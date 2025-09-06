Видео
Заработок без усилий — как паркоместа приносят доход владельцам

Заработок без усилий — как паркоместа приносят доход владельцам

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 03:57
Стоит ли инвестировать в паркоместо, чтобы заработать даже без авто — цены и перспективы
Авто на паркинге. Фото: Freepik

Украинцы все чаще рассматривают паркоместа не только как место для автомобиля, но и как инвестиционный инструмент. Спрос растет прежде всего в Киеве и крупных городах, где вопрос парковки всегда был острым. Таким образом вложение в паркоместо становится частью стратегии долгосрочного сохранения капитала.

По словам риелтора Ирины Луханиной, паркинг в современных жилых комплексах выполняет двойную функцию — удобство и безопасность. В условиях военного положения подземные паркинги стали своеобразными укрытиями для жителей, сообщает "24 канал".

"Многие семьи во время тревог спускаются туда, садятся в машину и находятся там до отбоя", — отмечает Луханина.

Выбор паркоместа зависит от ряда факторов: простота заезда, наличие охраны, системы видеонаблюдения, контроль доступа, размер и удобство маневра. Важно учитывать и высоту помещения, ведь для больших авто нижний уровень может быть неудобным.

Паркоместо и ликвидность жилья

Наличие паркоместа значительно повышает стоимость квартиры при продаже или сдаче в аренду. По словам Луханиной, во многих случаях квартира без паркоместа может долго оставаться на рынке.

"Если это однокомнатная квартира — стоит иметь одно паркоместо. Для двух- или трехкомнатных — лучше два. Такой подход сокращает срок экспозиции на рынке", — подчеркивает эксперт.

Таким образом, паркоместо становится не только удобством, но и стратегической инвестицией, что напрямую влияет на ликвидность жилья.

Варианты инвестиций в паркоместа

Эксперт по недвижимости Виктория Галаган объясняет, что клиенты делятся на две категории. Одни покупают квартиру и дополнительно ищут место в том же комплексе. Другие же сразу планируют приобрести и жилье, и паркоместо вместе.

"Квартира и паркоместо — это длительная инвестиция. Для того чтобы объект окупился, нужно от 10 до 15 лет. Но окупаемость у них одинаковая", — комментирует Галаган.

Единственное отличие в том, что паркоместо дешевле квартиры, а его аренда доступнее. Это делает инвестицию более гибкой и привлекательной для тех, кто хочет получать стабильный доход без значительных стартовых затрат.

Какие сейчас цены на паркоместа в Украине

Стоимость зависит от класса жилого комплекса и района города. По данным Луханиной, например средние цены в Киеве выглядят так:

  • эконом и комфорт-класс в спальных районах — от 7 500 до 11 000 долларов;
  • бизнес-класс — от 20 000 до 27 000 долларов;
  • премиум-сегмент — от 29 000 до 110 000 долларов.

Что касается аренды, то стоимость в Киеве колеблется от 2 500 до 12 000 гривен. В центре (Печерск, Шевченковский район) — от 4 000 до 7 000 гривен. В отдаленных районах — 2 500-3 500 гривен. "Семейное" паркоместо (два места рядом) может стоить от 10 000 гривен в месяц.

"Могу сказать, что сегодня паркоместо — это и защищенное пространство для семьи во время тревог, и инвестиция, которая стабильно растет в цене", — заключает Луханина.

Можно ли заработать на паркоместе без авто

Даже если у владельца нет автомобиля, паркоместо можно сдавать в аренду. Спрос на такие услуги постоянно растет, особенно в центрах городов, где найти безопасное место для парковки практически невозможно.

Галаган отмечает, что спрос на аренду паркомест будет расти параллельно с увеличением количества новых жилых комплексов. Это открывает дополнительные возможности для инвесторов, которые ищут стабильный пассивный доход.

Ранее мы рассказывали, как правильно выбрать место для парковки автомобиля, учитывая важные критерии покупки и аренды, а также минимальные стандарты, действующие в Украине.

Также сообщалось, что в крупных городах Украины действуют платные паркинги, но не все знают, что некоторые категории граждан имеют право на бесплатную стоянку. Чтобы воспользоваться этой льготой в 2025 году, необходимо знать, кто именно имеет право на бесплатную парковку и как оформить соответствующие документы.

недвижимость инвестиции парковка автомобиль доходы
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
