Как оформить право собственности на земельный участок — необходимые документы и расходы

Женщина в поле. Фото: Freepik

Оформление права собственности на земельный участок в Украине — это важный шаг для тех, кто хочет законно владеть землей, продавать ее, передавать по наследству или использовать для строительства. Процесс может казаться сложным, но если разобраться в этапах и подготовить необходимые документы, все становится намного проще.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как получить право собственности на земельный участок, какие документы нужны и как избежать типичных ошибок.

Почему важно оформить право собственности на землю

Без официального права собственности вы не можете полноценно распоряжаться землей. Например, без регистрации в Государственном реестре прав на недвижимое имущество невозможно продать участок, передать его по наследству или получить разрешение на строительство.

"Если вы имеете государственный акт старого образца, но не внесли данные в Государственный реестр вещных прав — юридически вы не являетесь владельцем. Поэтому оформление права собственности — это не просто формальность, а необходимость для защиты ваших прав", — говорят специалисты юридической компании Dozvil.

Какие документы нужны для оформления права собственности

Для регистрации права собственности на земельный участок нужно собрать пакет документов. Вот основные из них:

Паспорт и идентификационный код (ИНН) владельца. Выписка из Государственного земельного кадастра (ГЗК), которая подтверждает, что участок имеет кадастровый номер. Правоустанавливающие документы: это может быть государственный акт на право собственности, договор купли-продажи, дарения, свидетельство о наследстве или решение суда. Техническая документация по землеустройству (если кадастровый номер еще не присвоен). Квитанция об уплате административного сбора (в 2025 году это около 302 грн за стандартную процедуру).

Если документы подает представитель, понадобится нотариально заверенная доверенность. Все эти документы подаются в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или нотариусу.

Как получить кадастровый номер для участка

Кадастровый номер — это уникальный код земельного участка, без которого невозможно зарегистрировать право собственности. Если в вашем государственном акте (например, розового цвета, выданного до 2002 года) нет кадастрового номера, нужно заказать техническую документацию по землеустройству. Ее разрабатывает лицензированная землеустроительная организация.

После этого подается заявление в территориальный орган Госгеокадастра или через ЦПАУ для внесения участка в Государственный земельный кадастр.

Этапы регистрации права собственности на землю

Оформление права собственности на земельный участок состоит из нескольких шагов:

Проверка наличия кадастрового номера. Если его нет, обратитесь в землеустроительную организацию. Заказ выписки из ГЗК. Это подтверждает, что участок зарегистрирован в кадастре. Подготовка документов. Соберите все необходимые документы, включая правоустанавливающие. Подача документов в ЦПАУ или к нотариусу. Заявление формируется на месте, его подписывает заявитель. Получение выписки из Государственного реестра вещных прав. Это основной документ, который подтверждает ваше право собственности с 2016 года.

Стандартный срок рассмотрения документов — 5 рабочих дней, но за дополнительную плату его можно сократить до 2 дней, 24 или даже 2 часов.

Как оформить земельный пай в собственность

Если вы получили земельный пай, например, по наследству или распаеванию, его также нужно оформить. Основным документом является сертификат на право на земельную долю (пай).

После получения свидетельства о наследстве или договора купли-продажи необходимо зарегистрировать право собственности в Государственном реестре вещных прав. Без этого вы не сможете распоряжаться паем, например, сдавать его в аренду или продавать.

Сколько стоит оформление права собственности

Стоимость зависит от нескольких факторов:

техническая документация: от 5 000 грн;

присвоение кадастрового номера: от 2 000 грн;

административный сбор: 302 грн за стандартную процедуру;

услуги нотариуса или юриста: от 3 000 грн (при необходимости).

Если нужна ускоренная регистрация, сбор будет выше. Точные расходы зависят от сложности случая и региона.

Типичные ошибки при оформлении права собственности

Чтобы избежать проблем, обратите внимание на такие моменты:

Отсутствие кадастрового номера. Без него регистрация невозможна. Неполный пакет документов. Проверьте, все ли документы соответствуют требованиям. Ошибки в документах. Например, несовпадения в фамилии или площади участка могут привести к отказу. Незарегистрированные права до 2013 года. Если у вас старый государственный акт, его нужно "оцифровать" в реестре.

Как сообщалось, чтобы избежать рисков, связанных с мошенничеством, таких как двойная продажа или подделка документов, чрезвычайно важно проверять информацию о земельном участке в государственных реестрах. Эта процедура является обязательной как для владельцев, так и для покупателей недвижимости, поскольку помогает вовремя выявить любые судебные споры или другие обременения.

Также мы рассказывали, что наличие дома на неприватизированном земельном участке значительно ограничивает ваши права как владельца, ведь без оформления собственности вы не можете полноценно распоряжаться недвижимостью — продавать, обменивать или передавать ее по наследству. Такая юридическая неопределенность создает риск потери прав на землю, что подтверждается только пользованием, а не правом собственности.