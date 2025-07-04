Как выбрать паркоместо в 2025 году — нормы и нюансы

Припаркованные автомобили. Фото: Freepik

Паркоместо — уже давно не роскошь, а необходимость, особенно в густозаселенных районах украинских городов. В 2025 году ситуация на рынке паркингов изменилась: развивается подземная и наземная парковка, растут цены, а также вводятся новые технические требования к площади и функциональности таких объектов.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, как правильно выбрать место для авто, что учесть при покупке или аренде, и каковы минимальные стандарты в Украине.

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Согласно ДБН В.2.3-15:2007, действующим в 2025 году, минимальный размер паркоместа зависит от типа транспорта, способа парковки и требований к доступности.

Для легковых автомобилей установлены следующие размеры:

5,0 × 2,5 м — для стандартной парковки;

6,0 × 3,6 м — для машин с боковым заездом или для маломобильных групп населения.

Таким образом, минимальная площадь стандартного места — 12,5 кв. м, но в реальности стоит ориентироваться на 13-18 кв. м, в зависимости от планировки паркинга.

Типы паркомест: что доступно на рынке

Подземные паркинги

Самый дорогой, но самый безопасный вариант. Защита от погодных условий, охрана, видеонаблюдение — все это привлекает владельцев авто. Однако доступность таких мест ограничена, особенно в старых ЖК.

Наземные крытые паркинги

Баланс цены и удобства. Эти паркинги чаще встречаются в новостройках бизнес-класса, доступны для покупки или долгосрочной аренды.

Открытые стоянки

Самый дешевый вариант, но не всегда безопасный. Часто встречаются возле ТРЦ или офисных центров.

Многоуровневые автоматизированные системы

Тренд крупных городов. В 2025 году в Киеве, Днепре и Львове активно внедряют вертикальные системы с автоматическим поднятием машин — экономия пространства, но высокая стоимость обслуживания.

Как выбрать паркоместо: ключевые советы

Проверьте размеры — ваше авто должно свободно заезжать и выезжать. Слишком узкое место — причина ежедневного стресса. Оцените доступность — насколько удобно добраться до места, не будет ли конфликта с другими авто. Спросите об охране — видеонаблюдение, охрана, шлагбаум — это не роскошь, а норма. Уточните статус — паркоместо может иметь кадастровый номер и быть объектом недвижимости, или же входить в состав общего имущества. Оцените перспективы ЖК — если ваш дом еще строится, проверьте, сколько мест планируется на 1 квартиру. Часто норма — 0,7-1,1 места на жилье. Не верьте лозунгам вроде "паркинг будущего" без документов — застройщики часто обещают место, которое не существует юридически.

Какие документы проверить перед покупкой

Перед тем как заключить сделку, проверьте:

наличие кадастрового номера или технического паспорта на место;

зарегистрировано ли право собственности на него;

не является ли паркоместо частью общего пользования;

договор должен быть нотариально заверен, как и с любым объектом недвижимости.

Что еще стоит знать украинцам

Многие украинцы покупают автомобили ради комфорта ежедневных поездок, но не всегда имеют удобное место для их хранения. Особенно актуальна эта проблема для жителей многоэтажек, где найти гараж или паркинг вблизи дома бывает крайне сложно. Из-за этого часто приходится оставлять авто прямо во дворе, поэтому важно знать, где именно это делать запрещено, чтобы избежать неприятностей.

Также мы рассказывали, что текущее законодательство требует, чтобы минимум 10% парковочных мест были отведены для лиц с инвалидностью. Теперь депутаты Верховной Рады предлагают расширить эту норму, добавив отдельные места для водителей, путешествующих с детьми до трех лет.