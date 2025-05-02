Могут ли отказать УБД в земельном участке в 2025 году

Фото: Милитарный

Участники боевых действий (УБД) в Украине имеют право на бесплатное получение земельного участка в соответствии со ст. 121 Земельного кодекса Украины. Однако на практике реализация этого права сталкивается с рядом ограничений.

Как указано на портале "Дія", отказать УБД в предоставлении земельного участка могут только при одном условии — если место расположения участка не соответствует требованиям законодательства. Например, это может касаться земель, зарезервированных для государственных нужд, природоохранных зон или участков, уже переданных в пользование другим лицам без их согласования.

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Любые другие основания для отказа, например, требование дополнительных документов, не предусмотренных законом, являются нарушением (ч. 6 ст. 118 Земельного кодекса). Если вы столкнулись с такой ситуацией, обращайтесь в суд или воспользуйтесь бесплатной правовой помощью.

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Влияние военного положения на получение земли

Сейчас, в связи с военным положением, в Украине действует запрет на бесплатную передачу земель государственной и коммунальной собственности в частную, включая для УБД. Это ограничение касается всех граждан, имеющих право на приватизацию земли.

Но подача заявки сейчас не лишена смысла. После завершения военного положения ваше обращение будет в очереди на рассмотрение, и процесс сможет продолжиться без новых бюрократических задержек.

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Где и как подавать документы

Процедура стандартная, даже несмотря на временный запрет — ходатайство нужно подать в местный совет или госадминистрацию. В нем указывается цель использования земли, ориентировочная площадь и графические материалы участка.

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Заявление должны рассмотреть в течение месяца. В случае отсутствия ответа — можно обращаться в суд.

Что нужно иметь на руках

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Для оформления земельного участка нужно предоставить:

паспорт гражданина Украины;

выписку из земельного кадастра;

документ, подтверждающий участие в боевых действиях (удостоверение УБД, справка, приказ);

квитанцию об уплате административного сбора.

Если планируется сельскохозяйственная деятельность — справка об опыте работы или профильное образование. Если участок находится в пользовании других лиц — их письменное согласие на изъятие.

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Какую землю могут получить УБД

Размер участка зависит от его целевого назначения:

садоводство: до 0,12 га (1200 кв. м);

сельское хозяйство: до 2 га (20 000 кв.м);

строительство дома: в селах — до 0,25 га, в поселках — до 0,15 га, в городах — до 0,10 га;

дачное строительство: до 0,10 га.

Найти свободный участок можно с помощью Публичной кадастровой карты, где белым цветом обозначены доступные земли. Место расположения участка не привязано к месту регистрации УБД, что позволяет, например, киевлянам ходатайствовать о земле в других регионах.

Как избежать отказа

Обратитесь к специалистам. Бесплатная правовая помощь или земельные отделы местных советов предоставят консультации и помогут собрать документы.

Проверьте участок. Используйте Публичную кадастровую карту, чтобы убедиться, что земля свободна и соответствует законодательным требованиям.

Соблюдайте процедуру. Внимательно заполняйте ходатайство, прилагайте все необходимые документы и следите за сроками.

Будьте готовы к суду. Если вам отказали без законных оснований или игнорируют заявление, обращайтесь в суд за защитой своих прав.

Ранее сообщалось, что разделение или объединение земельных участков является распространенной потребностью среди их владельцев. Такие действия позволяют эффективнее использовать землю, упростить процедуры наследования, продать часть участка или объединить хозяйство на одной территории. Однако, этот процесс требует знания законодательства, подготовки необходимых документов и взаимодействия с соответствующими специалистами.

Отметим также, весной 2025 года в Украине наблюдается дальнейшее снижение цен на землю сельскохозяйственного назначения, достигнув годового минимума. Средняя стоимость гектара снизилась до 54 141 грн, что на 3 600 грн меньше, чем в феврале. Одновременно с этим, объем сделок купли-продажи земли также сократился, с 27 282 га в феврале до 24 427 га в марте.

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