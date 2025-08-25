Яка вартість присвоєння кадастрового номера у серпні 2025 року та як зекономити

Жінка у полі. Фото: Freepik

Кадастровий номер — це унікальний цифровий код, який прив’язується до конкретної земельної ділянки під час її державної реєстрації. Він діє протягом усього часу існування землі, незалежно від того, як змінюватимуться її власники. Без цього номера власник не зможе ані повноцінно продати, ані офіційно здати землю в оренду.

Кадастрові номери присвоюються при первинному формуванні земельних ділянок із масивів державної та комунальної власності, щоб індивідуалізувати частину земної поверхні, зазначив юрист Артем Ріпенко у коментарі "24 каналу".

Також вони потрібні у випадках, коли на руках є старі документи, але відомості про ділянку відсутні у Державному земельному кадастрі".

Для чого потрібен кадастровий номер землі

Присвоєння кадастрового номера має низку важливих функцій. Він:

підтверджує індивідуальність ділянки та її межі;

дозволяє власнику зареєструвати права у реєстрі;

дає можливість укладати угоди купівлі-продажу чи оренди;

забезпечує правильний облік та нарахування плати за землю.

За словами Ріпенка, ця операція разом із внесенням інформації до Державного земельного кадастру є базовою умовою для будь-яких правових дій із землею.

Вартість присвоєння кадастрового номера у серпні 2025 року

Формально сама процедура внесення даних до кадастру є безкоштовною. Це визначає стаття 41 Закону України "Про Державний земельний кадастр". Проте є важлива деталь: відомості вносяться тільки на підставі документації із землеустрою.

"Конкретний вид документації — проєкт землеустрою чи технічна документація — залежить від обставин. Ціна підготовки цих документів разом із геодезичними роботами може становити від кількох тисяч гривень до десятків чи навіть сотень тисяч", — наголошує Ріпенко.

У середньому для громадян у найбільш поширених випадках вартість коливатиметься в межах 2-30 тисяч гривень.

Від чого залежить вартість кадастрового номера

Фінальна сума залежить від низки факторів:

площа ділянки — чим вона більша, тим дорожчими будуть геодезичні та проєктні роботи;

регіон розташування — у великих містах і туристичних зонах послуги коштують більше;

категорія землі — для сільськогосподарських ділянок вартість документації часто нижча, ніж для комерційних;

обраний землевпорядник — ціна залежить від конкретної організації чи фахівця, який виконує роботи.

"Остаточна вартість завжди індивідуальна, оскільки залежить від комплексу факторів. У деяких випадках вона може обмежитися кількома тисячами гривень, а іноді сягати десятків тисяч", — підкреслює Ріпенко.

Скільки часу займає присвоєння кадастрового номера

Терміни виконання робіт також не є сталими. Якщо ділянка невелика, немає складних обставин і межування, процес може зайняти 1-2 місяці. У складніших випадках, особливо коли потрібно погоджувати проєкт землеустрою з різними органами, строки можуть подовжуватися.

Краще заздалегідь планувати час на оформлення, особливо якщо власник має намір продавати землю чи передавати її у спадок.

Чи можна зекономити на присвоєнні кадастрового номера

Економія можлива лише в межах вибору виконавця робіт. Варто порівнювати ціни кількох землевпорядних компаній і перевіряти їхню репутацію. Водночас надмірно низька ціна може свідчити про ризик неякісного виконання документації.

"Кадастровий номер — це юридична основа існування земельної ділянки. Економити на цьому питанні небезпечно, адже помилки в документації можуть у майбутньому призвести до серйозних проблем із правами власності", — підкреслює Ріпенко.

