Чи можуть відмовити УБД у земельній ділянці у 2025 році

Фото: Militarnyi

Учасники бойових дій (УБД) в Україні мають право на безоплатне отримання земельної ділянки відповідно до ст. 121 Земельного кодексу України. Однак на практиці реалізація цього права стикається з низкою обмежень.

Як зазначено на порталі "Дія", відмовити УБД у наданні земельної ділянки можуть лише за однієї умови — якщо місце розташування ділянки не відповідає вимогам законодавства. Наприклад, це може стосуватися земель, зарезервованих для державних потреб, природоохоронних зон чи ділянок, уже переданих у користування іншим особам без їхнього погодження.

Реклама

Читайте також:

Будь-які інші підстави для відмови, як-от вимога додаткових документів, не передбачених законом, є порушенням (ч. 6 ст. 118 Земельного кодексу). Якщо ви зіткнулися з такою ситуацією, звертайтеся до суду або скористайтеся безоплатною правовою допомогою.

Вплив воєнного стану на отримання землі

Наразі, у зв’язку з воєнним станом, в Україні діє заборона на безоплатну передачу земель державної та комунальної власності у приватну, включно для УБД. Це обмеження стосується всіх громадян, які мають право на приватизацію землі.

Але подання заявки зараз не позбавлене сенсу. Після завершення воєнного стану ваше звернення буде в черзі на розгляд, і процес зможе продовжитись без нових бюрократичних затримок.

Де і як подавати документи

Процедура стандартна, навіть попри тимчасову заборону — клопотання потрібно подати до місцевої ради чи держадміністрації. У ньому вказується мета використання землі, орієнтовна площа та графічні матеріали ділянки.

Заяву мають розглянути протягом місяця. У разі відсутності відповіді – можна звертатися до суду.

Що потрібно мати на руках

Для оформлення земельної ділянки потрібно надати:

паспорт громадянина України;

витяг із земельного кадастру;

документ, що підтверджує участь у бойових діях (посвідчення УБД, довідка, наказ);

квитанцію про сплату адміністративного збору.

Якщо планується сільськогосподарська діяльність – довідка про досвід роботи або профільна освіта. Якщо ділянка перебуває у користуванні інших осіб – їхня письмова згода на вилучення.

Яку землю можуть отримати УБД

Розмір ділянки залежить від її цільового призначення:

садівництво: до 0,12 га (1200 кв. м);

сільське господарство: до 2 га (20 000 кв.м);

будівництво будинку: у селах — до 0,25 га, у селищах — до 0,15 га, у містах — до 0,10 га;

дачне будівництво: до 0,10 га.

Знайти вільну ділянку можна за допомогою Публічної кадастрової карти, де білим кольором позначені доступні землі. Місце розташування ділянки не прив’язане до місця реєстрації УБД, що дозволяє, наприклад, киянам клопотати про землю в інших регіонах.

Як уникнути відмови

Зверніться до фахівців. Безоплатна правова допомога або земельні відділи місцевих рад нададуть консультації та допоможуть зібрати документи.

Перевірте ділянку. Використовуйте Публічну кадастрову карту, щоб переконатися, що земля вільна та відповідає законодавчим вимогам.

Дотримуйтесь процедури. Уважно заповнюйте клопотання, додавайте всі необхідні документи та слідкуйте за термінами.

Будьте готові до суду. Якщо вам відмовили без законних підстав або ігнорують заяву, звертайтеся до суду за захистом своїх прав.

Раніше повідомлялось, що поділ або об'єднання земельних ділянок є поширеною потребою серед їхніх власників. Такі дії дають змогу ефективніше використовувати землю, спростити процедури спадкування, продати частину ділянки або об'єднати господарство на одній території. Однак, цей процес вимагає знання законодавства, підготовки необхідних документів та взаємодії з відповідними спеціалістами.

Зазначимо також, навесні 2025 року в Україні спостерігається подальше зниження цін на землю сільськогосподарського призначення, сягнувши річного мінімуму. Середня вартість гектара знизилася до 54 141 грн, що на 3 600 грн менше, ніж у лютому. Одночасно з цим, обсяг угод купівлі-продажу землі також скоротився, з 27 282 га у лютому до 24 427 га у березні.