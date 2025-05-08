Сколько стоит паркоместо в новостройках Киева в мае 2025 — цены и прогнозы

Подземный паркинг. Фото: Freepik

Рынок паркомест в киевских новостройках остается одним из самых динамичных сегментов недвижимости. В столице, где количество автомобилей неуклонно растет, а уличных парковок катастрофически не хватает, паркоместо в жилом комплексе стало не просто удобством, а необходимостью.

По данным платформы OLX Недвижимость, в мае 2025 года средняя цена паркоместа в новостройках Киева колеблется в пределах 850 000-1 200 000 грн. Однако диапазон цен значительно варьируется в зависимости от района, класса жилого комплекса, типа паркинга (крытый, открытый или подземный) и дополнительных опций, таких как зарядные станции для электромобилей.

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Самые дорогие паркоместа

Самые высокие цены традиционно фиксируются в центральных районах столицы.

Печерский район: паркоместа в элитных ЖК, таких как Taryan Towers или Jack House, стоят от 1 500 000 до 2 500 000 грн. Подземные паркинги с лифтовым доступом, системами безопасности и зарядками для электрокаров здесь — стандарт.

ЖК Jack House. Фото: ЛУН

Шевченковский район: в комплексах бизнес-класса, например, SAGA City Space, цены стартуют от 1 200 000 грн за место площадью 14-18 кв. м.

ЖК SAGA City Space. Фото: ЛУН

Подольский район: популярные ЖК, такие как Rybalsky, предлагают паркоместа за 1 000 000-1 800 000 грн, в зависимости от инфраструктуры.

ЖК Rybalsky. Фото: ЛУН

Самые дешевые паркоместа

Более доступные варианты можно найти на окраинах или в новостройках эконом- и комфорт-класса.

Деснянский район: в ЖК на Троещине паркоместа стоят от 500 000 до 700 000 грн. Чаще всего это открытые стоянки или наземные крытые паркинги.

ЖК "Троещина". Фото: ЛУН

Дарницкий район: в новостройках на Осокорках и Позняках цены стартуют от 600 000 грн за место в наземном паркинге.

ЖК "Урловский-2" на Осокорках. Фото: dim.ria

Святошинский район: в комплексах эконом-класса, таких как ЖК "Нивки-Парк", паркоместо можно приобрести за 550 000-750 000 грн.

ЖК "Нивки-Парк". Фото: ЛУН

Специальные предложения

Некоторые застройщики, например, "Интергал-Буд" в ЖК CITY HUB, предлагают паркоместа от 610 500 грн (примерно 15 500 грн/кв. м). В таких комплексах доступны не только стандартные места, но и боксы для мотоциклов (от 3 кв. м) или большие паркоместа для двух транспортных средств (до 43 кв. м).

ЖК CITY HUB. Фото: ЛУН

Как менялись цены

По данным аналитиков, за последние полгода (с ноября 2024 по май 2025) цены в столице выросли в среднем на 8-12%, что связано с несколькими факторами:

рост спроса: спрос на паркоместа в новостройках вырос на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, ведь автовладельцы ищут безопасные и комфортные альтернативы уличным парковкам;

ограниченное предложение: количество новых паркомест в центре города уменьшается из-за высокой плотности застройки, что провоцирует рост цен в премиум-сегменте;

инфляция и рост себестоимости строительства: повышение цен на стройматериалы и энергоносители заставляет застройщиков корректировать цены.

Эксперты прогнозируют, что до конца 2025 года цены на паркоместа в новостройках Киева могут вырасти еще на 5-10%, особенно в центральных районах. В то же время в отдаленных районах рост будет менее заметным из-за большего предложения и более низкого спроса. Застройщики также активно предлагают рассрочку, что может стимулировать продажи.

Как сообщалось, рынок паркомест в Украине показывает разнонаправленные изменения: цены на места в паркингах растут, а на открытых стоянках — снижаются. Сейчас наблюдается выраженная тенденция к удорожанию крытых и подземных паркингов, в то время как открытые площадки становятся менее интересными для покупателей.

Также мы рассказывали, как правильно выбрать паркоместо в новостройке, ведь его приобретение — это не только удобное решение для автовладельцев, но и выгодная инвестиция. Застройщики предлагают разнообразные варианты парковочных мест, отвечающие разным потребностям.