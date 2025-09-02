Хто має право на пільги зі сплати земельного податку — Гетманцев нагадав нюанси

Голова фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Земельний податок — це обов’язковий платіж, який стосується власників земельних ділянок. Але в Україні діють пільги, що дозволяють певним категоріям громадян зменшити або повністю уникнути цього податку.

Як наголосив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram-каналі, право на звільнення від земельного податку визначено у Податковому кодексі.

До категорій громадян, які можуть скористатися пільгою, належать:

особи з інвалідністю 1 та 2 групи;

ветерани війни;

пенсіонери за віком;

громадяни, які виховують трьох і більше дітей до 18 років;

інші особи, передбачені пунктом 281.1 статті 281 Податкового кодексу.

"Пільга надається законом автоматично для тих, хто має лише одну земельну ділянку", — зазначає Гетманцев. Це означає, що у такому випадку платнику навіть не надсилається повідомлення-рішення про податок.

Як скористатися пільгою зі сплати земельного податку

Якщо у власності є декілька земельних ділянок одного виду використання, то податкові органи не застосовують пільгу автоматично. У такій ситуації власнику потрібно подбати про оформлення пільги самостійно.

Алгоритм дій виглядає так:

Перевірити, чи належите ви до категорій громадян, які мають право на пільгу. Підготувати підтверджуючі документи. Подати заяву до податкової служби.

Важливо встигнути зробити це до 1 травня поточного року. Лише тоді пільга почне діяти одразу.

Що буде якщо не подати заяву до 1 травня

Багато громадян нехтують строками подання заяви, і це стає поширеною помилкою. Якщо документи подати після 1 травня, то пільга почне діяти тільки з наступного року.

Однак є виняток. Якщо нова земельна ділянка набута протягом року, тоді заява подається протягом 30 днів. У такому випадку пільга почне працювати вже у цьому році.

Які земельні ділянки звільняються від податку

В умовах війни Податковий кодекс враховує територіальні особливості. Земельні ділянки та нерухомість, що розташовані на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих районах, повністю звільняються від сплати податку.

"Ці землі не можуть обкладатися податком, адже люди там не мають можливості вести господарську діяльність чи користуватися майном", — наголосив Гетманцев.

