть оскаржені", — підкреслює Догонова.

Відновлення меж земельної ділянки

Якщо межі виявилися зміщеними або частково накладеними на сусідню територію, проводиться процедура їх відновлення.

Вона складається з кількох етапів:

Межові роботи — професійні геодезисти виконують заміри та складають новий план ділянки. Внесення змін до кадастру — подається заява разом із результатами вимірювань до органів кадастру. Оновлення правовстановлюючих документів — за потреби реєструються зміни у праві власності.

Якщо згоди з сусідами досягти не вдалося, вирішення спору можливе через суд.

Перевірка меж земельної ділянки через судову практику

В Україні існують випадки, коли офіційні кадастрові дані не збігаються з реальним розташуванням меж. Тоді власники звертаються до суду з вимогою встановити або уточнити межі.

Суд, як правило, призначає земельно-технічну експертизу, результати якої стають підставою для внесення змін до кадастру.

"Своєчасна перевірка меж — це спосіб запобігти судовим витратам і довгим конфліктам. Чим раніше ви отримаєте актуальні дані, тим менше ризиків у майбутньому", — наголошує Догонова.

Чому варто регулярно перевіряти межі земельної ділянки

Межі ділянки можуть змінюватися через:

технічні помилки під час первинної реєстрації;

збої або оновлення кадастрової системи;

природні зміни рельєфу;

неправомірні дії сусідів.

Регулярна перевірка допоможе вчасно виявити зміни й вжити заходів. Особливо це актуально перед продажем, даруванням або передачею ділянки в оренду, додає юристка.

