Головна Нерухомість Без спорів із сусідами — як перевірити межі ділянки

Без спорів із сусідами — як перевірити межі ділянки

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 04:20
Де подивитися межі земельної ділянки в Україні та які документи потрібні
Чоловіки у полі. Фото: Freepik

Питання визначення меж земельної ділянки в Україні часто стає причиною суперечок між власниками, сусідами чи орендарями. Щоб уникнути конфліктів і помилок у документах, варто почати з перевірки меж у публічних реєстрах.

Як пояснює адвокатка Тетяна Догонова, кадастровий номер — це унікальний ідентифікатор земельної ділянки, який дозволяє знайти офіційні дані про її межі, площу та розташування. Він є ключем до будь-якої перевірки.

Читайте також:

Дані можна отримати кількома способами:

  1. Публічна кадастрова карта України — офіційний онлайн-ресурс, де потрібно ввести кадастровий номер і переглянути актуальні відомості.
  2. Кадастровий план у паперовому вигляді — видається у Центрі надання адміністративних послуг або в управлінні земельних ресурсів.
  3. Геоінформаційні сервіси — приватні онлайн-платформи та мобільні додатки, які відображають межі ділянок і сусідніх територій.

Експертка радить не обмежуватися лише одним джерелом, адже технічні помилки або затримка з оновленням даних можуть вплинути на точність інформації.

Документи для уточнення меж земельної ділянки

Щоб переконатися у правильності меж і виправити можливі розбіжності, необхідно підготувати пакет документів:

  1. кадастровий паспорт — містить детальну інформацію про межі та площу;
  2. правовстановлюючі документи — договір купівлі-продажу, дарування, оренди тощо;
  3. технічний паспорт — відображає фізичні параметри ділянки, отримується в БТІ;
  4. акт межування — фіксує раніше проведені роботи з визначення меж.

"Уточнення меж — це не лише формальність, а й гарантія того, що ваші права на землю не будуть оскаржені", — підкреслює Догонова.

Відновлення меж земельної ділянки

Якщо межі виявилися зміщеними або частково накладеними на сусідню територію, проводиться процедура їх відновлення.

Вона складається з кількох етапів:

  1. Межові роботи — професійні геодезисти виконують заміри та складають новий план ділянки.
  2. Внесення змін до кадастру — подається заява разом із результатами вимірювань до органів кадастру.
  3. Оновлення правовстановлюючих документів — за потреби реєструються зміни у праві власності.

Якщо згоди з сусідами досягти не вдалося, вирішення спору можливе через суд.

Перевірка меж земельної ділянки через судову практику

В Україні існують випадки, коли офіційні кадастрові дані не збігаються з реальним розташуванням меж. Тоді власники звертаються до суду з вимогою встановити або уточнити межі.

Суд, як правило, призначає земельно-технічну експертизу, результати якої стають підставою для внесення змін до кадастру.

"Своєчасна перевірка меж — це спосіб запобігти судовим витратам і довгим конфліктам. Чим раніше ви отримаєте актуальні дані, тим менше ризиків у майбутньому", — наголошує Догонова.

Чому варто регулярно перевіряти межі земельної ділянки

Межі ділянки можуть змінюватися через:

  • технічні помилки під час первинної реєстрації;
  • збої або оновлення кадастрової системи;
  • природні зміни рельєфу;
  • неправомірні дії сусідів.

Регулярна перевірка допоможе вчасно виявити зміни й вжити заходів. Особливо це актуально перед продажем, даруванням або передачею ділянки в оренду, додає юристка.

Як повідомлялось, право власності на приватизовану земельну ділянку є надійним активом, але не абсолютним. За певних обставин держава або місцева влада можуть вилучити її з приватної власності, навіть якщо вона була приватизована.

Також ми розповідали, що продаж і купівля земельних ділянок в Україні — поширений спосіб передачі права власності, проте не вся земля може бути вільно відчужена. Законодавство встановлює суворі обмеження, про які необхідно знати як продавцям, так і покупцям, щоб уникнути юридичних проблем.

Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
