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Головна Нерухомість Вибір ідеального паркомісця — скільки метрів потрібно для авто

Вибір ідеального паркомісця — скільки метрів потрібно для авто

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 15:10
Як обрати паркомісце у 2025 році — норми та нюанси
Припарковані автомобілі. Фото: Freepik

Паркомісце — вже давно не розкіш, а необхідність, особливо в густозаселених районах українських міст. У 2025 році ситуація на ринку паркінгів змінилася: розвивається підземне та наземне паркування, зростають ціни, а також запроваджуються нові технічні вимоги до площі та функціональності таких об'єктів. 

Редакція Новини.LIVE розповідає, як правильно обрати місце для авто, що врахувати при купівлі або оренді, та якими є мінімальні стандарти в Україні.

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Мінімальна площа паркомісця у 2025: що каже закон

Згідно з ДБН В.2.3-15:2007, чинним у 2025 році, мінімальний розмір паркомісця залежить від типу транспорту, способу паркування та вимог до доступності.

Для легкових автомобілів встановлені такі розміри:

  • 5,0 × 2,5 м — для стандартного паркування;
  • 6,0 × 3,6 м — для машин з боковим заїздом або для маломобільних груп населення.

Таким чином, мінімальна площа стандартного місця — 12,5 кв. м, але в реальності варто орієнтуватися на 13-18 кв. м, залежно від планування паркінгу.

Типи паркомісць: що доступне на ринку

Підземні паркінги

Найдорожчий, але найбезпечніший варіант. Захист від погодних умов, охорона, відеоспостереження — все це приваблює власників авто. Проте доступність таких місць обмежена, особливо у старих ЖК.

Наземні криті паркінги

Баланс ціни та зручності. Ці паркінги частіше зустрічаються в новобудовах бізнес-класу, доступні для купівлі або довгострокової оренди.

Відкриті стоянки

Найдешевший варіант, але не завжди безпечний. Часто зустрічаються біля ТРЦ або офісних центрів.

Багаторівневі автоматизовані системи

Тренд великих міст. У 2025 році в Києві, Дніпрі та Львові активно впроваджують вертикальні системи з автоматичним підняттям машин — економія простору, але висока вартість обслуговування.

Як вибрати паркомісце: ключові поради

  1. Перевірте розміри — ваше авто має вільно заїжджати й виїжджати. Занадто вузьке місце — причина щоденного стресу.
  2. Оцініть доступність — наскільки зручно дістатися місця, чи не буде конфлікту з іншими авто.
  3. Запитайте про охорону — відеоспостереження, охорона, шлагбаум — це не розкіш, а норма.
  4. Уточніть статус — паркомісце може мати кадастровий номер і бути об’єктом нерухомості, або ж входити до складу спільного майна.
  5. Оцініть перспективи ЖК — якщо ваш будинок ще будується, перевірте, скільки місць планується на 1 квартиру. Часто норма — 0,7-1,1 місця на житло.
  6. Не вірте лозунгам на кшталт "паркінг майбутнього" без документів — забудовники часто обіцяють місце, яке не існує юридично.

Які документи перевірити перед купівлею

Перед тим як укласти угоду, перевірте:

  • наявність кадастрового номеру або технічного паспорту на місце;
  • чи зареєстроване право власності на нього;
  • чи не є паркомісце частиною спільного користування;
  • договір має бути нотаріально завірений, як і з будь-яким об'єктом нерухомості.

Що ще варто знати українцям

Багато українців купують автомобілі заради комфорту щоденних поїздок, але не завжди мають зручне місце для їх зберігання. Особливо актуальна ця проблема для мешканців багатоповерхівок, де знайти гараж чи паркінг поблизу будинку буває вкрай складно. Через це часто доводиться залишати авто просто у дворі, тому важливо знати, де саме це робити заборонено, щоб уникнути неприємностей.

Також ми розповідали, що поточне законодавство вимагає, щоб мінімум 10% паркувальних місць були відведені для осіб з інвалідністю. Тепер депутати Верховної Ради пропонують розширити цю норму, додавши окремі місця для водіїв, які подорожують з дітьми до трьох років. 

нерухомість парковка штраф автомобіль документи
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
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