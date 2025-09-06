Чи варто інвестувати в паркомісце, щоб заробити навіть без авто — ціни та перспективи

Авто на паркінгу. Фото: Freepik

Українці дедалі частіше розглядають паркомісця не лише як місце для автомобіля, а і як інвестиційний інструмент. Попит зростає насамперед у Києві та великих містах, де питання паркування завжди було гострим. Таким чином вкладення у паркомісце стає частиною стратегії довгострокового збереження капіталу.

За словами рієлторки Ірини Луханіної, паркінг у сучасних житлових комплексах виконує подвійну функцію — зручність та безпека. В умовах воєнного стану підземні паркінги стали своєрідними укриттями для мешканців, повідомляє "24 канал".

Реклама

Читайте також:

"Багато сімей під час тривог спускаються туди, сідають у машину і перебувають там до відбою", — зазначає Луханіна.

Реклама

Вибір паркомісця залежить від ряду факторів: простота заїзду, наявність охорони, системи відеонагляду, контроль доступу, розмір і зручність маневру. Важливо враховувати і висоту приміщення, адже для великих авто нижній рівень може бути незручним.

Паркомісце та ліквідність житла

Наявність паркомісця значно підвищує вартість квартири при продажу чи здачі в оренду. За словами Луханіної, у багатьох випадках квартира без паркомісця може довго залишатися на ринку.

Реклама

"Якщо це однокімнатна квартира — варто мати одне паркомісце. Для дво- чи трикімнатних — краще два. Такий підхід скорочує термін експозиції на ринку", — підкреслює експертка.

Таким чином, паркомісце стає не лише зручністю, а й стратегічною інвестицією, що напряму впливає на ліквідність житла.

Варіанти інвестицій у паркомісця

Експертка з нерухомості Вікторія Галаган пояснює, що клієнти діляться на дві категорії. Одні купують квартиру і додатково шукають місце у тому ж комплексі. Інші ж відразу планують придбати і житло, і паркомісце разом.

"Квартира та паркомісце — це тривала інвестиція. Для того щоб об'єкт окупився, потрібно від 10 до 15 років. Але окупність у них однакова", — коментує Галаган.

Єдина відмінність у тому, що паркомісце дешевше за квартиру, а його оренда доступніша. Це робить інвестицію більш гнучкою та привабливою для тих, хто хоче отримувати стабільний дохід без значних стартових витрат.

Які зараз ціни на паркомісця в Україні

Вартість залежить від класу житлового комплексу та району міста. За даними Луханіної, наприклад середні ціни у Києві виглядають так:

економ і комфорт-клас у спальних районах — від 7 500 до 11 000 доларів;

бізнес-клас — від 20 000 до 27 000 доларів;

преміум-сегмент — від 29 000 до 110 000 доларів.

Щодо оренди, то вартість у Києві коливається від 2 500 до 12 000 гривень. У центрі (Печерськ, Шевченківський район) — від 4 000 до 7 000 гривень. У віддалених районах — 2 500-3 500 гривень. "Сімейне" паркомісце (два місця поруч) може коштувати від 10 000 гривень на місяць.

"Можу сказати, що сьогодні паркомісце — це і захищений простір для сім'ї під час тривог, і інвестиція, яка стабільно зростає в ціні", — підсумовує Луханіна.

Чи можна заробити на паркомісці без авто

Навіть якщо у власника немає автомобіля, паркомісце можна здавати в оренду. Попит на такі послуги постійно зростає, особливо у центрах міст, де знайти безпечне місце для паркування практично неможливо.

Галаган наголошує, що попит на оренду паркомісць зростатиме паралельно зі збільшенням кількості нових житлових комплексів. Це відкриває додаткові можливості для інвесторів, які шукають стабільний пасивний дохід.

Раніше ми розповідали, як правильно вибрати місце для паркування автомобіля, зважаючи на важливі критерії купівлі та оренди, а також мінімальні стандарти, що діють в Україні.

Також повідомлялось, що у великих містах України діють платні паркінги, але не всі знають, що деякі категорії громадян мають право на безкоштовну стоянку. Щоб скористатися цією пільгою у 2025 році, необхідно знати, хто саме має право на безоплатне паркування та як оформити відповідні документи.