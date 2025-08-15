Где посмотреть границы земельного участка в Украине и какие документы нужны

Мужчины в поле. Фото: Freepik

Вопрос определения границ земельного участка в Украине часто становится причиной споров между владельцами, соседями или арендаторами. Чтобы избежать конфликтов и ошибок в документах, стоит начать с проверки границ в публичных реестрах.

Как объясняет адвокат Татьяна Догонова, кадастровый номер — это уникальный идентификатор земельного участка, который позволяет найти официальные данные о его границах, площади и расположении. Он является ключом к любой проверке.

Данные можно получить несколькими способами:

Публичная кадастровая карта Украины — официальный онлайн-ресурс, где нужно ввести кадастровый номер и просмотреть актуальные сведения. Кадастровый план в бумажном виде — выдается в Центре предоставления административных услуг или в управлении земельных ресурсов. Геоинформационные сервисы — частные онлайн-платформы и мобильные приложения, которые отображают границы участков и соседних территорий.

Эксперт советует не ограничиваться только одним источником, ведь технические ошибки или задержка с обновлением данных могут повлиять на точность информации.

Документы для уточнения границ земельного участка

Чтобы убедиться в правильности границ и исправить возможные расхождения, необходимо подготовить пакет документов:

кадастровый паспорт — содержит подробную информацию о границах и площади; правоустанавливающие документы — договор купли-продажи, дарения, аренды и пр; технический паспорт — отражает физические параметры участка, получается в БТИ; акт межевания — фиксирует ранее проведенные работы по определению границ.

"Уточнение границ — это не только формальность, но и гарантия того, что ваши права на землю не будут оспорены", — подчеркивает Догонова.

Восстановление границ земельного участка

Если границы оказались смещенными или частично наложенными на соседнюю территорию, проводится процедура их восстановления.

Она состоит из нескольких этапов:

Межевые работы — профессиональные геодезисты выполняют замеры и составляют новый план участка. Внесение изменений в кадастр — подается заявление вместе с результатами измерений в органы кадастра. Обновление правоустанавливающих документов — при необходимости регистрируются изменения в праве собственности.

Если согласия с соседями достичь не удалось, решение спора возможно через суд.

Проверка границ земельного участка через судебную практику

В Украине существуют случаи, когда официальные кадастровые данные не совпадают с реальным расположением границ. Тогда владельцы обращаются в суд с требованием установить или уточнить границы.

Суд, как правило, назначает земельно-техническую экспертизу, результаты которой становятся основанием для внесения изменений в кадастр.

"Своевременная проверка границ — это способ предотвратить судебные издержки и долгие конфликты. Чем раньше вы получите актуальные данные, тем меньше рисков в будущем", — отмечает Догонова.

Почему стоит регулярно проверять границы земельного участка

Границы участка могут меняться из-за:

технических ошибок во время первичной регистрации;

сбоев или обновления кадастровой системы;

естественных изменений рельефа;

неправомерных действий соседей.

Регулярная проверка поможет вовремя выявить изменения и принять меры. Особенно это актуально перед продажей, дарением или передачей участка в аренду, добавляет юрист.

Как сообщалось, право собственности на приватизированный земельный участок является надежным активом, но не абсолютным. При определенных обстоятельствах государство или местные власти могут изъять его из частной собственности, даже если он был приватизирован.

Также мы рассказывали, что продажа и покупка земельных участков в Украине - распространенный способ передачи права собственности, однако не вся земля может быть свободно отчуждена. Законодательство устанавливает строгие ограничения, о которых необходимо знать как продавцам, так и покупателям, чтобы избежать юридических проблем.