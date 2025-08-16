Як оформити право власності на земельну ділянку — необхідні документи та витрати

Жінка у полі. Фото: Freepik

Оформлення права власності на земельну ділянку в Україні — це важливий крок для тих, хто хоче законно володіти землею, продавати її, передавати у спадщину чи використовувати для будівництва. Процес може здаватися складним, але якщо розібратися в етапах і підготувати необхідні документи, усе стає набагато простіше.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як отримати право власності на земельну ділянку, які документи потрібні та як уникнути типових помилок.

Чому важливо оформити право власності на землю

Без офіційного права власності ви не можете повноцінно розпоряджатися землею. Наприклад, без реєстрації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно неможливо продати ділянку, передати її у спадщину чи отримати дозвіл на будівництво.

"Якщо ви маєте державний акт старого зразка, але не внесли дані в Державний реєстр речових прав — юридично ви не є власником. Тож оформлення права власності — це не просто формальність, а необхідність для захисту ваших прав", — кажуть фахівці юридичної компанії Dozvil.

Які документи потрібні для оформлення права власності

Для реєстрації права власності на земельну ділянку потрібно зібрати пакет документів. Ось основні з них:

Паспорт та ідентифікаційний код (ІПН) власника. Витяг із Державного земельного кадастру (ДЗК), який підтверджує, що ділянка має кадастровий номер. Правовстановлюючі документи: це може бути державний акт на право власності, договір купівлі-продажу, дарування, свідоцтво про спадщину чи рішення суду. Технічна документація із землеустрою (якщо кадастровий номер ще не присвоєно). Квитанція про сплату адміністративного збору (у 2025 році це близько 302 грн за стандартну процедуру).

Якщо документи подає представник, знадобиться нотаріально завірена довіреність. Усі ці документи подаються до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або нотаріуса.

Як отримати кадастровий номер для ділянки

Кадастровий номер — це унікальний код земельної ділянки, без якого неможливо зареєструвати право власності. Якщо у вашому державному акті (наприклад, рожевого кольору, виданого до 2002 року) немає кадастрового номера, потрібно замовити технічну документацію із землеустрою. Її розробляє ліцензована землевпорядна організація.

Після цього подається заява до територіального органу Держгеокадастру або через ЦНАП для внесення ділянки до Державного земельного кадастру.

Етапи реєстрації права власності на землю

Оформлення права власності на земельну ділянку складається з кількох кроків:

Перевірка наявності кадастрового номера. Якщо його немає, зверніться до землевпорядної організації. Замовлення витягу з ДЗК. Це підтверджує, що ділянка зареєстрована в кадастрі. Підготовка документів. Зберіть усі необхідні документи, включаючи правовстановлюючі. Подання документів до ЦНАПу або нотаріуса. Заява формується на місці, її підписує заявник. Отримання витягу з Державного реєстру речових прав. Це основний документ, який підтверджує ваше право власності з 2016 року.

Стандартний термін розгляду документів — 5 робочих днів, але за додаткову плату його можна скоротити до 2 днів, 24 чи навіть 2 годин.

Як оформити земельний пай у власність

Якщо ви отримали земельний пай, наприклад, через спадщину чи розпаювання, його також потрібно оформити. Основним документом є сертифікат на право на земельну частку (пай).

Після отримання свідоцтва про спадщину чи договору купівлі-продажу необхідно зареєструвати право власності в Державному реєстрі речових прав. Без цього ви не зможете розпоряджатися паєм, наприклад, здавати його в оренду чи продавати.

Скільки коштує оформлення права власності

Вартість залежить від кількох факторів:

технічна документація: від 5 000 грн;

присвоєння кадастрового номера: від 2 000 грн;

адміністративний збір: 302 грн за стандартну процедуру;

послуги нотаріуса чи юриста: від 3 000 грн (за потреби).

Якщо потрібна прискорена реєстрація, збір буде вищим. Точні витрати залежать від складності випадку та регіону.

Типові помилки під час оформлення права власності

Щоб уникнути проблем, зверніть увагу на такі моменти:

Відсутність кадастрового номера. Без нього реєстрація неможлива. Неповний пакет документів. Перевірте, чи всі документи відповідають вимогам. Помилки в документах. Наприклад, розбіжності в прізвищі чи площі ділянки можуть призвести до відмови. Незареєстровані права до 2013 року. Якщо у вас старий державний акт, його потрібно "оцифрувати" в реєстрі.

Як повідомлялось, щоб уникнути ризиків, пов'язаних із шахрайством, таких як подвійний продаж або підробка документів, надзвичайно важливо перевіряти інформацію про земельну ділянку в державних реєстрах. Ця процедура є обов'язковою як для власників, так і для покупців нерухомості, оскільки допомагає вчасно виявити будь-які судові спори чи інші обтяження.

Також ми розповідали, що наявність будинку на неприватизованій земельній ділянці значно обмежує ваші права як власника, адже без оформлення власності ви не можете повноцінно розпоряджатися нерухомістю — продавати, обмінювати чи передавати її у спадок. Така юридична невизначеність створює ризик втрати прав на землю, що підтверджується лише користуванням, а не правом власності.