Скільки коштує паркомісце в новобудовах Києва у травні 2025 — ціни та прогнози

Підземний паркінг. Фото: Freepik

Ринок паркомісць у київських новобудовах залишається одним із найбільш динамічних сегментів нерухомості. У столиці, де кількість автомобілів невпинно зростає, а вуличних парковок катастрофічно бракує, паркомісце в житловому комплексі стало не просто зручністю, а необхідністю.

За даними платформи OLX Нерухомість, у травні 2025 року середня ціна паркомісця в новобудовах Києва коливається в межах 850 000-1 200 000 грн. Однак діапазон цін значно варіюється залежно від району, класу житлового комплексу, типу паркінгу (критий, відкритий чи підземний) та додаткових опцій, таких як зарядні станції для електромобілів.

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Найдорожчі паркомісця

Найвищі ціни традиційно фіксуються в центральних районах столиці.

Печерський район: паркомісця в елітних ЖК, таких як Taryan Towers або Jack House, коштують від 1 500 000 до 2 500 000 грн. Підземні паркінги з ліфтовим доступом, системами безпеки та зарядками для електрокарів тут — стандарт.

ЖК Jack House. Фото: ЛУН

Шевченківський район: у комплексах бізнес-класу, наприклад, SAGA City Space, ціни стартують від 1 200 000 грн за місце площею 14-18 кв. м.

ЖК SAGA City Space. Фото: ЛУН

Подільський район: популярні ЖК, як-от Rybalsky, пропонують паркомісця за 1 000 000–1 800 000 грн, залежно від інфраструктури.

ЖК Rybalsky. Фото: ЛУН

Найдешевші паркомісця

Більш доступні варіанти можна знайти на околицях або в новобудовах економ- і комфорт-класу.

Деснянський район: у ЖК на Троєщині паркомісця коштують від 500 000 до 700 000 грн. Найчастіше це відкриті стоянки або наземні криті паркінги.

ЖК "Троєщина". Фото: ЛУН

Дарницький район: у новобудовах на Осокорках і Позняках ціни стартують від 600 000 грн за місце в наземному паркінгу.

ЖК "Урлівський-2" на Осокорках. Фото: dim.ria

Святошинський район: у комплексах економкласу, таких як ЖК "Нивки-Парк", паркомісце можна придбати за 550 000-750 000 грн.

ЖК "Нивки-Парк". Фото: ЛУН

Спеціальні пропозиції

Деякі забудовники, наприклад, "Інтергал-Буд" у ЖК CITY HUB, пропонують паркомісця від 610 500 грн (приблизно 15 500 грн/кв. м). У таких комплексах доступні не лише стандартні місця, а й бокси для мотоциклів (від 3 кв. м) або великі паркомісця для двох транспортних засобів (до 43 кв. м).

ЖК CITY HUB. Фото: ЛУН

Як змінювались ціни

За даними аналітиків, за останні пів року (з листопада 2024 до травня 2025) ціни в столиці зросли в середньому на 8-12%, що пов’язано з кількома факторами:

зростання попиту: попит на паркомісця в новобудовах зріс на 18% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, адже автовласники шукають безпечні та комфортні альтернативи вуличним парковкам;

обмежена пропозиція: кількість нових паркомісць у центрі міста зменшується через високу щільність забудови, що провокує зростання цін у преміумсегменті;

інфляція та зростання собівартості будівництва: підвищення цін на будматеріали та енергоносії змушує забудовників коригувати ціни.

Експерти прогнозують, що до кінця 2025 року ціни на паркомісця в новобудовах Києва можуть зрости ще на 5-10%, особливо в центральних районах. Водночас у віддалених районах зростання буде менш помітним через більшу пропозицію та нижчий попит. Забудовники також активно пропонують розстрочку, що може стимулювати продажі.

Як повідомлялось, ринок паркомісць в Україні показує різноспрямовані зміни: ціни на місця в паркінгах зростають, а на відкритих стоянках — знижуються. Наразі спостерігається виражена тенденція до подорожчання критих та підземних паркінгів, тоді як відкриті майданчики стають менш цікавими для покупців.

Також ми розповідали, як правильно вибрати паркомісце в новобудові, адже його придбання — це не лише зручне рішення для автовласників, а й вигідна інвестиція. Забудовники пропонують різноманітні варіанти паркувальних місць, що відповідають різним потребам.